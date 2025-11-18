Nový Volkswagen T-Roc se prý dočká ostré verze R. A má mít všechno, co k tomu patří
Nový Volkswaagen T-Roc je už v předprodeji jako 48V mild-hybrid o výkonu 85 a 110 kW, přičemž první dodávky jsou naplánovány na přelom roku. Zahraniční zdroje zároveň naznačují příchod ostré verze R s dvoulitrovým TSI z Golfu R, chytrým zadním diferenciálem a jízdním režimem Drift.
Koncem září Volkswagen spustil předprodej nové generace modelu T-Roc, přičemž oficiální vstup na trh spolu s prvními předávkami zákazníkům je naplánován na přelom roku. Aktuální nabídka startuje na 714.900 Kč s mild-hybridní patnáctistovkou o výkonu 85 kW. Ve vyšší výbavě Life je dostupná i verze se 110 kW, přičemž příplatek za výkon činí 50.000 Kč.
Ačkoliv Volkswagen zatím k této verzi žádnou oficiální tiskovou zprávu nevydal, britský Auto Express měl možnost vidět zamaskovaný, předsériový exemplář výkonné varianty R. K vozu je obecně minimum informací. Médium uvádí, že jej bude pohánět koncernové dvoulitrové TSI o výkonu 244 kW z Golfu R, kde je spojené se sedmistupňovým DSG a pohonem všech kol.
Mezi další libůstky patří systém rozdělující točivý moment variabilně na jednotlivá zadní kola a ti, kteří rádi jezdí „dveřmi napřed“, budou nadšení z Drift módu, což je v tomto segmentu nezvyklé. Stejně tak se prý můžeme těšit na výraznější akustiku díky výfukovému systému Akrapovič, nejspíš ze seznamu příplatků.
Předpokládáme, že po designové stránce vůz dostane černě lakovanou mřížku v nárazníku, ostřeji zalomené výkroje po stranách a 20palcová kovaná kola. V podstatě půjde o velmi podobné řešení jako u současné verze R-Line. Skrze paprsky disků budou prosvítat posílené brzdy. Uvnitř najdeme tradiční skořepinová sedadla, tmavé čalounění a příjemné ambientní osvětlení, které umocní dojem z kvalitněji provedeného interiéru.
Zdroj: Auto Express, Volkswagen