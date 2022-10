Cupra v roce 2025: Tři novinky i výrazně modernizované stálice

V roce 2018 se Cupra rozhodla odpoutat od mateřského Seatu a stát se samostatnou automobilovou značkou se sportovním šmrncem. Příběh nového španělského brandu odstartovala Cupra Ateca, která vycházela z „civilního“ kompaktního SUV, na rozdíl od něj ale nabídla výkonný 300koňový dvoulitr, jenž jasně podtrhoval sportovní ambice značky.

Dnes je paleta dostupných modelů o poznání pestřejší a dávno už nejde jen o přeznačkované seaty. Měděný emblém na sobě dnes vozí nejen vrcholový Leon a Leon ST, ale i zbrusu nové modely – crossover Formentor a čistě elektrický hatchback Born.

„Naším střednědobým cílem je dodávat zákazníkům 500.000 vozů ročně, pokračovat v mezinárodní expanzi na další trhy a vstupovat do nových automobilových segmentů,“ nechal se před časem slyšet Wayne Griffiths, předseda představenstva značky Cupra.

To v praxi znamená, že už tak košaté modelové portfolio hodlá automobilka dále rozšiřovat. Není divu, vždyť prodejně se jí daří. Zatímco v prvním roce existence činily výnosy z prodeje 430 milionů euro, loni už to bylo 2,2 miliardy! Posunout Cupru na další úroveň má příval novinek chystaný do roku 2025. Připravili jsme podrobný přehled všeho, co značka v dalších letech chystá. Ať už jste fandové spalovacích motorů nebo elektrovozů, přijdete si na své!

Terramar

Jednou z chystaných novinek je kompaktní SUV Terramar s délkou 4,5 metru. To je rozměrová kategorie odpovídající sesterské Atece. Je tedy otázkou, zdali novinka svého sourozence v nabídce doplní, nebo zcela nahradí. Terramar zůstane věrný spalovacím motorům, chystá se hned několik variant včetně plug-in hybridů. Nová generace technologie e-HYBRID má zvládnout až 100 kilometrů na jedno nabití. Novinka se bude vyrábět v maďarském závodě Audi Győr a světu se představí v roce 2024. Na cesty zamíří o rok později.

Tavascan

Auto svou velikostí odpovídá Terramaru, odlišuje se však svažující se zádí ve stylu SUV-kupé a především čistě elektrickým pohonem. Tavascan se ve formě konceptu představil již v roce 2019, o dva roky později ukázala značka na velkolepé akci poupravenou podobu, odhalila ji však jen na chvilku. Na další informace si tedy musíme ještě nějaký čas počkat. Už teď ale víme, že premiéra je i tady naplánována na rok 2024.

UrbanRebel

Třetím do party se má stát malý elektrický vůz posazený na platformě MEB. Ač jde s délkou lehce přes čtyři metry o typického zástupce městské kategorie, s výkonem 166 kW, stovkou za 6,9 sekundy a dojezdem až 440 kilometrů se neztratí ani mimo metropole. Lze předpokládat, že inženýři připraví i civilnější verze se skromnějšími čísly, ale příznivější cenovkou. Ostatně Cupra slibuje „emocionální a svůdný vůz, jenž bude současně dostupný“. Má ukázat, že elektromobily rozhodně nemusejí být nudné. Debut? Za tři roky.

Omlazený Leon, Leon ST, Formentor a Born

Vedle samotných novinek chystá Cupra také omlazovací proceduru současné produkce. Leon, Leon ST, Formentor a Born se vzhledově mnohem více odliší a nabídnou dravější design se členitější přídí. Poznávacím znamením novinek se má stát přepracovaná světelná LED technika s trojicí trojúhelníkových segmentů. Příjezd všech modernizovaných novinek je naplánován také na rok 2025… Cupru tedy čekají doslova modelové žně!

Podpořit úspěch současného modelového portfolia se Cupra snaží rozšířením motorové palety. Například Leon se před časem dočkal zbrusu nových zážehových motorů 1.5 TSI/110 kW a 2.0 TSI/140 kW, zatímco doposud byl k dispozici jen ve vrcholových provedeních. Nové agregáty lze již objednávat a první vozy se u prodejců objeví v průběhu října letošního roku.

S vášní pro motorsport

Cupra již od svého vzniku dává jasně najevo, že svou silniční produkci hodlá snoubit s vášní pro motorsport. Ze závodních speciálů dnes nabízí Cupra Leon Competición, tedy okruhový speciál se spoustou modifikací a 340koňovým dvoulitrovým TSI. Cupra e-Racer se zase představuje jako první 100% elektrický závodní vůz na světě, disponuje výkonem 680 koní, na stovce je za tři sekundy a sviští až 270 km/h! Úspěchy auta podtrhuje letošní ročník FIA ETCR, kde Adrien Tambay získal pro tým Cupra EKS mistrovský titul.

Hladkým asfaltem však soutěžní ambice Cupry nekončí. Automobilka se účastní rovněž šampionátu Extreme E, kde proti sobě v těch nejnáročnějších podmínkách soupeří terénní speciály. V posledním závodě Copper X Prix v Chile vybojovala posádka Nasser Al-Attiyah a Klara Anderssonová třetí místo a radovala se tak z účasti na stupních vítězů.

Cupra v číslech

Založena v roce 2018

Zákazníkům dodala přes 200.000 vozů

Nejúspěšnějším modelem je Formentor, dodáno 140.000 kusů

Střednědobým cílem je dodávka 500.000 automobilů ročně

Plug-in hybridy nové generace mají ujet až 100 km na jedno nabití

Největší příval novinek očekávejme v roce 2025