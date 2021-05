Kontroly zavazadel na silnici: Kdo všechno vám může do auta?

Věděli jste, že vás mohou celníci a policisté kdykoliv zastavit a prohledat vám auto? Proč to dělají a co všechno chtějí vidět? Dá se nějak bránit?

Už jste jeli z návštěvy sklípku u kamaráda z vojny s kufrem plným vína z jeho vinice? Nebo jste vezli synovci na svatbu jako dárek demižon domácí slivovice? Pokud k tomu nebudete mít fakturu nebo jiný nabývací doklad (což u domácího alkoholu z principu není), asi by vás nemile překvapilo, kdyby si vás cestou vytipovali a zastavili celníci.

Vézt sice můžete, co a kolik chcete, ale jestli jste překročili zákonný limit pro danou komoditu (více ve velkém přehledu Bez doměření spotřební daně), a nejste schopni doložit řádné odvedení spotřební daně, budou ji po vás chtít celníci doplatit. Ďábel se skrývá v detailu - pokud doma vyrobíte víno nebo vypálíte slivovici, nejspíš vám na to nikdo nepřijde – ale až demižon naložíte do auta a chytí vás celníci, máte problém.

Navíc se to netýká jen alkoholu, ale také tabákových výrobků či pohonných hmot mimo nádrž vozidla (v kanystru smíte vézt bez dokladu maximálně 20 litrů). V případě paliva vstupují do hry také mezinárodní transportní předpisy ADR, které limitují množství převáženého paliva (450 l) a určují bezpečnostní podmínky pro jeho přepravu.

Důvod se vždy najde

A to není všechno, pravomoc zastavit a prohledat vám auto mají i policisté – to když mají podezření, že ve voze přepravujete drogy nebo jiné omamné látky, zbraně, výbušniny či hledané osoby. Ani pak není výčet důvodů úplný. „Obecně se jedná také o důvody spojené s omezením osobní svobody či pátrání po odcizených věcech,“ říká mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík. A to nemluvíme o pravomocech městských strážníků či vojenských policistů (více níže v textu).

Přitom kontroly zejména celníků nejsou nijak řídké. Jak nám potvrdila Ivana Kurková z Celní správy, v roce 2019 udělali takových kontrol necelých sto padesát tisíc, loni i kvůli čínské chřipce jen něco přes sto deset tisíc. Možná překvapí, že zhruba třetinu z kontrolovaných vozidel tvoří právě osobní auta.

Kolik takových kontrol se odehrálo v režii policie, nevíme, podle Moravčíka se tak děje během normální služby a statistiky takto do podrobností vedeny nejsou.

Celní kontroly nákladu Vozidlo 2019 2020 Autobus 1725 618 Autocisterna 453 423 Dodávka 40 325 27 565 Nákladní vůz 56 121 46 208 Osobní auto 45 306 37 236 Celkem 143 930 112 050

Na co máte právo

Když už vás kvůli nákladu zastaví, první přichází na řadu kontrola dokladů k řízení a k vozidlu samému, u policejní hlídky ještě dechová zkouška. Následně se věnují nákladu a dokladům k němu. Policie i celníci vám mohou nařídit zavazadla, balíky či jinou bagáž z auta vyndat a rozložit na ploše, například na deku, kterou obvykle vozíte v autě. Pak je začnou fyzicky prohledávat. Celní správa dokonce používá od loňského roku i skenovací zařízení, které se velmi podobá rentgenovému prohlížení zavazadel na letištích.

Jak nám sdělil policejní mluvčí, odmítnout nechat si prohledat vůz nebo bagáž nesmíte. Měli by vám ale sdělit důvod, proč se to děje. Pokud by vám přišel malicherný a rozhodli jste se výzvy neuposlechnout, může vám hlídka zabránit v odjezdu. „Řidič se neuposlechnutím výzvy úřední osoby dopouští maření vyšetřování, proto může být omezen na osobní svobodě,“ argumentuje Moravčík.

Kontrolní orgány si můžou i celou akci natáčet. Dobrá zpráva je, že totéž můžete udělat i vy. „Na pořizování audio- nebo videozáznamu z kontroly má samozřejmě řidič právo,“ potvrzuje Moravčík.

Pokud je vše v pořádku, což bývá u těchto kontrol obvyklé, můžete si své věci dát zpět do vozu a pokračovat v jízdě. Jestliže jste ale přepravovali něco v rozporu se zákonem, začíná martyrium. Buď je zboží zabaveno (například v případě pašování), nebo se třeba doměřuje daň. Někdy se uděluje pokuta na místě, jindy se všechno dá řešit pouze v rámci správního řízení. Není na to žádný obecný postup, který bychom tu mohli popsat, všechno se odvíjí od konkrétní situace.

Bez doměření spotřební daně Komodita Limit Pohonné hmoty Benzin a nafta (v kanystrech) 20 litrů LPG (v tlakových nádobách) 40 kg Kuřivo Cigarety 800 kusů Doutníky 200 kusů Doutníčky (do 3 g) 400 kusů Tabák 1000 g Zahřívané tabákové výrobky 250 g Alkohol Konzumní líh a lihoviny 10 litrů Portské, vermut, medovina apod. 20 litrů Víno 90 litrů Šumivé víno 60 litrů Pivo 110 litrů

Víte, že…

… se vstupem do Unie mohou celníci kontrolovat náklad vozidel kdekoli na území republiky?

Kdy smí policista prohlédnout váš vůz?

Když pronásleduje pachatele úmyslného trestného činu a má důvod se domnívat, že je v daném vozidle.

Pátrá po pachateli úmyslného trestného činu nebo po věcech, které souvisí s trestnou činností (například pašované zboží) a má důvod se domnívat, že tyto věci se ve vozidle nacházejí.

Má důvod se domnívat, že existuje nějaká spojitost mezi trestným činem a daným vozidlem. Například bylo ukradeno a použito k úmyslnému ublížení na zdraví.

Pátrá po osobách, které se hledají, pohřešují anebo nelegálně zdržují na území republiky, anebo po zbraních, výbušninách, jedech a podobných nebezpečných látkách.

Kdy smí policista použít sílu

Pokud nebudete s policisty spolupracovat a auto jim neukážete, mohou použít přiměřenou sílu. V minulosti se tím zabývala organizace Liga lidských práv. „Aby policista vůbec mohl prohlídku uskutečnit, logicky musí mít právo vozidlo otevřít nebo se do něj dostat i jinak, ať už s použitím síly, nebo bez ní. Sílu ovšem může užít, pouze pokud nemá jinou, vhodnější možnost. Stále platí zásada přiměřenosti,“ říkají právníci lidskoprávní organizace s tím, že při samotné prohlídce policista může zkoumat všechny prostory vašeho vozidla včetně různých přihrádek, a dokonce i zavazadla, která máte ve vozidle. Strážník ovšem oprávnění prohledat váš vůz nemá.

Jak celníci prohledávají auta: Vidí neviditelné

Bez dotyku a denního světla rozezná polévku ve sklenici od bomby. Najde i drogy ukryté třeba v rezervním kole bez toho, že by bylo nutné je rozebrat. Toto všechno zvládá mobilní celní skener – v akci jsme jej viděli v Mikulově.

Celníkova plácačka se zvedá a do prostoru někdejšího hraničního přechodu Mikulov – Drasenhofen odbočuje mercedes s polskou poznávací značkou. „Dobrý den, pane řidiči, celní kontrola. Přeložte prosím doklady,“ říká celník Pavel Navrátil šoférovi. „Budeme kontrolovat i vaši bagáž, otevřete zavazadlový prostor,“ vybízí jej dál.

Loni takto celníci zastavili celkem 37.236 osobních aut, v roce 2019 dokonce 45.306 vozů. Problémy různého druhu od nezaplacené dálniční známky až po nadlimitní náklad zboží podléhajícího spotřební dani bez patřičných dokladů měla plná třetina z kontrolovaných vozidel.

Pod ostřížím okem

Polský řidič, který míří do rakouského Kaprunu pro náklad lyží po skončené sezoně, mezitím dává tašku a batoh na pás skenovacího zařízení Rapiscan 636 SV v boku speciálně upraveného Mercedesu Sprinter. Kdyby bylo zavazadlo moc těžké, je v mobilní jednotce připravený i přídavný válečkový dopravník, jehož pomocí jej posunou z auta přímo na pás.

Navrátil dává do vysílačky Motorola znamení druhému členovi speciální hlídky Radku Viležinskému a posunuje zavazadla pod skener. „Pracuje na stejném principu jako rentgen, který znáte z letiště,“ říká operátor zařízení a my už koukáme na siluetu obou zavazadel. Rentgenová technologie zobrazuje materiály podle barev – každý má totiž jinou hustotu na základě atomového spektra. Lze tak barevně rozlišit různé materiály, například nade vši pochybnost odlišit organický a anorganický materiál. V různých režimech a probarveních pak Viležinský prohlíží obsah zavazadel a sleduje, zda se neobjeví kontraband. „Všechno v pořádku, v té sklenici to bude opravdu polévka,“ hlásí Navrátilovi, který už vede řidiče na druhou stranu sprinteru, kde pomalu vyjíždějí prohlédnutá zavazadla. Všechno trvalo jen pár minut a zkontrolovaný mercedes už mizí v Rakousku.

„Je to proti dřívější praxi, která samozřejmě i tak zůstává v platnosti, mnohem rychlejší a průkaznější,“ vysvětluje čerstvě zaváděný způsob kontroly zavazadel Miroslav Pokorný z Generálního ředitelství cel.

Jak dodává, zejména v dnešní době čínské nákazy jsou pracovníci kontrolní hlídky rádi, že zavazadlo mohou prohlédnout bez nutnosti otevírání. Přesto jsou povinně vybaveni ochrannými rukavicemi a respirátory.

Nejen kufry

Mezitím už na odstavnou plochu míří další vůz nasměrovaný sem hlídkou s plácačkou, vypadá to na montážní servisní auto závodních strojů. Je plný náhradních dílů, součástek, nářadí a kompletních náhradních kol. „Tohle kolo, tento kufr a tyto dvě tašky prosím na pás,“ oznamuje celník šoférovi. Všechny označené kusy opět míří pod oko skeneru.

Na vyhodnocovací obrazovce zřetelně pozorujeme v kufru změť nářadí a různých montážních klíčů, žádné dráty prozrazující bombu tam nejsou vidět. Ani kolo neobsahuje nic, co by tam nepatřilo. „Kdyby bylo například napěchované cigaretami, tabákem nebo balíčky s drogami, okamžitě bychom to rozeznali,“ usmívá se Viležinský. Protože i tašky obsahují jen oblečení, osobní hygienu, nápoje a jídlo, Navrátilovi hlásí, že i tato kontrola je negativní. Stejně je to i v dalších námi zaznamenaných případech.

Když se něco nezdá

Jak to ale bývá v okamžiku, kdy se ukáže, že je zavazadlo podezřelé? „V takovém případě přichází ke slovu klasická kontrola,“ potvrzuje Navrátil. K tomuto účelu je součástí vybavení mobilní jednotky speciální stolek, na nějž se zavazadlo ke kontrole položí a otevře. Následně se šetrně prohledá a podezřelý předmět prohlédne.

To vše je zatím stále jen teoretický scénář. Ani jedna z kontrol, u nichž jsme byli přítomni, žádné provinění proti zákonům neodhalila. Ani v minulosti. Skener je totiž v provozu teprve druhý měsíc.

Kdo má jaké pravomoci

Policista ČR

Může otevřít nebo jiným způsobem si zjednat přístup do vozidla, v případě nutnosti i za použití síly.

Smí zadržet řidičský průkaz.

Má oprávnění kontrolovat technický stav vozidel. A tedy i zakázat další jízdu vozidla pro nevyhovující technický stav. Může i přikázat jízdu na STK ve vzdálenosti 8 km na cestu tam i zpět.

Může překračovat rychlost při plnění služebního úkolu.

Smí kontrolovat největší přípustné hmotnosti na nápravu, největší přípustné hmotnosti vozidla nebo jízdní soupravy nebo technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy.

Může kontrolovat alkohol či návykovou látku.

Může okamžitě udělit výjimky z provozu, stejně jako zakázat další jízdu vozidlům pro neprůjezdnou komunikaci.

Celník

Může zastavovat dopravní prostředky, kontrolovat zavazadla, náklad i přepravní listiny při pátrání po zboží uniklém celnímu dohledu.

Kontroluje dálniční známky a mýtné, přitom může zastavovat vozidla.

Může kontrolovat největší přípustné hmotnosti na nápravu, největší přípustné hmotnosti vozidla nebo jízdní soupravy nebo technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy.

Strážník obecní policie

Mezi jeho pravomoci spadá řešení neoprávněného stání na placeném parkovišti.

Může kontrolovat alkohol či návykovou látku.

Vozidlo smí zastavit jen před přechodem pro chodce k zajištění bezpečného pohybu osob, nebo v případě podezření ze spáchání přestupku proti bezpečnosti silničního provozu.

Může zadržet řidiče a zajistit vozidlo, ale jen do příjezdu Policie ČR.

Nesmí překračovat rychlost při plnění úkolů, ale může nebýt připoután.

Má právo blokově řešit přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obce.

Smí pokutovat nedovolené stání nebo zastavení vozidla.

Do jeho pravomocí spadá zákaz vjezdu do míst, kde je to místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích zakázáno.

Smí měřit rychlost na území obce.

Smí pokutovat porušení pravidel jízdy na zvířatech, vedení a hnaní zvířat na pozemní komunikaci. Pohyb chodce na pozemní komunikaci odporující pravidlům provozu na pozemních komunikacích. Nedovolený způsob použití lyží, kolečkových bruslí a podobných prostředků na chodníku.

Pokutuje nedovolené vedení jízdního kola nebo jízdu na něm v rozporu s pravidly provozu na pozemních komunikacích.

Smí řešit porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích ostatními řidiči nemotorových vozidel.

Vojenský policista

Může měřit rychlost ve vojenských objektech.

Může kontrolovat u řidiče alkohol či přítomnost jiné návykové látky.

Řidič vozidla ozbrojených sil je povinen na výzvu vojenského policisty podrobit toto vozidlo nebo jízdní soupravu kontrole technického stavu.

Za vším hledej… tabák

Pořízení mobilní kontrolní jednotky vyšlo na deset milionů korun, přitom z 80 procent jej financoval program Evropské unie z úřadu pro odhalování podvodů OLAF. Hlavním posláním skeneru je totiž odhalit pašování tabáku do zemí EU. „Jestliže karton tabákových výrobků v Bělorusku či na Ukrajině stojí třetinu toho co u nás a zároveň mnohonásobně méně než na Západě, snaha pašovat právě takový materiál nepřekvapí,“ říká Jan Jirsa z Generálního ředitelství cel.

Víte, že…

… auto ke kontrole může navést i jedoucí vozidlo celní správy? Při takzvaném dynamickém zachycení vás služební vůz předjede a rozsvítí nápis „Celní správa - následujte nás“.

… samotné kontroly zavazadel musejí vždy probíhat na bezpečných místech, zejména na odstavných plochách odpočívek, v areálech dálniční policie či celní správy nebo střediscích ŘSD?

… pokud jsou v zavazadlech zbraně, musí k nim řidič předložit potřebné doklady? Když jsou v pořádku, vůz smí pokračovat. Jestliže ne, věc se předává policii.

… ze strany celníků jsou všechny rozhovory řízené? Při odchylkách od běžného chování, například nervozitě či podrážděnosti řidiče, je kontrola důkladnější.

… celníci se při své 12hodinové službě přesouvají z místa na místo? Řidiči si totiž podle celníků jejich umístění rychle mezi sebou sdělí.