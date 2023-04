Citroën dnes nemá jediné kombi, pořádný kufr by mu přitom náramně slušel. Posuďte sami

Pamatujete si někdejší a ikonické velkoprostorové vozy z Francie? Dnes jsou jen milou automobilovou vzpomínkou… a obdobné to začíná být s kombíky. Vize šikovného grafika přitom ukazuje, že takové auto by se v nabídce Citroënu rozhodně neztratilo.

Kultovní MPV Renault Espace se proměnilo v sedmimístné SUV, povedený velkoprostorový Citroën (Grand) C4 SpaceTourer skončil bez nástupce. Prostorných rodinných aut je dnes nejen u francouzských automobilek jako šafránu. Alternativu představují zosobněné dodávky (Berlingo a spol.), které však Stellantis v našich končinách prodává už jen s elektrickým pohonem.

Alternativou pro početnější rodiny či vášnivé chataře by mohl být pořádný kombík. I těch však v posledních letech na úkor SUV a crossoverů ubývá. Obzvlášť pohled do nabídky Citroënu vás může šokovat, v modelové paletě byste totiž nenašli ani jeden!

Video se připravuje ...

Značka se vydala neotřelým designovým směrem a dnes nabízí křížence typu C4 či C5 X. To jsou auta, která jsou trochu crossovery, trochu fastbacky, trochu kupé… zkrátka od všeho něco. Zejména současná „čtyřka“ by si ale praktičtější provedení s batůžkem zasloužila. A vize nezávislého grafika ukazuje, že ani po vzhledové stránce by se model za takové provedení nemusel stydět!

Možnou podobu Citroënu C4 kombi připravil náš kolega Honza Lušovský, a jak sám dodává, jde jen a pouze o jeho vlastní fantazii. Neexistují totiž žádné indicie k tomu, že by Francouzi na podobném projektu skutečně pracovali. Coby předloha virtuálního díla posloužil model C4 X, tedy ten s výraznějším oplastováním a vyšší světlostí. Co říkáte, nestálo by takové auto za zvážení?