Čínské Hongqi představilo vrcholné SUV LS7, pod kapotou má V8

Čínská automobilka Hongqi, spadající pod státem vlastněnou společnost First Auto Works (FAW), se pochlubila dalším prémiovým modelem. Ostatně značka Hongqi, jejíž jméno znamená v překladu rudá vlajka, vznikla před dlouhými desetiletími právě jako výrobce prémiových vozů pro představitele vládnoucího režimu.

Dnes značka pracuje na postupném rozšiřování svého portfolia, ve kterém najdeme kompaktní sedany, luxusní limuzíny i prémiová SUV. V nabídce jsou přitom čistě elektrické pohonu, motory V8 a nechybí ani prémiový motor V12. Nyní představené SUV Hongqi LS7 je součástí exkluzivní vrcholné řady L a v nabídce by mělo představovat vrchol prémiových SUV.

Základem vozu je karoserie posazená na klasickém rámu, která má rozměry 5695 x 2095 x 1985 mm, což dělá z modelu LS7 vůbec největší osobní vůz v historii značky. Tedy pokud se nepočítají státní limuzíny, které tvoří specifickou část produkce. Rozvor má působivých 3309 mm, světlá výška pak 246 mm.

Design karoserie zaujme především tradičně pojatou přídí s výraznou chromovanou maskou, jejíž středem prochází červený pruh, protažený až na kapotu. Jde přitom o charakteristické znamení vozů značky Hongqi, odkazující na původ jejího jména. Další symbol rudé vlajky je na předních blatnících a dveřích.

Také Hongqi vsadilo na dělené světlomety, které se v poslední době stávají stále větším hitem. Z profilu však vůz působí poměrně jednoduše a jeho černé lakování elegantně doplňují chromové dekory. V podbězích jsou chromovaná kola se středovými pokličkami ozdobenými starým logem značky – slunečnicemi na červeném pozadí. Zádi dominují výrazná světla, propojená napříč pátými dveřmi, a nastupování usnadňuje schůdek se jménem značky.

Interiér sází na tradiční kombinaci prémiového vzhledu a moderních technologií. Nechybí kožené čalounění, obložení mahagonovým dřevem a zlaté nebo chormované dekory. Dvouramenný volant je opět ozdoben tradičním logem značky, v palubní desce pak vidíme oddělené displeje digitálního přístrojového štítu a infotaimentu. Na rozdíl od některé konkurence přitom Hongqi neukrylo veškeré nastavení jen do dotykových displejů a ponechalo tradiční ovladače ventilace.

V zadní části kabiny vidíme dvojici kapitánských křesel s oporou i pro nohy, oddělených středovou konzolou s ovládacími prvky. Před každým prémiově čalouněným sedadlem je obrazovka, nechybí ambientní osvětlení nebo zlacené dekory. Model bude pravděpodobně zacílen především na velmi zámožné klienty, kteří ocení prémiové dekory a spoustu místa. Automobilka by přitom jistě mohla využít prostornou kabinu i k vytvoření až sedmimístné konfigurace.

Pod kapotou LS7 má bát 4,0litrový turbem přeplňovaný motor V8, který nabídne nejvyšší výkon 360 koní a 550 Nm točivého momentu. Automobilka bohužel nezmínila hmotnost stroje ani jeho dynamické parametry, maximální rychlost by však měla přesahovat 200 km/h. Stále je však otázkou, zda 360 koní bude na vůz stačit. Na (čínském) trhu by se Hongqi LS7 mělo objevit ve třetím čtvrtletí, cena by pak měla startovat od cca 1,5 milionu čínských jüanů – tedy cca 5,3 milionu korun.