Mladý rod jménem Cupra: Prohlédněte si všechny současné modely ve velké galerii

Označení Cupra jsme v uplynulých dekádách vídávali na sportovně laděných seatech, které mají v rámci koncernu Volkswagen představovat emotivně zaměřené automobily, byť s velkou dávkou racionality. Úspěch malého Seatu Ibiza Cupra, respektive kompaktního leonu se sportovními geny ovšem vedení Seatu přesvědčil o riskantním tahu v podobě vyčlenění těchto a podobných modelů pod samostatnou značku Cupra. Nakonec se tak stalo na konci ledna 2018. Od té doby Cupra funguje jako autonomní subjekt s vlastním vedením a ředitelstvím. Kořeny značky přitom sahají docela hluboko do minulosti.

Předchůdcem automobilky je totiž divize Seat Sport založená v roce 1985, respektive oddělení Seat Special Vehicles z roku 1971, jež měly na starost vývoj soutěžních speciálů pro šampionáty v rallye a okruhové série. Jen mezi roky 1979 a 1983 Španělé získali jedenáct titulů. Jejich snaha na poli rallye vyvrcholila v devadesátých letech představením Seatů Ibiza Kit Car a Cordoba WRC, respektive veleúspěšným působením v rámci šampionátu WTCC v první dekádě třetího tisíciletí. V letech 2008 a 2009 totiž speciál na základech druhé generace Seatu Leon díky prvenstvím Yvana Mullera, respektive Gabriela Tarquiniho ovládl celkové hodnocení WTCC mezi jezdci i týmy. V současné době Cupra připravuje vozy pro sérii TCR, přičemž loni v únoru představila též čistě elektrický závodní vůz e-Racer.

Spektrum sériových aut na běžné silnice se z původního jednoho zástupce rozrostlo na čtyři. První „čistokrevný“ nositel jména Cupra má podobu kompaktního SUV Ateca, jež vzniká v českých Kvasinách. Ostatní cupry se ovšem rodí už v rodném Španělsku. K nim patří hned dvě varianty kompaktního modelu Leon (hatchback a kombi ST) s dvojicí plug-in hybridních pohonů se 150 a 180 kilowatty a dvěma variantami zážehového čtyřválce 2.0 TSI o výkonu 180 a 221, respektive 228 kW v případě kombi s pohonem všech kol. Nejširší paletou motorizací se chlubí první svébytná cupra v historii. Dynamicky navržený crossover totiž můžete pořídit také v civilnější podobě, tedy bez přídomku VZ neboli veloz (španělsky rychlý). V tomhle případě můžete vybírat i mezi zážehovou patnáctistovkou se 110 kilowatty, čtyřválcem 2.0 TSI (140 kW) s pohonem všech kol a dieselem 2.0 TDI se 110 kW ve variantě s pohonem 4x4 či předokolkou.

Do přehledu jsme ovšem vybrali to nejlepší, co Cupra v současnosti nabízí. Přece jen srdce bije především pro výkon a sílu, tak pojďme na to!

Cupra Leon 2.0 TSI DSG

Hatchback na rozdíl od Leonu ST nemůžete mít s pohonem všech kol, tudíž se musíte smířit s maximálním výkonem 221 místo 228 kilowattů. Handicap je to ovšem mírný. I jako předokolka dokáže být Cupra Leon neskutečně rychlá, ač při sprintu na 100 km/h na kombi ztrácí osm desetin sekundy. V reálném životě ale výraznější rozdíly nepocítíte. Předokolka má výhodu v nižší hmotnosti a menším odporu hnacího řetězce, což ušetří několik deci benzinu na sto kilometrů. Čtyřválec TSI o objemu 2,0 litru instalací filtru pevných částic rozhodně nezkrotl. Přísnější emisní limity mu podle všeho nevadí, subjektivně je totiž možná ještě v lepší formě než kdysi. Inženýrům se povedlo naladit motor tak, aby co nejrychleji reagoval na sešlápnutí plynového pedálu. Zejména v nižších rychlostech je proto dynamika subjektivně skvělá, čemuž pomáhá i standardní sedmistupňová dvouspojka. Ve sportovním módu převodovka „sype“ jednotlivé stupně, jako když bičem práská. Nelelkuje přitom ani v komfortním nastavení, které si užijete především v každodenním životě. Pochválit musíme standardní podvozek s adaptivními tlumiči, který dokáže vykouzlit jak tužší naladění, tak příjemně poddajný projev.

Cupra Leon ST 2.0 TSI DSG

Ostré španělské kombi se nám do rukou dostalo s nejslabším dvoulitrovým čtyřválcem, který však přesto disponuje výkonem 180 kilowattů. V téhle konfiguraci začínající na částce 1.009.900 Kč kombi platí za velmi univerzální vůz, nikoliv jen víkendovou hračku. Díky dostatku síly a skvěle naladěnému celku působí sportovněji než sesterská Škoda Octavia RS s totožným pohonným ústrojím. Za volantem si proto užijete větší porci zábavy. Dvacetitisícový příplatek ve srovnání s hatchbackem je vzhledem k základní ceně zanedbatelný, a tedy určitě doporučeníhodný. Kombi Sportstourer totiž mezigeneračně vyrostlo, což poznáte především na zavazadelníku. Ten totiž pobere minimálně 620 litrů (v případě plug-in hybridu pak o 150 l méně), čímž se řadí mezi největší kompaktní kombi na trhu. Předchozí hatchback má sice o 41 kW vyšší výkon, točivý moment se ovšem liší pouze o 30 newtonmetrů, dynamické vlastnosti slabšího motoru jsou proto stále parádní. Na rozdíl od silnějších provedení si v tomhle případě musíte připlatit 20.500 Kč za adaptivní tlumiče. Vzhledem k charakteru auta, jemuž nedělá problém hrát roli jediného vozu v rodině, tuhle položku vřele doporučujeme.

Cupra Ateca 2.0 TSI DSG 4Drive

První zástupce nově vzniklé značky si i po loňské modernizaci zachovává pouze jedinou motorizaci. Turbodmychadlem přeplňovaný čtyřválec o objemu 2,0 litru dává 221 kilowattů, přičemž již v základu je dostupný výhradně se sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou. Na rozdíl od Cupry Leon s totožným agregátem dostala ateca pohon všech kol, který ve spojení s vyšší světlostí zlepšuje průjezdnost horším terénem, kam většina majitelů zavítá nejspíše omylem. Přirozeným teritoriem Cupry Ateca jsou totiž ideálně hladké silnice. Sportovní podvozek snížený o deset milimetrů a již v základu vybavený tlumiči pérování s proměnnou charakteristikou si ovšem skvěle poradí i s rozbitým povrchem. Sportovně laděná ateca je totiž paradoxně komfortnější než sesterský model od Seatu (oba mimochodem vznikají v Česku). Na typické české okresce proto jen málokdy zažijete ostré rány od kol, která jsou minimálně devatenáctipalcová. Tužší šasi se také stará o minimální náklony v zatáčkách. Až na vyšší polohu za volantem proto často nemáte pocit, že byste řídili SUV. Velké plus představuje také dynamika, plně srovnatelná s Cuprou Leon s totožným motorem, avšak nižší hmotností.

Cupra Formentor 2.0 TSI DSG 4Drive

Pravděpodobně hlavní hvězda celé značky se představila teprve loni a má podobu atraktivního crossoveru s vyšší světlostí, ale nižší linií střechy. Formentor, pojmenovaný po poloostrově na severovýchodě Mallorky, se měl původně nabízet i s emblémy Seatu, nakonec se stal prvním svébytným modelem Cupry. Vedle ostře laděných variant je k dispozici také plejáda civilnějších verzí, tu svou si proto najde snad každý. Tou nejpřitažlivější je ovšem bezpochyby zatím ta nejvýkonnější. Opět se jedná o kombinaci čtyřválce 2.0 TSI s pohonem všech kol, celek je ale tentokrát naladěný na 228 kW. V době „honění“ kilowattů se tahle porce nezdá kdovíjak vysoká, realita je ale mnohem působivější. Navzdory plnění stále přísnějších emisních limitů dvoulitrový agregát nepostrádá výbušnost ani ve vyšších otáčkách. Navíc i moc hezky zní. Do příchodu nedávno představeného vrcholu značky Cupra v podobě modelu Formentor VZ5 s motorem 2.5 TFSI od Audi o výkonu 287 kilowattů se jednoznačně jedná o to nejlepší, za co můžete v rámci automobilky utratit peníze. Formentor v sobě totiž pozitiva vyšší stavby a pocitu jako u běžného vozu snoubí ještě lépe než sesterská ateca.

Budoucnost značky Cupra

Emoce i elektřina Automobilky působící v Evropě se v příštích letech nevyhnou plné elektrifikaci. S bezemisním pohonem počítají také v Cupře. První vlaštovka se ostatně již představila.

Druhým svébytným zástupcem Cupry se stane elektrický kompaktní hatchback Born, který původně vychází z konceptu Seat el-Born z roku 2019. Stejně jako všechny elektrické novinky koncernu Volkswagen z posledních let stojí vůz na modulární platformě MEB, jež je určená výhradně pro bezemisní modely. Bratranec Volkswagenu ID.3 je o něco delší, ale zároveň nižší, aby vynikl její dynamický charakter. Královský rozvor 2765 milimetrů zůstává totožný. Díky menším prostorovým nárokům elektrického pohonu je v kabině 4,3 metru dlouhého hatchbacku místa jako v konvenčním modelu minimálně o třídu výš.

Sériová verze se od svého předobrazu z loňska, který už nesl emblémy Cupra, prakticky neliší. Ostré linie se inspirovaly u Cuper Leon a Formentor. O pohon španělské novinky se stará synchronní elektromotor s permanentními magnety umístěný vzadu. K dispozici je hned několik variant lišících se výkonem jednotky a kapacitou akumulátoru Li-Ion. Základ tvoří verze se 110 kilowatty a využitelnými 45 kWh. Silnější provedení s výkonem 150 kW je už standardně spojeno se články s 58 kWh. V jeho případě si budete moci objednat také balíček e-Boost, který přidá dalších dvacet kilowattů na výsledných 170. Na pomyslný nejvyšší stupínek se postaví vrcholná verze se 170 kilowatty, 77 kilowatthodinami a dojezdem až 540 kilometrů.

Elektrický hot hatchback dostane až dvacetipalcová kola s pneumatikami o šířce 235 milimetrů, které se postarají o ještě efektivnější přesun síly ze zadních poháněných kol na silnici. Chybět nebudou ani adaptivní tlumiče pérování se specifickým nastavením a upravený stabilizační program ESC Sport.

Už za tři roky se dočkáme další elektrické novinky. Tentokrát ovšem půjde o SUV vycházející z předloňské studie Tavascan. Ta se chlubí totožným technickým základem jako menší Cupra Born, v koncepční podobě ovšem dostala hned dvojici elektromotorů, každý na jedné nápravě. Systémový výkon dosahuje 225 kilowattů, což by mělo stačit na sprint na 100 km/h za 6,5 sekundy. Díky akumulátoru se 77 kWh Cupra Tavascan zvládne až 450 km.