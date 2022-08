Tesla Model Y se prý stane nejprodávanějším autem světa, očekává Musk

Musk očekává prodejní vrchol po stránce příjmů již letos, příští rok by se pak mělo jednat o absolutní vítězství.

Kompaktní crossover Tesla Model Y úspěšně navazuje na prodejní úspěchy sedanu Tesla Model 3 a již dnes si hlídá statut nejprodávanějšího čistě elektrického crossoveru. Objevují se však názory, že do budoucna by Tesla Model Y mohla stanout dokonce i na prvním místě nejprodávanějších automobilů celkově.

Ostatně již nedávná statistika Love Car Industry, která upozornila na vstup Tesly Model 3 mezi 10 nejprodávanějších automobilů za rok 2021, predikovala, že se Tesla Model Y během tohoto roku vyhoupne z loňského 19. místa dokonce před Model 3 a zabydlí se v Top 5 nejprodávanějších automobilů roku 2022.

Elon Musk, šéf automobilky, měl pak během nedávného výročního zasedání akcionářů Tesly zmínit ještě optimističtější výhledy kolem prodejů Tesly Model Y, jak informovali kolegové z InsideEV’S.

Podle Muska by Model Y mohl být již v tomto roce nejlépe prodávaným automobilem na světě z pohledu příjmů automobilky. V příštím roce by se pak Tesla Model Y mohla stát dokonce nejprodávanějším automobilem na světě celkově - tedy z pohledu prodaných kusů. To jsou přitom poměrně odvážné ambice.

Video se připravuje ...

Nejprodávanějším automobilem loňského roku se totiž stala Toyota Corolla, která si připsala cca 1.150.000 prodaných kusů. Tesla přitom za loňský rok prodala celkově 936.222 automobilů. Tesla je však známá svým rapidním navyšováním meziročních prodejů a jejím cílem pro letošní rok je meta 1,3 prodaných vozidel. A to navzdory stávajícím problémům celého průmyslu.

Jakmile se ale značce podaří překonat všechny potíže s dodavatelskými řetězci a Gigafactory v Texasu i Německu se rozjedou na plné obrátky, výhledy automobilky by nakonec nemusely být zcela nereálné.