Proč bylo důležité, aby byl Cybertruck neprůstřelný? Muskova odpověď vás dostane

Stanice CNBC Prime vydala před pár dny upoutávku na novou epizodu (nejen) motoristického pořadu Jay Leno’s Garage, ve které se kromě slepého závodníka a speciální hasičské helikoptéry objeví i Elon Musk a jeho futuristický Cybertruck.

Hned první metry za volantem přitom Leno chválí působivé zrychlení, typické pro všechny Tesly, a bohaté prosklení, díky kterému vůz působí příjemně otevřeně. Vzápětí ovšem následuje otázka, jak moc je vlastně prezentovaný Cybertruck vzdálen produkčnímu modelu. A tady přichází první vlna zajímavých informací.

Podle Muska nechce Tesla produkovat působivé koncepty, které by zákazníky navnadily na něco, co pak nedostanou. Cybertruck by tak měl být svými tvary velice blízko produkčnímu modelu, měnit by se ovšem měla jeho velikost. „Jsme o 5 % příliš velcí. Pokud vezmeme všechny proporce a zmenšíme je o 5 %, měl by se Cybertruck vejít do normální garáže,“ uvedl Musk.

Kromě toho ovšem Tesla řeší celou řadu malých detailů, jako je například viditelnost z vozu. Změna by se tak mohla dotknout například i čelního skla, které má výrazný sklon. A právě tady se dostáváme k tématu pancéřování.

Na Lenův dotaz, zda se tedy jedná o speciální sklo, Musk odpověděl, že se v podstatě jedná o neprůstřelné sklo. Vzápětí pak připomněl, že dveře vozu jsou ze speciální za studena válcované nerezové oceli ze série 30X, díky čemuž jsou prakticky neprůstřelné.

A proč vlastně bylo tak důležité, aby bylo auto neprůstřelné? Na tuhle otázku měl Musk vskutku jedinečnou odpověď: „Protože to je drsný. A supercool.“ Vzápětí se pak Lena zeptal: „Chtěl byste, aby byl váš truck neprůstřelný, nebo ne?“, na což Leno odpověděl „Myslím, že jo! Myslím, že bych chtěl, aby byl můj truck neprůstřelný.“

Musk už pak zřejmě jen ze srandy dodal „Člověk nikdy neví. Až přijde apokalypsa, budete rád, že je neprůstřelný. Chceme být lídrem v apokalyptické technologii.“ Jenže jak známe Muska, žádný z jeho vtípků nelze brát úplně na lehkou váhu. Kdo ví, co všechno má ještě za lubem.