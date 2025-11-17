Konečně rozhovor o kvalitě paliv! Martin Vaculík zpovídá manažerku kvality Shellu
Motorová paliva, zejména jejich kvalita, jsou úplně mýtické téma. Motoristé se vydrží hodiny hádat, která značka je má nejlepší a zda se vůbec vyplatí za lepší paliva připlácet. Vyloženě českým národním obyčejem pak je obviňování paliva ze závady motoru, k čemuž se rády uchylují i odborné autoservisy, když se jim nedaří odhalit skutečnou příčinu závady. Jen málokdy je však takové obvinění podloženo laboratorní zkouškou paliva z nádrže vozidla.
Osobně se kvalitě paliv věnuji celou svoji kariéru motoristického novináře, tedy přinejmenším 25 let. Neskromně se tak mezi českými novináři považuji za jednoho z lépe orientovaných v této problematice. Ve zkratce by se moje znalosti daly vyjádřit slovy “Na novináře slušné”.
Samozřejmě existují lidé, kteří toho vědí daleko víc. Jedním z nich je Markéta Jakoubková, manažerka kvality paliv u společnosti Shell Česká republika. Na starosti má nejen náš trh, ale i celou řadu dalších středoevropských zemí - jmenovitě Polsko, Maďarsko, Bulharsko, Slovensko a Slovinsko. Markéta Jakoubková se kvalitě paliv věnuje zhruba stejně dlouho, jako já motoristické žurnalistice. Byl jsem poctěn, když přijala pozvání do našeho podcastu.
Řeč byla o základní kvalitě paliv - jak jsme na tom s výskytem neshodných (tedy normě nevyhovujících) vzorků ve srovnání se západem, zda ČOI kontroluje čerpací stanice dostatečně a klade důraz na skutečně podstatné parametry.
Bavili jsme se i o nadstandardních, takzvaných značkových a prémiových palivech. Čím se liší od standardních, jaké parametry mají lepší a zda je lze nějakým způsobem kontrolovat. Že se tyto receptury zaměřují zejména na detergenty, tedy čisticí schopnosti paliv, jste asi tušili. Ale věděli jste, že prémiový benzin má dokonce podstatně vylepšenou mazivost? A tušíte, k čemu je to dobré? Na to vše Markéta Jakoubková odpovídá ve dnešním podcastu.
Řeč byla též o povinném přídavku biosložek, který motoristé vidí spíše neradi, ale ne všechny jejich účinky jsou negativní. U nafty totiž FAME zásadně vylepšuje mazivost, líh v benzinu pak překvapivě zásadně zlepšuje čisticí schopnosti.
Velmi zajímavá část rozhovoru se týká také AdBlue. Redukční roztok pro snížení oxidů dusíku o moderních vznětových vozidel se stává běžným sortimentem čerpacích stanic. Když je však nekvalitní, což může být i nevhodným skladováním, jen některé řídící jednotky automobilů to umí vyhodnotit. Jiné prostě nahlásí závadu systému, řidič má 1.000 km na její odstranění a servis s opravou tápe.
Těch zajímavých témat jsme probrali víc než dost, tak se pohodlně usaďte a dopřejte si hodinové povídání dvou lidí, které paliva baví.
zdroj: Autorský text