Čínský super-elektromobil, facelift Auta roku a řidičáky od 17 let: Nový Svět motorů už dnes na Nova Action!
Pátý díl podzimní řady Světa motorů posadí do driftovací crazy káry Libora Boučka, ukáže modernizovanou Hondu Civic a také zjistí, jak zrychluje Zeekr 7X s 1,3 těžkým přívěsem.
Dnešní Svět motorů odstartuje Michal Dokoupil testem vylepšeného Auta roku 2023 v České republice – Hondy Civic. Tehdy získala svůj titul s obrovským náskokem bodů. V roce 2025 vůz prošel modernizací, je tedy ještě lepší?
Už nějakou dobu můžou mladí lidé řídit auto od 17 let – pokud mají k sobě mentora, zkušeného řidiče. Martin Karlík se podívá na to, co je třeba, abyste se mentory mohli stát, a také, jak moc takto mladí řidiči bourají ve srovnání s osmnáctiletými.
Motorkářská sezóna sice pomalu končí, ale to vůbec nevadí – Kamil Holán si pro vás připravil test nového boxeru z Mnichova, silničního naháče BMW R 1300 R. Jak moc je předělaný, jak moc je nový?
Moderátora Libora Boučka znají všichni, kdo dříve poslouchali Evropu 2 a dnes ladí televizi Prima či rádio Expres FM. Říká, že závodění je skvělé k tomu, abyste se naučili prohrávat. Jak mu to šlo s naší crazy károu?
Pátý díl uzavře Martin Vaculík, který se podíval na zoubek čínskému elektromobilu Zeekr 7X, jehož nabíjení je tak rychlé, že si sotva stihnete dojít na toaletu. Je drahý, velmi výkonný a utáhne dvě tuny. A právě do testu s naloženým přívěsem se Martin pustil.
Jak dopadl, zjistíte už dnes ve 20:30 na Nova Action!