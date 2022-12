Čínský BYD už chystá výrobu v Evropě, ve hře jsou dva výrobní závody

Zatímco prodeje evropských značek na čínském trhu pomalu klesají, čínské automobilky si brousí zuby na evropské trhy. Své modely zde nabízí již několik průkopníků, automobilky BYD se však chystá dokonce i na výstavbu vlastní továrny. Stella Li, která v automobilce zastává pozici výkonného viceprezidenta, to měla potvrdit v rozhovoru pro Bloomberg.

„Ano, a možná nebude jen jedna, mohou být dvě,“ citují její slova kolegové z CarNewsChina.com. Společnost BYD plánuje postavit v Evropě závod na výrobu elektrických vozidel, nakonec by ale mohla postavit rovnou dvě továrny.

Video se připravuje ...

Dodejme, že značka má na evropských trzích velké plány. S prodejem svých nových modelů počítá v Německu, Švédsku, Dánsku, Belgii, Lucembursku, Francii a ve Velké Británii. Na poslední dva zmiňované trhy se přitom značka chystá právě během konce tohoto roku.

Výběr lokace pro novou továrnu chce BYD uzpůsobit co nejrychlejšímu zvyšování výroby. Společnost je totiž nyní v takové fázi, kdy si pro export elektromobilů z Číny do Evropy pořizuje vlastní přepravní lodě – tradiční přepravní společnosti totiž nedokázaly vyhovět potřebám automobilky.

Video se připravuje ...

Ta přitom v příštím roce plánuje vytvořit dvě luxusní značky. Jedna by měla nabídnout luxusní SUV a sportovní automobily. Druhá značka by se měla točit kolem módy a stylingu. Určena by měla být pro lidi, pro které jsou automobily koníčkem.

V září přitom společnost BYD oznámila, že na evropském trhu plánuje nabízet tři modely. Ve dvou případech půjde o SUV, tedy BYD Atto 3 a Tang. Třetím modelem má být sportovní sedan BYD Han. Model Atto 3 přitom společnost nabízí například i v Austrálii, Japonsku, Indii, Dominikánské republice a na mnoha dalších globálních trzích.