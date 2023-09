Co vlastně stanovuje nová emisní norma Euro 7? Tady je to nejdůležitější

Ministři EU zodpovědní za konkurenceschopnost schválili novou emisní normu Euro 7, český ministr dopravy Martin Kupka označil vyjednaný kompromis za velký úspěch. Podle schváleného návrhu by automobilky měly snižovat emise nových vozidel méně a zároveň by měly mít na přípravu změn delší dobu.

Norma Euro 7 nahrazuje normu Euro 6 (pro osobní automobily, dodávky a lehká vozidla) a nařízení Euro VI (pro nákladní automobily a těžká nákladní vozidla), a to jediným právním aktem, který se vztahuje na oba druhy vozidel.

Přinášíme základní body vyjednaného kompromisního textu.

Emisní limity a testovací požadavky pro osobní a užitková vozidla (LDV)

Emisní limity výfukových plynů zůstanou na úrovni, kterou už dnes obsahuje platná emisní norma Euro 6, a to včetně limitů testování. Podle normy Euro 6 platil limit 60 mg NO x /km pro zážehové motory a 80 mg/km pro vznětové motory.

Emisní limity a testovací požadavky pro nákladní vozidla (HDV)

I pro těžká nákladní vozidla obsahoval původní návrh Evropské komise (EK) obtížně splnitelné limity a testovací podmínky. Řada států, včetně České republiky, vnímala navržené limity jako moc přísné, což bylo technicky téměř neproveditelné a výrazně by to zvýšilo náklady na vozidla. Nové emisní limity pro nákladní automobily jsou sice o něco přísnější, než byly v předchozí normě Euro VI, nicméně podle ministra Kupky jsou pro výrobce technologicky dosažitelné.

Palubní systém měření emisí OBM

V nové normě se významným způsobem povedlo upravit požadavky na fungování takzvaného palubního systému měření emisí (On-Board Monitoring, OBM), což je měření emisí v reálném provozu na palubách vozidel. Používání OBM bylo upraveno, aby nebyla ohrožena bezpečnost provozu. Data se budou shromažďovat u výrobců tak, aby na to mohli výrobci reagovat a věděli, jak se jejich vozidla v provozu chovají.

Limity emisí částic z brzd a limity míry opotřebení pneumatik

Nařízení nově zavádí i měření emisí z brzd a pneumatik, které mají vliv na lidské zdraví.

Lhůty

Lhůty pro účinnost normy byly odloženy, jak celou dobu navrhovala Česká republika. Nyní je lhůta pro účinnost 30 měsíců, tedy 2,5 roku od vstupu nařízení v platnost pro nové modely osobních a užitkových vozů (LDV) a 42 měsíců, tedy 3,5 roku, pro stávající modely. Pro kategorii těžkých nákladních vozů (HDV) je časová lhůta 48 měsíců (čtyři roky) od vstupu nařízení v platnost pro nové modely a 60 měsíců (pět let) pro stávající modely. Tato lhůta umožní automobilkám připravit se na nové požadavky.

Další vývoj

Vedle unijních států musí svou pozici k návrhu normy schválit rovněž Evropský parlament (EP). Zpravodajem návrhu tam je český poslanec Alexandr Vondra, který už dříve řekl, že by EP měl o nařízení hlasovat v listopadu. Jestliže bude návrh europarlamentu jiný, bude potřeba vyjednat kompromis, který by podpořili europoslanci i členské státy. Ministr dopravy Martin Kupka se ale domnívá, že i mnohé další státy, například Francie, chtějí mít tuto normu v přijatelné podobě co nejdříve.