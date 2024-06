Co znamenají písmena na nabíječkách? Nezkušeného elektromobilistu mohou překvapit

Je třeba dbát na to, aby člověk nabíjel svůj elektromobil jen u stojanů označených písmenem, které je uvedeno u nabíjecí zásuvky vozu, jako tomu je při tankování paliva, anebo jsou ta písmenka úplně k ničemu? Pravda je někde uprostřed.

Je tomu pár let, co se na čerpacích stanicích objevila kolečka a čtverečky podle toho, o jaký typ paliva jde – jestli o benzín, motorovou naftu či nějaké plynné palivo. Účelem bylo, aby si člověk ani v zahraničí nespletl tankovací pistole a nenatankoval tak špatné palivo.

Jeden by řekl, že u elektromobilů takovéto riziko zcela odpadne, protože elektřina je jen jedna. Elektrotechnici prominou, že teď pomíjím rozdíly mezi střídavým a stejnosměrným proudem; jde o to, že elektromobily jde nabíjet oběma, kdežto do auta se zážehovým motorem se nesmí tankovat nafta a naopak.

Přesto se na nabíjecích stojanech i poblíž zásuvek elektromobilů začala objevovat různá písmenka v šestiúhelníku, a ten navíc může být plný i prázdný. Běžně člověk vidí dvě či tři různá písmenka, dá se však narazit i na takové auto, kde najdete pouze L. Znamená to tedy, že na nabíječce s písmenkem K nenabijete vůz, na němž je napsáno pouze L – a naopak?

Co znamenají písmena na nabíječkách?

Není to tak jednoduché, jako u kapalných paliv. Přítomnost či naopak nepřítomnost nějakého písmenka ještě nemusí znamenat, že nabíječka s autem nebude kompatibilní a žádnou „šťávu“ nedostanete. Ovšem, že budete muset jet jinam, se stát může.

Totiž, u nabíjecích stanic se nejčastěji skloňuje výkon v kilowattech, ovšem ten je násobkem napětí ve voltech a proudu v ampérech, s nimiž ta nabíjecí stanice umí pracovat. Takže třeba elektrické scanie nové generace u stanic, které jsou označené písmenem K, a tedy umí pracovat s napětím od 50 do 500 V, jednoduše nenabijete. U zásuvek scanií to je označeno písmenkem L a pouze stejně označené stojany dokáží vůz nabít.

Scanie nejsou s jediným písmenkem L u zásuvek samy. Čínské voyahy Dream a Free jsou v elektrických verzích označeny stejně navzdory tomu, že jejich baterie pracují s napětím 400 V, a tedy by tu mělo být písmeno K; odpověď na dotaz, proč jsou vozy označeny chybně, jsme nedostali. I přes chybějící písmeno C v šestiúhelníku jsem těsně před převzetím dreamu k testu viděl, kterak se nabíjí střídavým proudem, a dokázal jsem ho nabít u rychlonabíječek označených písmeny K i L.

Naopak kie a hyundaie, jejichž pohonné ústrojí pracuje s napětím 800 V, mají u zásuvek uvedena písmena K i L, takže je možné je nabíjet i u stojanů, které – alespoň podle písmenka – nezvládnou 800 voltů. A peugeoty e-308 a e-3008, které zase mají u zásuvky jen písmena C a K, nebyl problém nabít u stojanů označených písmenem L.

Totiž, ačkoliv písmenné označení vychází z nařízení EU, že je na stojanu uvedeno jen L, ještě neznamená, že nezvládne nabít auto, u jehož zásuvky naopak písmeno L chybí. Před zahájením nabíjení probíhá mezi autem a stojanem a pokud se „shodnou“ na napětí, nabíjení začne bez ohledu na písmenka.

A právě v tom je trik. „U konektorů uvádíme popisek s rozsahem, ve kterém umí stanice a konektor pracovat,“ říká Martin Houška z PRE, u jehož stanice jsem zkoušel nabíjet zmíněné peugeoty. Štítek u konektoru říká, že stanice zvládne napětí od 150 do 1.000 voltů. Podle Houšky se s žádným problémem kvůli označení nabíjecích stanic nesetkali a většina elektromobilistů stejně žádná písmenka neřeší.

Jinými slovy, když přijedete s běžným osobním elektromobilem k nabíjecí stanici se správným konektorem – v těchto případech CCS Combo 2, u nějž se lze setkat i s označením kategorie FF – i přes nesoulad označení je velmi nepravděpodobné, že nabíjet z tohoto důvodu nepůjde.

Rozdíl mezi K a L tedy není ani zdaleka tak velký, jako rozdíl mezi E10 a B7 u klasických paliv. A hlavně, přinejhorším se auto prostě nebude nabíjet, kdyby přeci jen stojan s vozem nebyly kompatibilní.