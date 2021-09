Co všechno zkontrolovat před STK: Ať si zbytečně nenaběhnete!

Ročně se na pravidelnou povinnou prohlídku vozidla na stanici technické kontroly vydá na 2,2 milionu vozidel. Na každou ze 400 funkčních stanic tak v průměru připadá vyřídit okolo dvaadvaceti prohlídek každý pracovní den. Ze statistik Profesní komory STK vyplývá, že u nás ročně projde technickou bez vážných závad plných devadesát procent všech přistavených vozidel, tedy v 1.980.000 případech. „Dvě procenta jsou nezpůsobilá a zbylých osm procent jsou vozy způsobilé provozu na třicet dnů, po nichž musí být vozidlo znovu přistaveno k prohlídce s již opravenou vytčenou závadou,“ říká předseda Profesní komory STK Jiří Rejmon. Nezpůsobilých je tedy ročně okolo 44.000 vozidel, pouze třicet dní může po datu první technické být používáno 176.000 vozidel. Závady právě u nich lze obecně rozdělit na takové, jež má majitel možnost zjistit před nástupem na technickou prohlídku, a takové, u nichž to jako laik zpozorovat nemůže. Ty druhé proto z našeho výčtu vynecháme.

Zákon nepřetlačíš

Závady, které musí být odstraněny do 30 dní a pak musí být vozidlo znovu přistaveno k prohlídce, také vyvolávají největší vášně. „Pokud ale řidiči mají sami zájem se vyvarovat potíží, určitě stojí za to nahlédnout do vyhlášky 211/2018 Sb., a to konkrétně do přílohy č. 1, kde jsou závady popsány,“ radí Rejmon. Tam podle něj majitelé vozidel uvidí, co vše se kontroluje a s jakou přísností to musí technici zapsat do systému. „Technik totiž nemůže hodnotit závadu jinak, než je uvedeno v této vyhlášce – není to tedy tak, že by si na majitele STK zasedla. Pokud jsou nalezeny tyto závady, z pohledu řidičů často hodnocené jako banální, není možné je hodnotit mírněji,“ krčí rameny šéf komory STK. Bohužel ve většině případů se jedná po hodnocení závad vážných, což lidé těžce nesou a vznikají vyhrocené situace. Proč tedy kvůli zbytečné chybě marnit čas s problémy, které mohly být vyřešeny ještě před prvním přistavením na prohlídku?

Jak se chyb vyvarovat? Připravili jsme pro vás šest zásadních oblastí, v nichž majitelé vozidel nejčastěji chybují. Jedná se o doklady, pneumatiky, osvětlení, zasklení, neschválené úpravy a jiné závady. Obejděte si proto před technickou auto a podívejte se, jestli náhodou některou z nich vaše vozidlo netrpí.

Svět motorů 38/2021

Doklady

Majitel má ORV nebo TP k jinému vozidlu – pokud nejsou oba doklady k dispozici, nelze prohlídku absolvovat.

– pokud nejsou oba doklady k dispozici, nelze prohlídku absolvovat. U starších vozidel je zcela popsaný TP , není tudíž kam vyznačit prohlídku - musí se proto přistoupit k jeho výměně, aby tam byla technická řádně zapsaná.

, není tudíž kam vyznačit prohlídku - musí se proto přistoupit k jeho výměně, aby tam byla technická řádně zapsaná. Velmi výjimečně se stává, že Osvědčení o registraci vozidla (ORV) neodpovídá dokladu zapsanému v Technickém průkazu (TP) – majitel vozidla totiž předkládá ORV původně ztracené a znovu nalezené, i když má v TP zaznamenáno již vydání nového. Do blízké budoucnosti se počítá s tím, že toto bude systém kontrolovat porovnáním se záznamem v registru vozidel.

Kola

Rozměry disků se neshodují , zejména rozměr ET, rozměry pneumatik (například profil), v zimním období je často obutí jen podobné – namísto 175/70 jsou na voze pláště 175/65 nebo 165/70.

, zejména rozměr ET, rozměry pneumatik (například profil), v zimním období je často obutí jen podobné – namísto 175/70 jsou na voze pláště 175/65 nebo 165/70. Neschválená výbava, případně poškozené či sjeté pneumatiky .

. Pokud poklice nejsou sejmuty před příjezdem na STK, zejména u vozidel s poklicemi pod šrouby (například Kia či Fiat), nelze udělat všechny předepsané kontrolní úkony, například na brzdových systémech.

Osvětlení

Jakékoli odchylky v osvětlení , zejména registračních tabulek, obrysových svítilen, bočních směrových světel.

, zejména registračních tabulek, obrysových svítilen, bočních směrových světel. Nefunkční naklápění světel , u xenonů nefungují ostřikovače světel.

, u xenonů nefungují ostřikovače světel. Nefungující světla, stěrače, ostřikovače.

Neschválené úpravy

Neschválené úpravy na vozidle zahrnující například nehomologovaný výfuk nebo takzvané designové vychytávky.

nebo takzvané designové vychytávky. Věci bránící výhledu z vozidla.

z vozidla. Dodatečné montáže nezapsané v technickém průkazu, například závěs.

Jiné závady

Svítící chybové kontrolky na přístrojové desce nebo naopak nesvítící.

nebo naopak nesvítící. Únik provozních kapalin je hodnocen velmi přísně kvůli možnému poškozování životního prostředí.

Zasklení

Na oknech jsou neschválené fólie .

. Vůz má prasklé čelní sklo .

. Nefunkční zavírání oken.

Víte, že…

… počet STK v Česku je limitován? Prohlídky probíhají na 400 provozovnách.

… za špatnou práci byla za poslední roky uzavřena jediná stanice? Její licence pak byla předána jinému subjektu.

