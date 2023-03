Citroën C4 X 1.2 PureTech EAT8 vs. Peugeot 408 1.2 PureTech EAT8 – Když dva nedělají totéž

Předchozí Dojem, cena, prostor Motor, jízda Závěr Další

Dojem, cena, prostor

Je to docela zvláštní. Dva modely spadající do jednoho koncernu přicházejí ve stejnou chvíli na český trh s podobně nevšedním konceptem. Citroën C4 X i Peugeot 408 vycházejí z klasických kompaktních hatchbacků, ale dostaly prodloužené, vzadu splývavé karoserie. Oba tak vypadají jako čtyřdveřová kupé zkřížená s SUV. Uvidíme, zda tento experiment s tvary zabere, protože u nás frčí spíš tradiční hatchbacky, kombi nebo klasická SUV. O sedany, které by měly být nejbližšími konkurenty obou vozidel, zase takový zájem není. I když jedna výjimka tady je. Škoda Octavia liftback na to sice nevypadá, ale rozměrově – délkou, výškou a šířkou – je asi jejich nejbližším konkurentem.

Beránek a vlk

Rozdíl v přístupu k designu automobilek Citroën a Peugeot je patrný na první pohled. Obě francouzské značky přitom vyznávají osobitý styl. Citroën se prezentuje zaoblenými tvary, což jasně ukazuje i C4 X. To je až k zadním sloupkům shodné s hatchbackem C4, včetně zadních dveří. X dostalo jen o 240 mm nataženou záď. Naroubování delšího převisu se Citroënu povedlo a vůz nevypadá, že by byl uměle natahován. Zadní část se světly protaženými hluboko do boků je nyní i uhlazenější. Zásluhu na tom má přestěhování registrační značky do nárazníku a velký nápis Citroën pod logem. Líbí se nám i dvě chromované koncovky výfuku, které například na 408 nenajdete – to má výfuky schované.

Peugeot vypadá dynamicky a dravě. Aby také ne, když má lva ve znaku. Přestože 408 vychází z hatchbacku 308, podařilo se ho designérům odlišit. Světla nebo kapota jsou sice shodné, ale jednolitější maska a přepracovaný nárazník dávají vozu odlišný výraz. Pozměněný je přední blatník, který je více vytažený, protože 408 má vpředu rozchod kol o 30 mm větší. Změnil se tvar dveří, přičemž zadní jsou podstatně delší, a hlavně celá zadní část. Vytažené a nafouklé zadní blatníky dávají peugeotu atleticky širokou postavu. Když k tomu přidáme mohutné boky, úzké prosklení, velké výřezy pro kola a agresivní zadní část, celý vůz působí jako přikrčený dravec připravený ke skoku. Novinkou je oplastování spodní části vozu a podběhů kol – citroën tento prvek převzal z hatchbacku C4. Budí tím dojem, že má něco společného i s SUV. Ale je to jen zdání. Dlouhá, široká a nízká karoserie odpovídá rozměrově normálním vozům.

Ve shodném duchu

Citroën uvnitř navazuje na baculaté linie karoserie. Jednoduchou palubní desku se zajímavou texturou oživují výrazné prvky, jako například vystouplé výdechy ventilace po stranách nebo výdechy uprostřed opticky propojené v jeden celek s volně stojícím displejem. Před řidičem je pod tradičním stínítkem digitální přístrojový štít, který má ale úhlopříčku jen 5,5“. Je malý, takže toho moc nezobrazuje, a například otáčkoměr nenajdete ani v jedné ze tří grafik. Jenže vnitřek není tak zajímavý jako u peugeotu a připadáme si jako v levnějším voze – což je ostatně pravda.

Peugeot si náladu karoserie přenáší také dovnitř. Ostré a rozeklané tvary dávají kabině dynamickou šťávu, čemuž napomáhá také i-Cockpit s vyvýšeným digitálním přístrojovým štítem (provedení GT má standardně 3D zobrazování). Ten opticky zapadá do horního výrazného zlomu s lesklým pásem, v němž jsou schované i výdechy ventilace. Tvar desky a prolisy přitom přesně navazují na výplně dveří. Sportovně působí i malý zploštělý volant. Celé toto řešení včetně dvojitého středového displeje sice vypadá moderně a futuristicky, jenže ergonomicky moc propracované není. Pokud si posuneme volant do ideální polohy, věnec zakrývá část přístrojového panelu. Také není ze 408 tak dobrý výhled jako z C4 X, kde se sedí přece jen o něco výše. Navíc se v peugeotu dozadu díváte jen úzkou štěrbinou a v zadním sloupku na rozdíl od citroënu nenajdete okénko.

V peugeotu se nám zase více líbí zpracování všech detailů nebo kvalita materiálů, což dokresluje například zelenkavé prošívání na sedadlech, loketních opěrkách, kožených madlech dveří, volantu nebo na palubní desce.

Moderna

Stejně jako u všech moderních vozidel hraje velkou roli u testovaných automobilů digitalizace, s kterou je spojena přívětivost, či naopak složitost ovládání. Disciplínu ovládacích prvků jasně vyhrál citroën, který těží z jednodušších postupů. Boduje už tím, že si můžete dát volant do ideální pozice a vidíte na přístroje. Dále si ponechal samostatný panel s mechanickými tlačítky pro nastavování klimatizace a vyhříváním sedadel. Jednodušší je také listování v menu multimediálního systému.

Peugeot v digitalizaci až moc tlačí na pilu. Sice se řidiči snaží pomoci konfigurovatelnými ovladači i-Toggles pod hlavní 10“ obrazovkou, ale stále jde o dotykové plošky, na které se při jízdě intuitivně netrefíte. Jde navíc jen o rychlé odkazy, takže následně stejně musíte ťukat do hlavní obrazovky kvůli nastavení klimatizace nebo pro zapnutí vyhřívání sedadel, což nás štve asi nejvíc. Zapneme ho, ještě než se rozjedeme. Vypnout ho ale znamená za jízdy ťuknout na ikonu „sedadla“, vybrat, jestli chceme masáž, nebo vyhřívání, a potom vyhřívání ukončit. Tři zbytečné kroky, kdy koukáme na displej místo sledování provozu. Vypadá to moderně, ale raději bychom v tomto místě chtěli mechanická tlačítka, která lze jednoduše nahmatat. Jízda v pruzích se u obou vypíná přes dotykovou obrazovku, což je také složitější a méně bezpečné. U citroënu se nám líbí, že máme k dispozici oba typy zástrček USB, v peugeotu najdete jen USB-C.

Kde se vzal ten rozdíl?

Citroën C4 X a Peugeot 408 jsou velikostně podobné a využívají shodnou techniku i technologie koncernu Stellantis. Tak proč ceník peugeotu startuje na 830.000 Kč a citroënu na 544.900 Kč? Ten rozdíl je neuvěřitelný! Abychom byli spravedliví, u citroënu jde o základní provedení Feel 1.2 PureTech (75 kW) s manuální převodovkou. Agregát s výkonem 96 kW a automatem je k dostání od druhé výbavy Feel Pack za 644.900 Kč. I tak je ale 408 v základním provedení Allure téměř o dvě stě tisíc korun dražší. A při porovnávání seznamu komfortních a bezpečnostních prvků toho zase o tolik víc nenabízí. Navíc má jen automatické přepínání dálkových světel, bezklíčové startování a navigaci. Proti etalonu Renaultu Mégane GrandCoupé má peugeot navíc jen navigaci. Naopak postrádá bezklíčové odemykání nebo přední parkovací senzory a je dražší o více než čtvrt milionu, takže jasná trojka. A nyní k testovaným kouskům, kterým vlastně nechybí vůbec nic. Citroën C4 X ve výbavě Shine (i s průhledovým displejem) a příplatky (včetně střešního okna za 30.000 Kč) vyjde na velmi slušných 782.800 Kč. Peugeot 408 v provedení GT (světla Matrix LED nebo 3D přístrojový displej) s doplňky potom stojí astronomických 1.026.000 Kč. Pokud bychom se měli rozhodovat čistě podle ceny, peugeot nemá šanci. Snad ukáže, že je o tolik lepším vozem.

Pořizovací náklady Renault Mégane GrandCoupé 1.3 TCe (103 kW) EDC (etalon) Citroën C4 X 1.2 PureTech (96 kW) EAT8 Peugeot 408 1.2 PureTech (96 kW) EAT8 Základní cena 569 000 Kč (Intens) 644 900 Kč (Feel Pack) 830 000 Kč (Allure) Cena verze Světa motorů 569 000 Kč (Intens) 644 900 Kč (Feel Pack) 830 000 Kč (Allure) Výbava verze Světa motorů Čelní, boční a hlavové airbagy, rádio s bluetooth handsfree, připojení USB nebo SD, výškově a podélně stavitelný volant, dálkově ovládané centrální zamykání, manuální klimatizace, elektrické ovládání předních oken a vnějších zrcátek, palubní počítač. VÝBAVA NAD RÁMEC VERZE SVĚTA MOTORŮ Automatická dvouzónová klimatizace Ano Ano Ano Automatické přepínání dálkových světel 3 000 Kč 2 900 Kč Ano Bezklíčkové startování/odemykání Ano/Ano 13 500 Kč (oboje) Ano/Ne Dešťový a světelný senzor Ano/Ano Ano/Ano Ano/Ano Digitální přístroje Ano (7“) Ano (5,5“) Ano (10“) Litá kola Ano (17“) Ano (18“) Ano (17“) Metalíza 18 000 Kč 16 000 Kč 17 000 Kč Navigace 28 000 Kč 35 000 Kč Ano Parkovací kamera Ano Ano Ano Světlomety LED Ano Ano Ano Tempomat Ano Ano Ano Vyhřívání předních/zadních sedadel 8000 Kč/Ne 9900 Kč/Ne 8000 Kč/Ne Zadní/zadní a přední parková senzory Ano/Ano Ano/Ne Ano/8000 Kč Porovnání cen 569 000 Kč (100 %) 644 900 Kč (o 13 % horší) 830 000 Kč (o 46 % horší) Známka* 1,00 1,50 3,00 POŘADÍ 1. 2. *Známka za cenu, výbavu a servisní náklady.

Důležitost základu

Při porovnání prostornosti obou Francouzů se poprvé do popředí dostávají platformy, na kterých jsou vytvořeny. Citroën je postaven na základech CMP, určené v hierarchii koncernu Stellantis pro malé vozy. Jde vlastně jen o protaženou verzi hatchbacku C4, s nímž sdílí i shodný rozvor 2670 mm. Peugeot 408 je také částečně shodný s hatchbackem 308, který však stojí na propracovanější modulární platformě EMP2. Zadní část je konstrukčně odlišná a rozvor se natáhl o pořádných 112 mm na 2787 milimetrů. Je to dokonce ještě 55 mm více než v případě dlouhého kombíku. Takže ani nepřekvapí, že v podélném směru nabídne 408 podstatně více prostoru a cestující ve druhé řadě se mohou těšit na výraznou nálož volných centimetrů před koleny. Karoserie peugeotu je také širší, takže se v něm můžete více rozvalit. U citroënu má užší kabina i dopad na pohodlí řidiče. Ten sedí blíže středovému tunelu, který potom tlačí na pravou nohu. V peugeotu máme v tomto ohledu více volnosti.

Jasná přednost

Peugeot vyznává výrazně sportovnější pozici za volantem. Základem jsou nízko ukotvená přední sedadla s výrazným bočním vedením a směrem dopředu se zvedajícím sedákem. Mají výborné tvarování, tuhost, příjemné je také čalounění alcantarou a hýčkají si nás i příplatkovou masážní funkcí. Řidič za volant doslova zapadne, což koresponduje se sportovním duchem interiéru. Výhoda je také v tom, že vpředu máme nad hlavami více volného místa. Na druhou stranu si cestující vzadu pod sedadlo nezasunou chodidla. Také je z peugeotu horší výhled, což umocňuje i již zmíněné úzké zadní okno nebo absence průhledů v zadním sloupku. Přední sedadla citroënu neposkytují takovou oporu, jakou bychom očekávali, ale jsou pohodlná. U obou vozů se nám líbí umístění hlavových opěrek, které jsou situovány lehce dopředu. V C4 X se vpředu sedí výše, takže za volantem máme velmi dobrý přehled o dění kolem vozu nebo o tom, kde končí karoserie. Nad hlavami vpředu nám zbývá podstatně méně místa, ale hodně centimetrů v tomto případě ubírá příplatková prosklená střecha.

Výhody nataženého peugeotu objevujeme i při nastupování dozadu. V nejširším místě má otvor 85 cm, což je o 10 cm více než u citroënu. Ne že by se do C4 X nastupovalo krkolomně, ale u peugeotu máte více volnosti. V 408 se vzadu sedí vysoko, což omezuje prostor nad hlavami. Místa je u něj v tomto směru stejně jako u citroënu, přestože má podstatně rovnější strop, který se začne lámat směrem dolů později. Byť jsou oba vozy vlastně jen opticky zvýšené sedan/liftback, ze světa SUV převzaly jednu skvělou věc. Jejich dveře zasahují až pod prahy. Ty tak zůstávají vždy čisté, takže se o ně při nastupování ani vystupování neušpiníte. Naopak oba schovávají úchyty Isofix za nepraktický zip v čalounění zadních sedadel.

Výhody konstrukce

Protažené zadní části se u obou vozů pozitivně odrazily v objemech zavazadelníků. Citroën C4 X disponuje 510 litry, peugeot 536 litry, které se sklopením zadních opěradel dají navýšit na 1611 litrů. To jsou velmi slušné hodnoty, které překonávají kompaktní kombi a pak už jen mladoboleslavská octavia ve verzi liftback. Díky celé výklopné stěně je zavazadelník peugeotu krásně přístupný, má po stranách praktické háčky, a pokud potřebujete, můžete zadní opěradlo složit páčkami z kufru. Dvě světélka osvítí prostor lépe než jedno v citroënu a také kvalitní koberečky jsou hodnotnější než ty v C4. Dvojice hydraulických vzpěr může být jako v našem případě ovládaná elektricky (standard pro provedení GT), což u citroënu není možné vůbec. U C4 X lze kufr jen od místa řidiče odemknout. Potom musíte vždy vsunout prsty do škvíry mezi víko a nárazník, kde je téměř stoprocentní jistota, že si je ušpiníte.

Přestože má citroën opticky také splývavou záď, u kufru se otevírá jen malý zadní díl bez okna. To s sebou nese všechny nedostatky sedanů. Vstupní otvor je velmi stísněný, takže dovnitř neuložíte rozměrnější předměty. Navíc je nákladová hrana příliš vysoká. Chválíme průvlak na lyže (od výbavy Shine) a možnost sklopit zadní opěradla, čímž dovnitř dostanete delší předměty. Jen je potřeba je odjistit z kabiny. Peugeot nás zase vytrestal jednou drobností. Dekl nad zavazadelníkem je rozdělen na dvě části. Jedna zůstává spojena s víkem, druhou za opěradly lze jednoduše vyjmout. Jenže pozor. Lze ji nazpět dát i obráceně a potom se elektricky ovládané víko nedovře – strana s drážkou musí být vždy směrem dozadu.