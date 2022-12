Co kdyby se Mercedes-Benz třídy G objevil o 10 let dříve? Vypadal by možná takto

Po technické stránce se sice v průběhu let řada věcí změnila, design G-Klasse je ovšem tak ikonický, že se Mercedes-Benz u druhé generace, kterou představil v roce 2018, rozhodl jen pro evoluci vzhledu.

Ale vraťme se na začátek úspěšného příběhu třídy G. Vývoj vozu byl zahájen už v roce 1972 smlouvou o spolupráci mezi automobilkami Daimler-Benz a Steyr-Daimler-Puch v rakouském Grazu. V průběhu roku 1975 padlo rozhodnutí o jeho sériové výrobě a zároveň se začalo se stavbou nového závodu v Grazu. Vývojové práce naplánované původně na období 36 měsíců se nakonec natáhly na šest let.

A důležité také je, že řada G vznikala původně jako lehký terénní automobil pro armádní použití. Dnes třída G platí za robustní luxusní SUV, které se sice nebojí terénu, ale současně slouží jako jistý sociální symbol.

Původní G-Klasse je každopádně automobilovou ikonou, která fascinuje spoustu automobilových nadšenců. Patří mezi ně také designér a umělec, který na internetu vystupuje pod jménem Abimelec Design. Ten si položil neobvyklou otázku: Co kdyby Mercedes-Benz třídu G uvedl na trh o deset let dříve?

Vznikl tak návrh "géčka" z roku 1969, který má sice podobné tvary jako skutečná třída G, je ale trochu zakulacanější a především nabízí některé dobové detaily a designové prvky typické pro mercedesy zmíněné éry. Patrné jsou především na přídí, kterou zdobí odlišné světlomety a velká, tradiční maska chladiče. Zpětná zrcátka, kola a chromované kliky jsou inspirované Mercedesem W108, interiér prý modelem 300 SL (W198) a zajímavé je také stahovatelné zadní okno.

Slušelo by to třídě G už na konci 60. let?