Čínský elektrický sedan BYD Han přijíždí do Evropy. Cenou se nepodbízí

Čínské automobilky se chtějí na evropském trhu prosadit především nabídkou elektrických SUV, neopomíjejí ovšem ani jiné segmenty. Skvělou ukázkou je elektrický prémiový sedan BYD Han, který bude chtít po příchodu na evropský trh zaujmout i ve vyšším segmentu.

To je ostatně patrné již z jeho výrazného designu, který měl být podle automobilky navržen více ve stylu evropských prémiových modelů. A evropským standardům by samozřejmě měla odpovídat i kvalita zpracování.

Samotný design vychází z designového jazyka značky BYD „Dragon Face,“ který v sobě kombinuje elementy klasické čínské estetiky s moderními evropskými designovými prvky. Vůz však není zajímavý pouze designově, ale také technologiemi.

Například by měl nabídnout inteligentní asistenční systém řízení BYD DiPilot, který bude spolupracovat s nejnovější sítí 5G a bude schopen se sám učit. Ještě zajímavější je však nová technologie baterií, automobilkou označovaná jako „Blade Battery“.

Pod tímto označením by se měly ukrývat Lithium-železo-fosfátové články (LiFePO), které by měly být schopny dodávat stabilně proud až 800 Amp. Han by měl nabízet dvě velikosti akumulátorů, přičemž menší (cca 65 kWh) by měla být dostupná pouze pro vůz s pohonem předních kol, zatímco větší (cca 77 kWh) by měla být dostupná pro verzi s pohonem předních i všech kol.

Menší baterie v kombinaci s pohonem předních kol by měla stačit k odhadovanému dojezdu asi 506 km (dle NEDC), zatímco s výkonnější baterií by se měla předokolka dostat na úrovni 605 km (dle NEDC). S pohonem všech kol by pak měl dojezd silnější verze klesnout na 550 km (dle NEDC).

Zájemci o předokolku se přitom mohou těšit na výkon pohybující se okolo 163 kW, zatímco čtyřkolka přidá dalších 200 kW u zadní nápravy. Akcelerace z 0 na 100 km/h by pak v nejlepším případě měla trvat okolo 3,9 sekundy, což rozhodně není špatné.

A špatné nejsou ani časy nabíjení. Při rychlonabíjení stejnosměrným proudem by mělo být možné dostat se z 30 na 80 % kapacity již za 25 minut. Deset minut by pak mělo postačit k získání dojezdu okolo 135 kilometrů.

Pro zákazníky, kteří neholdují čistě bateriovým vozům, by pak měl být určený plug-in hybrid, který by měl v blízké budoucnosti nabídnout 2.0 litrový motor s kombinovaným výkonem až 180 kW a čistě elektrický dojezd okolo 80 km (dle NEDC)

BYD tedy přichází do Evropy s lákavou nabídkou, která bývá v zahraničí označována jako zajímavá konkurence pro Teslu. Zajímavým parametrům ovšem odpovídá i cena, která by se měla podle prvních odhadů pohybovat v rozmezí 45.000 až 55.000 euro (1,2 až 1,5 mil. Kč).