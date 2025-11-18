Bednář pracuje rukama, Vaculík se tomu skoro vyhne a investor driftuje: Nový díl Světa motorů už zítra!
Nový Svět motorů je plný elektrických aut, ale Martin Vaculík s Markem Bednářem je berou daleko mimo jejich komfortní zónu. Také se dozvíme, jak jezdí nový Renault Austral či jak funguje aplikace do mobilu, která hodnotí, jak řídíte.
Dvanáctý díl Světa motorů odstartuje Martin Vaculík s čínským elektrickým pick-upem Riddara RD6, který toho na papíře zvládne hodně, ale fanoušci skutečných pick-upů nad ním ohrnou nos. Proč? A jak funguje?
Následovat bude ryzí Evropan – Renault Austral, který čerstvě prošel modernizací. Kromě designu se také zlepšil jeho systém natáčení zadní nápravy, který nenabízí žádný z konkurentů. Jak funguje, zjišťoval Marek Bednář.
Jak uniknout každoročnímu zdražování povinného ručení? David Šprincl si zkusil do mobilu nainstalovat aplikaci, která sleduje jeho řízení a při dobrém skóre může získat zpátky až 40 % svého pojistného. Není to ale fízlování? A jak aplikace pozná, že jste zrovna spolujezdcem?
Libor Váka je realitní investor, známý třeba z pořadu Jáma lvová. Markéta Volfová ho posadila do naší driftovací crazy káry. Jak se mu dařilo?
Martin zkraje dílu vyzkouší schopnosti elektromobilu fungovat jako náklaďák, Marek v poslední reportáži zkusí ten druhý extrém – tažení těžkého vleku za elektrickým SUV. Jak to půjde? A jakou bude mít více než pětitunová souprava spotřebu?
To všechno a mnohem víc se dozvíte ve dvanáctém díle Světa motorů už zítra ve 20:30 na Nova Action!