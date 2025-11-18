Honba za papírovým dojezdem se mění v slepou uličku. Skoro nikdo nemá o velké baterie zájem
Tisíc kilometrů na jedno nabití zní jako sen, v praxi je to ale spíš drahý přepych. Data společnosti Nio ukazují, že drtivá většina uživatelů dává přednost menším a levnějším bateriím, zatímco 150kWh pack skončil po pár stovkách kusů. Výrobce proto mění strategii a soustředí se na infrastrukturu.
Jedním z nejdiskutovanějších témat u elektromobilů je dojezd na jedno nabití. Vznikl z toho nekonečný závod, kdy se automobilky předhánějí v co nejvyšším počtu ujetých kilometrů. Jenže jak ukazují nové poznatky společnosti Nio, uživatelský komfort vůbec nestojí na obří kapacitě baterie a tisícikilometrovém dojezdu.
Kapacita baterie a dojezd musí být v souladu se začleněním auta v příslušném segmentu a způsobu jeho využívání. Na městský hatchback jsou kladeny úplně jiné nároky než na rodinné SUV. A taky se pohybují v jiné cenové relaci. To všechno se musí správně nakombinovat, navíc s ohledem na dynamicky se vyvíjející priority a trendy na trhu.
Své o tom ví společnost Nio provozující síť stanic pro výměnu baterií. Pilířem nabídky byly akumulátory s kapacitou 75 a 100 kWh, k nimž se loni na jaře připojila ještě 150kWh baterie pro dlouhé cesty. Její schopnosti prokázal prosincový test z roku 2023, kdy s ní model Nio ET7 ujel během 14 hodin přes 1000 kilometrů.
Výroba odstartovala loni v dubnu, ale nyní byl další vývoj ukončen a tím i výroba. Tato varianta nedosáhla předpokládaného tržního potenciálu. Čím větší baterii si zákazníci nechají do vozu namontovat, tím větší je poplatek za službu. Praxe ukázala, že jen minimu uživatelů se vyplatí připlácet si za velký dojezd. Ve výsledku malou 75kWh baterii preferovalo 97 procent uživatelů. Jde o radikální změnu na trhu, protože dříve měla značné uplatnění i 100kWh varianta.
Zkrátka, dojezd kolem 1000 kilometrů na jedno nabití skoro nikdo nepotřebuje. Nio se tedy rozhodlo přesunout peníze z dalšího vývoje velké baterie a použít je pro rozvoj stanic pro výměnu baterií, a to i v Evropě. Nezapomeňme, že dostat velkou baterii na náš kontinent by vyžadovalo drahou certifikaci, která za současných podmínek není rentabilní.
