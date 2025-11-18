Elektromobilům se v Česku daří, letos jich přibyly desítky tisíc. Pořád jsou ale v menšině
Autům s lokálně bezemisním pohonem se na našem trhu daří i bez přímých dotací ze strany státu. Ve srovnání s ostatními pohony je ovšem elektřina stále marginální.
Počet registrovaných elektromobilů v Česku letos za deset měsíců vzrostl o polovinu na více než 54.000. Čisté elektromobily tak tvoří přibližně 0,8 procenta tuzemského vozového parku. Vyplývá to z údajů Svazu dovozců automobilů (SDA).
Letos se do konce října prodalo 11.444 nových elektromobilů, Češi si zároveň dovezli 7112 ojetých elektrických aut ze zahraničí. Nejprodávanějšími modely na českém trhu jsou Škoda Elroq s 2359 vozy, následovaná Škodou Enyaq s 1932 vozy a třetí Teslou Y s 1186 registracemi.
Škoda příští rok do prodejů promluví dvěma novými modely, městským crossoverem Epiq a sedmimístným rodinným elektrickým SUV. Na trhu se ale stále více etablují i čínské značky, například BYD na veletrhu představila model Dolphin Surf s dojezdem 500 km, jehož cena bude začínat těsně pod půl milionem korun. Geely pak ukázala první elektrický pick-up RD6 Riddara. Kia letos začala nabízet svůj první v Evropě vyráběný elektromobil EV4 ze svého slovenského závodu v Žilině, Volkswagen představil elektrickou limuzínu ID.7 s dojezdem 700 km.
Dobíjecí síť pro elektromobily se letos rozrostla o deset procent na 7756 dobíjecích stanic. Z toho bylo 697 vysokorychlostních dobíječek. Jejich počet se proti loňsku téměř zdvojnásobil.
Zdroj: ČTK a autorský článek, foto a video: auto.cz