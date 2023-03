Citroën má plán, jak i vás uvrtat do malých elektroaut. Cenou výrazně podstřelí konkurenci

Šéfdesignér Citroënu naznačil, co můžeme očekávat od chystaných malých elektromobilů značky. Velkým tématem je cena, která má být výrazně nižší než u konkurence.

Zatímco se ostatní předhánějí v čím dál černějších předpovědích budoucnosti a automobilky se s vidinou udržení či nárůstu zisků zaměřují na čím dál dražší auta, Citroën působí jako hlas rozumu. Už jsme psali o snaze francouzské značky jít proti směru a připravit malé a lehké elektromobily. Nyní se přidává informace o tom, že by zároveň měly být levnější než konkurence.

Nižší cena dává smysl už jen z pohledu menších a lehčích aut, na jejichž výrobu nebude potřeba tolik (drahých) materiálů. Citroën ale chce být s cenovou politikou natolik agresivní, že by jeho elektromobily měly mít oproti konkurenci obrovskou výhodu. Kolegům z britského magazínu Autocar to řekl šéfdesignér značky, Pierre Leclercq.

Leclercq konkrétně řekl, že u novinek už od počátku počítali s co nejnižší prodejní cenou, což má Citroën výhledově postavit do výhodné pozice. Běžné značky se totiž v poslední době snaží jít prémiovější cestou a ty prémiové chtějí být ještě exkluzivnější, ale na taková auta prostě většina lidí nebude mít peníze.

Zároveň Leclercq naznačil, že malé elektromobily Citroënu nebudou pouze zmenšeninami větších modelů. To by mohlo naznačovat, že značka k jejich vývoji přistupuje novým, specifickým způsobem. Šéfdesignér francouzské automobilky zároveň slibuje zajímavý vzhled novinek. Pokud se vozy inspirují například konceptem Oli, pak se máme skutečně na co těšit.

Vzhledem k zamýšlené cenové strategii asi nemůžeme očekávat zcela novou platformu, spíše půjde o upravenou verzi koncernové platformy CMP, kterou používá například i Citroën C4 (X) nebo Peugeot 208, přičemž oba modely jsou dostupné i ve verzi poháněné elektřinou.

Smysl by pak dávalo také použití jejich akumulátoru o kapacitě 50 kW, případně jeho modernější verze s 51 kW z e-208. Pokud by se zároveň použil shodný elektromotor, tak by elektromobily Citroënu mohly nabídnout 100 kW, potažmo 115 kW v případě novější verze jednotky.

Kolegové z Autocaru odhadují, že by se v rámci snižování ceny mohly budoucí novinky obejít bez dotykových obrazovek a navazujících operačních systémů. Infotainment vozů by byl řešen mobilním zařízením řidiče. Podobná myšlenka v automobilovém světě koluje už řadu let, ale její aplikace je spíš výjimečná.

Jednou z prvních elektrických novinek Citroënu se má stát příští generace modelu C3 Aircross, jejíž prototyp se již testuje na silnicích. Jsme zvědaví, do jaké míry se jeho design inspiruje konceptem Oli, jak se Citroën vypořádá s hmotností vozu a jakou cenu nabídne. Někteří odhadují prodejní cenu kolem 800 tisíc korun, což se nezdá jako málo, ale například taková Kia Niro v elektrické verzi stojí minimálně 1,3 milionu.