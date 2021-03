Výměna čelního skla: Proč je to komplikovanější proces než kdysi

Na jaro se většinou těšíme. Kdyby však mohla mluvit skla našich aut, měla by zcela jiný názor. Právě vstupujeme do období, kdy dochází nejčastěji k jejich poškození. Navíc výměna je dnes daleko komplexnější a odbornější práce než ještě před pár lety.

Že vozidlo vpředu zdvihne z vozovky kamínek a ten vám rozbije čelní sklo, je věc tak běžná, že v angličtině má už své slovo – stoneshipping. A typickému „pavoučkovi“ ve výhledu, který takto vznikne, se říká stone chip (čip).

Nejhorší je to teď

Nejčastěji se to děje na konci zimy, kdy je na silnicích nejvíc posypové drtě, kterou ještě nespláchly jarní deště nebo nezametli silničáři. Důležitou roli hrají jemné lamelky zimních pneumatik, které si do sebe zvládnou drť nasbírat i v místech, kde se vozovky udržují chemicky. Nejčastěji na krajnicích, výjezdech z parkovišť či různých soukromých plochách, které si posypou jejich majitelé. Zimní pneumatika dokáže takto posbírat desítky malých kamínků, které v ní pevně drží. Vylétat odstředivou silou začnou až mimo město, nejčastěji na dálnici. A to pak mají energii projektilu a putují na takové vzdálenosti, že si na to řidič nemůže dát žádným způsobem pozor.

Přesně to se stalo nám. V aktuálním technickém speciálu o posledních pořádných autech přinášíme test Škody Superb s novým dieselem 2.0 TDI Evo 147 kW, a to v asi nejatraktivnějším provedení, jaké dnes u Škodovky najdete: model Sportline v příplatkovém odstínu laku Dragon Skin. Opravdový novotou vonící krasavec, nikdo ho před námi ještě neměl vypůjčený. Po dvou kilometrech najíždíme na dálnici a najednou rána, jako když střelí. A přímo v tom místě, kudy hledíme před sebe, naskočí prasklinka. Nemá ještě dva centimetry, takže kvůli ní vozidlo není nezpůsobilé k provozu. Ale hned příští ráno, až se na promrzlé sklo pustí ofukování (či jeho elektrické vyhřívání) a vzroste pnutí, se může rozšířit. A hlavně to prostě tahá za oči.

Pozor na korozi!

Každý zkušený motorista vám řekne, že měnit sklo u nového auta je škoda. Při jeho vyřezávání strunou mechanici snadno seškrábnou lak sloupků či střechy, ale hlavně odřou plechový lem, na který je sklo nalepeno. V místě, kam nevidíte, od té doby bují koroze. Až za pět let začne do auta téct, bude velmi těžké honit někoho k zodpovědnosti. Na druhou stranu zástupci automobilek rádi tvrdí, že vozidlo opravené v jejich značkovém servisu je rovnocenné novému. K tomuto tradičnímu problému dnes přibývá ještě souhra kamery umístěné za čelním sklem, radaru a geometrie podvozku.

Radar se v dnešních autech stará o samočinné brzdění (Front Assist) a v nižších rychlostech jej využívá adaptivní tempomat. Kamera za sklem čte dopravní značky, sleduje jízdní pruhy (Lane Assist) a ve vyšších rychlostech slouží ke sledování odstupu ostatních vozidel. Také ji využívá asistent světel, který už u moderních aut nevypne celá dálková – ztlumí jen ta z mnoha paprsků, která by někoho oslnila. Právě u poslední funkce asi začínáte tušit, v čem je zakopaný pes. Kamera musí být přesně v jízdní ose vozidla. A při výměně skla se s ní hne. Nové sklo navíc může být nalepeno i o celé milimetry jinak, což ale ve vzdálenostech dosvitu dálkových už dělá metry. Právě výměnou skel bez následného zaměření kamery a radaru vznikají auta, která vás pak na silnici oslňují, když jejich řidiči blazeovaně nechají funkci automatu. Kamínek ve skle novinářského superbu jsme se rozhodli využít, abychom se podívali, jak složitá operace je dnes výměna skla.

Svět motorů 10/2021

Ale buďte tam v sedm

Servisní centrum v Kosmonosech je jediný autorizovaný servis Škody, který patří přímo samotné automobilce. Že zde budou postupovat dle předpisu výrobce, je tak zaručeno hned dvakrát. A že to u dnešních aut není žádná sranda, poznáváme už dle skutečnosti, že na místě musíme být v sedm ráno. Jinak se to prý za den stihnout nedá.

Zpočátku netušíme proč. Mechanici Mário Moravec a Milan Štenc tady mění skla jak na běžícím pásu, jsou dokonale sehraní, pracují synchronizovaně, navzájem si nepřekážejí. Demontují stěrače, plast pod nimi a uvnitř obklad kolem zrcátka se zmíněnou kamerou. A uvolní vnitřní obklady sloupků, aby je nepoškrábali. Čekáme, že pružné lepidlo, na kterém sklo u moderních aut drží, vyříznou zahnutým nožem, nebo budou ve dvou tam a zpět tahat strunu – což je právě způsob, při němž karoserii odře nejen nešika. „Od třetí generace fabie, octavie, ale i superbu se z aerodynamických a estetických důvodů velmi zmenšila spára mezi sklem a karoserií. Takže speciální nůž už neprostrčím, respektive riskoval bych poškození laku. Dneska používáme něco mnohem lepšího,“ vysvětluje Mário Moravec a otevírá kufřík s nápisem VAS 6452.

Podivnou věc přilepují zevnitř na sklo. Zespodu, kde to i u dnešních aut ještě jde, si nožem udělají díru. Protáhnou jí strunu a natáhnou po obvodu celého skla. Chápat začínáme ve chvíli, kdy uvnitř Milan Štenc začíná točit klikou a struna se zakusuje do lepidla. Zařízení funguje jako naviják a struna jako škrtidlo – bez jakýchkoliv nebezpečných pohybů tam a zpět se zkracuje, až lepidlo vyřízne po celé délce. „Je to skvělá věc. Nehrozí poškození karoserie a zvládl bych sklo vyříznout sám,“ vysvětluje Štenc.

Stůj a nikam nejezdi

Sklo je venku a superb neutrpěl ani škrábanec. Riziková je hned příští operace, kdy mechanik musí oříznout staré lepidlo, které pod sklem zbylo. Na to žádný sofistikovaný postup není, s ostrou škrabkou v ruce musí být prostě opatrný, takže na něj radši chvíli nemluvíme.

Poté jeden natírá rám primerem, což je hmota zvyšující přilnavost mezi plechem a lepidlem. Druhý akumulátorovou pistolí vytlačuje na sklo pravidelnou housenku černého lepidla. Ve dvou pak sklo posadí na své místo, pomocí karosářských spárových měrek zkontrolují rovnoměrnost spár na obou stranách. Montují zpět plasty, stěrače a kameru. „Tak a půjdeme zaměřovat,“ říkáme vítězoslavně, jako bychom sklo měnili sami. „V žádném případě! Teď si jděte zakouřit a pak na oběd. Kolegům z geometrie předáme auto až za tři hodiny. Lepidlo musí schnout. Vlepené sklo se zásadně podílí na tuhosti karoserie. Než lepidlo zaschne, mohla by při přejíždění vozidla pracovat a spáry by se narušily. Zkrátka po nalepení nového skla musí auto tři hodiny stát na místě,“ vysvětlují nám jeden i druhý. Dobrá, takže pohov, pokračování po obědě.

A teď to nejdůležitější!

Krátce po poledni tedy jdeme na dílnu znovu, a to ke zvedáku, na němž je nainstalováno laserové měření geometrie. Ondřej Bartoň se musí postarat, aby osy kamery a radaru přesně souhlasily se směrem jízdy vozidla. Začíná změřením geometrie: „Prakticky každé auto, které po českých silnicích plných děr jezdí už nějaký čas, má některou z hodnot v červených číslech.“ Překvapivě však záklon pravého kola nesedí ani u námi testovaného pár týdnů starého kusu. Zřejmě už také stihl nějaký výmol vymést. „To z vás mám radost. Kdyby byla geometrie v pořádku, zkalibrujeme jenom tu kameru za sklem. Když ji teď musím seřídit, budeme muset zaměřit i radar,“ směje se Ondřej Bartoň. Nicméně zvedne auto, povolí podmotorový rám a hodnoty skočí do zeleného rozsahu.

A v tomto okamžiku mohou nastat problémy, které s výměnou skla vůbec nesouvisejí. Seřídit geometrii u nového superbu byla maličkost, jenže u starších vozidel může být vše jinak. V podvozku ani zavěšení nesmí být žádná vůle, což může v nejčernějším scénáři představovat celou generálku podvozku s výměnou ramen či silentbloků nebo revizí horního uložení. A potom drobná prasklina od kamínku může vyjít hodně draze, protože pojišťovny zaplatí jen rozbité sklo a úkony s tím spojené.

Teď nastupuje kolega Vítězslav Khop. Princip zaměření kamery je v tom, že se deska s terči umístí do předepsané vzdálenosti od středu předního kola a přímo do jízdní osy vozidla. S kamerou se při zaměřování fyzicky nehýbe. Přes diagnostiku se spustí její kalibrace, ona sama vidí střed desky. A jelikož pan Khop ji nastavil přesně do středu jízdní osy, ví i kamera, kudy auto pojede. Systémy si tak jen uloží nový střed obrazu. Tato věc je důležitá třeba proto, aby systémy věděly, které ze snímaných aut je v kolizní dráze s vámi.

Ani s radarem se u současného superbu už fyzicky nehýbe – to tak bylo naposledy u modelů před faceliftem, tedy před rokem 2019. Pan Khop tak opět nastaví desku na střed vozidla – na té pro radar je i laser, jímž si zamíření usnadní. A v diagnostice opět spustí kalibraci. Během chvíle má zpět hlášku o úspěšném dokončení.

Skoro pět hodin práce!

Nám mechanici odpovídali na dotazy a museli pracovat pomaleji kvůli fotografovi, který nestačil ostřit. Takže jsme v Kosmonosech strávili celý den. Dle přísných škodováckých normočasů však na celou věc – tedy výměnu skla, seřízení geometrie, zaměření kamery i radaru – mají jen 4,8 normohodiny. Její průměrná cena na model Superb činí 984 Kč, takže za práci dáte 4722 Kč.

Byť testovaný vůz měl dražší variantu čelního skla s elektrickým vyhříváním transparentní fólií, překvapivě jeho cena 10.207 Kč nijak nevybočila z dnešních obvyklých poměrů. Potřebná chemie (lepidlo, primer) zvýší náklady na materiál na celkových 11.288 Kč, takže celkem s prací zaplatíte 16.013 Kč. Je to docela dost, takže je dobré mít čelní sklo pojištěné.

Co může špatně seřízená přední kamera způsobit

Zejména u bezpečnostně důležitých systémů, které zasahují do chování při řízení nebo brzdění, má rozhodující význam přesná instalace, správná kalibrace a nastavení senzorů podle specifikací výrobce.

Bude špatně fungovat automatické přepínání dálkových světel. U nejmodernějších systémů s vykrýváním se špatně nastaví neosvětlený prostor, takže budete oslňovat.

U nouzového brzdového asistentu může vozidlo nesprávně vyhodnotit okolí a vzdálenost od vpředu jedoucího vozidla. V lepším případě vás bude častěji varovat nebo samovolně brzdit. V nejhorším systém nezasáhne vůbec.

Nesprávně zkalibrovaná kamera může mít také vážné následky u udržování jízdy v pruzích. Za předpokladu, že se poloha kamery po výměně skla odchýlí o 1° od správné polohy, může to na vzdálenosti 100 metrů vést k odchylkám až 1,75 metru. Auto vás pak může zavést do protisměru nebo do příkopu.

Nebude správně fungovat dešťový senzor. Po výměně čelního skla je obvykle nutné vyměnit lepicí materiál nebo silikonovou desku, jinak může dojít k poruše snímače. Funkčnost dešťového senzoru může také omezit použití jiné tloušťky skla a různých odstínů skla. Při instalaci skla s různými vlastnostmi musí být proto dešťový/světelný senzor u některých vozidel znovu inicializován, aby byly zohledněny změněné optické parametry.

Víte, že…

… pokuta za jízdu s prasklým čelním sklem činí ve správním řízení pět až deset tisíc korun a udělení pěti bodů? Dle zákona lze takovou pokutu uložit za prasklinu na čelním skle s velikostí od 20 mm, pokud je v místech dosahu stěračů.

… prasklé čelní sklo může být důvodem odmítnutí schválení technické kontroly na STK? Otálení s výměnou může přinést další rizika, jelikož zmrzlá voda, prach a například vosk z mytí oken mohou prasklinu dále rozšiřovat.

Za hranicemi

Přesný počet prodaných automobilů vybavených předními kamerami bezpečnostních systémů u nás znám není, ale máme data od našich německých sousedů. Zatímco v roce 2018 činil podíl vozidel s přední kamerou jedenáct procent, do roku 2024 lze očekávat, že odpovídající vybavení bude mít 27 procent všech automobilů - více než čtvrtina všech vozidel na německých silnicích. Kamerový systém v předním okně mělo loni 51 procent všech nových vozidel.

Rychle a kvalitně?

Pokud máte rozbité čelní sklo a nemáte ho pojištěné, jistě se bude rozhlížet po co nejlevnější opravě. V případě autorizovaných servisů se může cena vyšplhat opravdu vysoko, takže nezbývá než hledat u neautorizovaných nebo rychloservisů. Výměnou oken se jich zabývá spousta, protože jde v podstatě o jednoduchou záležitost. Většina z nich vymění čelní sklo na počkání, což je velký bonus. Pokud se bude výměna hradit z pojistky, vyřídí ji za vás, a dokonce jsou schopny dorazit k vám domů, kde opravu uskuteční. Přesně podle hesla jednoho z nich: „Řekněte si kam (bydliště, firma, chata) a my přijedeme k vám, poškození nafotíme, nahlásíme za vás pojistnou událost pojišťovně, čelní sklo na místě opravíme nebo vyměníme a o úhradu s pojišťovnou se také postaráme. Po našem předem dohodnutém příjezdu máte za dvě hodiny po starostech. Je to jednoduché, žijte moderně a servisujte autoskla mobilně!“ Jenže jak je patrné i z těchto schopností, u vás v garáži nebo na zahradě kalibraci spojenou s geometrií kol udělají těžko. Proto jsme jich pár oslovili a výsledek je jasný.

„Výměnu čelního skla samozřejmě děláme, ale nastavení nebo kalibraci kamer asistenčních systémů nezvládneme,“ říká na rovinu Adam Zikmund z AutoCentrum Praha Chodov. Nejčastější odpověď ale zněla tak, že kalibrace vlastně není potřebná. „My kameru ani dešťové senzory vůbec neodpojujeme od vozu. Před vyjmutím skla od něj všechny tyto optické přístroje oddělíme, pak zůstávají součástí svých systémů. Při nasazení nového okna jenom kameru a ostatní senzory zase přiděláme do míst, kde mají být. Ještě jsme se s žádným problémem nesetkali,“ říká Martin Růžek z firmy KR Autosklo. V podobném duchu zněla i odpověď z olomoucké firmy Autoskla-trade. „Tyhle systémy v sobě mají samokalibrační čip, takže se nastaví samy. Výměna okna by musela být hodně nepovedená, aby potom nefungovaly, jak mají. Z 99 % procent proběhne vše úspěšně. Jen jednou se nám stalo, že se po výměně čelního okna jízdní a asistenční systémy rozhodily, a to u Mercedesu třídy S.“

Existují však výjimky. Například v pardubické společnosti Autosklo H.A.K. zařízení na nastavení a kalibraci kamer v čelním skle mají a standardně ji dělají. Takže pokud budete hledat, najdete i neautorizovaný servis, který vymění okno se vším všudy.

Mějte jistotu!

Prasklé čelní sklo může slušně provětrat peněženku majitele automobilu, tedy pokud ho nemá pojištěné. Nejde o levnou záležitost a také známe případy, kde praskne i dvakrát do roka. V drtivé většině případů za to majitel auta nemůže. Jenže najít viníka, od něhož kamínek odletěl, je téměř nemožné. Dohledat by šel snad jen v případě, pokud tento incident zaznamená palubní kamera. Potom škodu kryje povinné ručení vozu, který ji způsobil. „Takových případů je však velmi málo, nelze spoléhat ani na dobrozdání od viníka,“ říká Eva Svobodová z pojišťovny Uniqua. Proto je lepší si čelní sklo pojistit. Zejména když částky za jeho výměnu stoupají, na čemž se podílejí i náklady na nastavení či kalibraci kamer a čidel asistenčních systémů. „Průměrná škoda u čelních skel dosahuje nyní přes 10.500 Kč. Před pěti lety to bylo 8700 korun. Příčinou je třeba stále lepší výbava skel – senzory deště nebo vyhřívání. U některých vozidel střední třídy díky tomu ceny za posledních deset let stouply dvojnásobně,“ upřesňuje Milan Káňa z Kooperativy a dodává pár perliček. „Například výměna čelního skla na Ferrari F12 z roku 2013 stála 105.000 Kč. V roce 2017 jsme řešili výměnu skla u Rolls-Royce Ghost za 170.000 Kč, v roce 2020 jsme u Bentley Bentayga vypláceli přes 135.000 Kč.“

Jaká pojistka?

Máte na výběr ze dvou možností: spoléhat na havarijní pojištění, nebo si skla připojistit. V prvním případě je výhodou, že máte jen jednu pojistku, která se vztahuje na případy havárie, přírodní události požár, výbuch, krádež, vandalismus a poškození vozidla zvířetem. Jenže u havarijního pojištění musíte počítat se spoluúčastí, což může být i deset tisíc – tedy tolik, kolik mnohdy zaplatíte za výměnu skla. Navíc každé plnění z havarijka snižuje vaše bonusy, takže pojištění zdražuje.

Rozhodně se vyplatí si čelní sklo připojistit – k povinnému ručení nebo havarijku (u něj lze zvolit možnost bez pojištění oken, které hradí právě připojištění). U něj není uplatněna spoluúčast a případná událost nemá vliv na pojistné na další období. Zde nastává další volba, protože si klient musí nastavit limit plnění. „V limitu je potřeba zohlednit i případné nadstandardní prvky jako zabudované asistenční systémy. Zároveň je nutné tuto specifikaci uvést do výbavy. Do optimální výše plnění by se měla zahrnout nejen cena náhradních dílů, ale také práce a případná kalibrace čidel,“ uvádí Honza Marek z Generali České. Klient může zvolit i bezlimitní pojištění, kdy pojišťovna garantuje, že zaplatí celou opravu nebo výměnu včetně zaměření a kalibrace senzorů. Pro proplacení nákladů za kalibraci je potřeba doložit protokol o jejím proběhnutí a fakturu u němých pojišťoven i fotodokumentaci.

Deset dobrých rad