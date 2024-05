TEST Citroën C5 Aircross Hybrid 136 – Když se chcete cestou kochat

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Nepříliš velký však je vstupní otvor a páté dveře se neotvírají moc vysoko, s čímž souvisí, že moc vysoko taky nevytáhnou plato. Snad je to kvůli faktu, že celá záď je poměrně kolmá, celé auto není zas tak vysoké a vyšší otevření zádě už by mohlo působit problémy v některých podzemních garážích.

Ty sice nabídnou podélný posuv, naklápění opěradla a slušnou variabilitu nákladového prostoru, ale není tu vůbec žádná středová loketní opěrka, vnější zadní místa jsou dost úzká a ani té měkkosti se moc nedostává. Přitom je to citroën, má být pohodlný pro lidi i na úkor zavazadelníku – a bylo by fajn, kdyby byl pohodlný pro všechny členy osádky.

Uvnitř vidíme největší změnu na palubní desce; displej už není její součástí, nýbrž narostl co do úhlopříčky a stojí samostatně nad výdechy ventilace. Vypadá to moderněji, ovšem Citroën bohužel s faceliftem do C5 nenainstaloval nový infotainment, který už tehdy mohl člověk dostat např. v Peugeotu 308 .

Motor, jízdní vlastnosti

Dávno pryč jsou doby, kdy větší auta francouzsko-německé větve koncernu Stellantis – ano, kompakty tu musíme považovat za větší auta, bohužel – mohla mít pod kapotami dvoulitrové vznětové čtyřválce s výkony okolo 180 koní. Když dnes člověku nevoní přílišná elektrifikace, to nejsilnější, co dostane, je 136k mild hybrid postavený kolem 1,2l tříválce PureTech.

Že by C5 slušel „nafťák“ o objemu s aspoň nějakým náznakem důstojnosti, jelikož je to relativně velké francouzské auto, se ovšem už můžeme bavit tak leda u piva. Naftu sice dostanete, ale je to patnáctistovka o 131 koních. Já však mám pod kapotou zmíněný mild hybrid, který je nejvýkonnější motorizací kromě dvou plug-in hybridních provedení.

Citroën C5 Aircross Hybrid 136

Ústrojí to není špatné, to ani zdaleka, jak jsem ostatně zjistil už při testu Peugeotu 3008 se stejným pohonem. Elektrosoustava sice má jen 48 voltů, ale elektromotor nabídne 28,5 koně a 55 newtonmetrů, a tak zvládne vůz sám pohánět v rychlostech do 70 km/h. Městská jízda tak může být klidně i z více než 55 % elektrická a pokud má vůz nabitou 890Wh baterii a řidič pracuje s pedálem plynu obzvlášť citlivě, jde se rozjet na 50 km/h bez nastartování tříválce.

Většinou to ale možné není, většinou je třeba se rozjet svižněji, zejména v hustém pražském provozu, a to znamená jisté cukání poté, co člověk pustí brzdu a trochu víc přidá plyn. Ovšem, to spolu s překvapivě výrazně slyšitelným chodem elektromotoru – zase ne jako v tramvaji, samozřejmě, jen na poměry aut s podobným stylem pohonu – je asi jedinou nevýhodou systému.

Elektromotor totiž pomáhá vcelku hezky vykrýt hluchá místa přeplňovaného tříválce, jako je zejména turbolag, tedy prodleva turbodmychadla po přidání plynu, a parkování či obdobné manévrování probíhá téměř výhradně na elektřinu. Dvouspojková převodovka ë-DCS6 – to by nebyl Citroën, aby všude nebyla ta přehláska nad e – dokáže řadit hezky hladce a to je to, co od komfortního auta chceme.

Citroën C5 Aircross Hybrid 136

Totiž, C5 Aircross nemá v žádném myslitelném ohledu být sportovní. Takto pojmenovaný jízdní režim tu samozřejmě je a milovníci citlivých plynových pedálů ji ocení, ale nic jiného se nezmění a přiznám se, že jsem to párkrát zkusil a vrátil se k normálnímu módu.

Jezdí „na kochačku“

Odpružení obstarávají „trojité“ tlumiče, které Citroën nazývá Progressive Hydraulic Cushions. „Trojité“ proto, že před gumovým dorazem tlumiče je ještě jeden doraz, hydraulický a s progresivní tuhostí. To znamená, že hlavní tlumič může být spolu s pružinou měkčí bez rizika tvrdého nárazu do dorazu a jízda tak, alespoň teoreticky, komfortnější a houpavější.

Jaké to je v praxi? Pohodlnost i jistý náznak houpavosti tu nechybí a pokud v asfaltu nejsou ostré nerovnosti, je C5 opravdu velmi komfortní, takřka „na kochačku“. Okreskou mezi kopci na Zlínsku, kde bych se v takovém Subaru BRZ královsky bavil, tady jedu hluboko pod zákonným devadesátikilometrovým limitem, tak, aby se osádka měla jako v bavlnce. Rychlou jízdu zkrátka tohle auto vůbec nemá v popisu práce.

Nejen okreskami však živ je citroën, ostatně, dobře polovinu svých devíti stovek kilometrů jsem urazil po dálnici. Takovému použití by asi víc seděla ta nafta, i když je to jen patnáctistovka. I tu 3008 jsem ale tehdy hnal svižně po dálnici – a C5 s tím nemá o nic větší problém. Na nějakou důstojnou cestovní rychlost sice chvíli trvá se dostat, ale s jejím udržením nemá adaptivní tempomat vůbec žádný problém.

Citroën C5 Aircross Hybrid 136

Ach ano, adaptivní tempomat s aktivním vedením v jízdním pruhu – i tyto systémy jsou ve výbavě a fungují vcelku hezky, bez přílišného množství falešných tahání za volant, alespoň na dálnici. Komu by vedení v jízdním pruhu nesedělo, vlevo od volantu najde tlačítko, kterým systém může snadno vypnout.

Co na palubě není, je otravné „eurohlásítko“ nejvyšší dovolené rychlosti. To je dobře, protože displej hlásí rychlost chybně dost často. Už je to ale jen několik týdnů, co nové auto bez něj bude v EU možné registrovat do provozu, a i C5 ho bude muset dostat, pokud ji Citroën nebude chtít přestat prodávat.

Zpátky ale k té dálnici – jak na tom je C5 se spotřebou? Jak se dá čekat, čím rychleji jedete, tím žere víc. Jízda po D1 kolem dovolené stotřicítky znamená průměr 7,7 l/100 km, kombinace pomalejší jízdy po dálnici a jízdy po okreskách lehkou nohou, ale v plném obsazení, ukáže číslo 6,3 l/100 km. Nejlépe je na tom vůz pochopitelně ve městě, kdy s lehkou nohou dokáže jezdit do pěti litrů na 100 km. Můj celkový průměr 7,4 l/100 km je dán velkým podílem dálniční jízdy.