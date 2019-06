Citroën C4 Cactus se nástupce nedočká, nahradí ho zcela jiné auto

V rozhovoru pro britský motoristický magazín Top Gear to uvedl Xavier Peugeot, produktový šéf značky, podle jehož slov se Cactus druhé generace nedočká. Automobilka už prý sice pracuje na jeho nástupci, ten však přijde o označení Cactus a podle Peugeota by mělo jít o zcela jiný automobil.

Jméno Cactus by se sice ještě mohlo vrátit, nejspíš někdy v budoucnosti, nová generace modelu C4 by se však měla odklonit od nevšedního vzezření svého předka. Jak ovšem mnozí dodávají, od faceliftu už Cactus stejně nebýval tím samým autem, jaké vzbudilo po představení tolik rozruchu.

Do paměti většiny z nás se totiž Cactus vryl hlavně svými vzduchovými polštářky na dveřích, automobilkou označovanými jako „AirBumps,“ které ho měly chránit před poškozením na parkovištích. Po faceliftu však AirBumps zmizely a celý design se stal poněkud usedlejším. Ostatně možná i proto pak automobilka jednoduše zařízla tradiční C4 hatchback a v nabídce nechala už jen Cactus.

Pokud se ale bojíte, že nástupce Cactsu bude jen obyčejným, nudným a přehlédnutelným vozem, nemusíte. Peugeot totiž v rozhovoru naznačil, že půjde o nevšední vůz, který by měl navázat na inovativnost značky Citroën . „Učinili jsme některá rozhodnutí, která navazují na to, co Citroen znamená,“ uvedl Peugeot v rozhovoru.

„V naší zákaznické základně očekávám rozdílné reakce. Možná si myslíte, že jsem šílený, ale já nečekám, že všichni lidé budou to auto milovat. Raději bych větší procento lidí, kteří si nebudou jisti. Citroën se nikdy nevydával bezpečnou cestou, musíte vyvolat určité množství rozdílných názorů, abyste dělali věci jinak, abyste vytvořili něco, (u čeho si lidé řeknou) Co to zase vytvořili? Právě tomu vděčí Citroën za úspěch.“

A kdy se nové generace Citroënu C4 dočkáme? O tom se Peugeot zatím nezmínil. Faceliftovaný C4 Cactus se však představil zhruba před dvěma lety a tak je pravděpodobné, že nová C4 se představí až někdy v roce 2021. Na evropském trhu se ale tou dobou bude muset poprat s konkurenty, jejichž nové či faceliftované generace mají dorazit v následujících měsících či letech. Zmínit můžeme třeba novou generaci Volkswagenu Golf, novou Škodu Octavi , nový Seat Leon a možná se tou dobou dočkáme i faceliftovaného Renaultu Megane. Nová C4 to zkrátka neubude mít snadné.