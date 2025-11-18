Konec jedné éry: Ford Focus se definitivně loučí. Američany navíc trápí velký bolehlav
Výroba ikony kompaktního segmentu v Evropě skončila. Ford tím opouští kategorii, v které vždy patřil mezi nejlepší. Americké automobilce se navíc v segmentu elektromobilů nedaří, spalovací modely přitom táhnou.
Evropský Ford to má v posledních letech velmi těžké. Neuměl si moc poradit s nastupujícími trendy a dostatečně rychle nezachytil stoupající oblibu SUV. Dnes má sice v nabídce modely Puma a Kuga, kompaktní model s délkou okolo 4,5 metru, který by mezeru mezi oběma fordy vyplnil, zatím chybí. Nedařilo se mu ani na poli tradičních tříd. V posledních letech skončily legendy typu mondea, MPV Galaxy a S-Max, před dvěma lety se s námi rozloučila také fiesta, jeden z nejstarších reprezentantů segmentu malých aut vůbec.
Teď se k nim přidává také Ford Focus. O jeho konci bylo jasno již před lety. Poslední exempláře měly z továrny v německém Saarlouis vyjet 21. listopadu, nakonec se éra vynikajícího kompaktu naplní o několik dní dříve. V době, kdy tento článek budete číst, výroba modelové řady Focus velmi pravděpodobně už skončila.
Spolu s tím se uzavřela také výroba osobních fordů v Saarlouis. Fabrika přitom byla otevřena již v roce 1970, přičemž z tamních linek v témže roce začaly sjíždět první Fordy Escort. Zahájení produkce se tehdy osobně zúčastnil Henry Ford II, vnuk zakladatele automobilky s modrým oválem ve znaku.
Escort si dlouho držel první místo v počtu vyrobených vozů v Saarlousi, než ho nakonec předběhla modelová řada Focus, které vzniklo l přes šest milionů vozů. Celkem z montážní linky v Sársku sjelo více než 15,6 milionu vozů.
Vedle modelu Escortu se v Saarlouis vyráběly také Fordy Capri (1971 až 1975), Fiesta (1976 až 1980) a Orion (1983 až 1993). Vznikalo zde též SUV Kuga (2008 až 2012) a MPV C-Max (2003 až 2010 a 2014 až 2019). Spolu s tím se zde v letech 2013 až 2018 vyráběl první sériový elektromobil od Fordu v Evropě, Focus Electric. Nicméně jen v malém počtu.
O konci výrobu Fordu Focus v Sársku rozhodlo vedení automobilky v červnu 2022, přičemž jako jeden z důvodů uvedlo klesající poptávku po kompaktních vozech. Následné hledání investorů, kteří by převzali a zachovali závod Fordu, selhalo.
Z tehdejších 4600 zaměstnanců v závodě v Saarlouis zůstalo pouze 2700 lidí. Do roku 2032 se má počet pracovníků snížit na tisícovku. Vyrábět budou komponenty a náhradní díly pro značku Ford.
Trable mají i v Kolíně
Moc dobře se nevede ani další zavedené fabrice Fordu v Německu, v Kolíně nad Rýnem. Teprve v září automobilka oznámila, že od příštího roku sníží výrobu svých elektrických modelů Explorer a Capri ze dvou směn na jednu, což povede k zrušení až 1000 dalších pracovních míst ve výrobě a souvisejících oblastech.
|Počet automobilů jednotlivých značek v Německu v roce 2025
|Pořadí
|Značka
|Počet aut
|1.
|Volkswagen
|10.288.048
|2.
|Mercedes-Benz
|4.721.019
|3.
|Opel
|3.911.384
|4.
|BMW
|3.453.884
|5.
|Ford
|3.324.223
|6.
|Audi
|3.308.722
|7.
|Škoda
|2.750.109
|8.
|Renault
|1.633.416
|9.
|Seat
|1.617.897
|10.
|Hyundai
|1.544.791
|Zdroj: KBA a Statista
Podle stávajícího restrukturalizačního plánu mělo být v Kolíně nad Rýnem do roku 2027 zrušeno již 2900 pracovních míst. Snížení směn od ledna je proto další ranou. Podle expertů je za problémy Fordu v Evropě špatná modelová strategie. Fiesta byla dlouho hlavním produktem kolínského závodu, kde Ford vyrábí již od roku 1930. Stejně jako ostatní automobilky se však i Ford zaměřil na elektrické modely. Místo cenově dostupné fiesty proto z montážní linky v Kolíně nad Rýnem aktuálně sjíždějí plně elektrická SUV se základními cenami od 856.900 Kč (Ford Explorer), respektive od 916.900 korun v případě modelu Capri.
Elektrické vozy se přitom obecně neprodávají tak dobře, jak si mnozí politici a šéfové automobilek představovali. V „domácím“ Německu Ford za prvních šest letošních měsíců prodal jen něco málo přes 6900 elektromobilů. To stačilo pouze na tržní podíl 2,8 procenta a desáté místo v segmentu elektromobilů. Do konce října se situace zlepšila na 15.331 aut (tržní podíl 3,5 % a 9. místo), přesto je to o 25 tisíc vozů méně než v případě české Škody.
Samotný Ford musel nedávno uznat, že poptávka po elektromobilech v Evropě je „výrazně pod očekáváním “. Nejde ale jen o Evropu – společnost v segmentu lokálně bezemisních aut ztrácí velké peníze po celém světě. V minulém čtvrtletí divize vykázala ztrátu 1,4 miliardy dolarů (asi 29,3 miliardy korun).
Naproti tomu segment spalovacích aut zažívá boom. Ford v této kategorii vydělal 1,5 miliardy dolarů, což je zhruba 31,4 miliardy korun. Zejména v USA zákazníci stále baží po pick-upech řady F, v případě elektrického F-150 Lightning je ovšem situace opačná a Ford její výrobu utlumuje právě ve prospěch konvenčních sourozenců.
Zdroj: Tagesschau.de a autorský článek, foto a video: auto.cz