Cyklisté, sviťte! Navrhujeme, jak na lepší bezpečnost i klid na silnicích

Sice pomalu, ale přeci jen je postupně čím dál slunečnější počasí – a s tím i čím dál více cyklistů na silnicích. Těch jedoucích vážně rychle – na svůj dopravní prostředek – i těch jedoucích, jak se říká, na kochačku. Spojuje je jedno – ať už to pošlou sami do příkopu či stromu, nebo se srazí s autem, nemají kolem sebe ocelovou klec a jsou z principu věci zranitelní.

Nebudu polemizovat o tom, proč, jak a kde vznikají nehody s účastí cyklisty nejvíc. Nechci ani příliš lkát nad tím, že si někteří si nedělají úplně hlavu s přechody či semafory. Chci vás, cyklisty, poprosit, abyste v zájmu své vlastní bezpečnosti svítili.

Ve dne, v noci, za slunce, za deště – prostě vždycky. Vím, že vám to zákon nařizuje jen za snížené viditelnosti, že jindy mají stačit odrazky nebo reflexní prvky na oblečení, a proto prosím, sviťte. A to tím spíš, čím víc venku svítí slunce.

Že to nedává smysl? Nejde o sluncem zalité cyklostezky, nýbrž o úzké silnice nižších tříd, na nichž se střídá ostré sluneční světlo s temným stínem hustých lesních porostů. Když jede řidič – auta, kola, kamionu, zvířete, čehokoliv – ze světla do stínu, navíc má třeba slunce trochu proti sobě a nemá polarizační brýle, má zúžené zorničky a ten stín pro něj představuje naprostou tmu.

Nevidí, nemá šanci tam vidět neosvětlené vozidlo – ať je tím vozidlem kolo, traktor nebo osobní auto, ať jede stejným směrem, nebo přijíždí protisměrem, či třeba stojí na krajnici. (A kde jako cyklista či chodec zastavíte pro odpočinek? Na slunci těžko – zajedete do stínu…)

Proto všechny cyklisty prosím, sviťte vpředu i vzadu. Mimochodem, i proto ve svých testech aut vyzdvihuji, když nějaké svítí obrysovými i vzadu, nebo když to jde zapnout navíc k předním denním světlům. Auto či motorka se však zpravidla pohybují rychleji než bicykl, a tak zatímco u bicyklu je kvůli jeho relativně nízké rychlosti důležité být osvětlen i zezadu, u auta nebo motorky to tak klíčové není.

Svítící nebo blikající světlo nikdo nemá šanci přehlédnout. Pokud se za jízdy nevěnuje mobilu anebo, v případě cyklistů, nehledí do země místo před sebe v rámci soustředění na co nejlepší sportovní výkon, ale že je nepozornost nejčastější příčinou nehod, připomínat snad nemusím. On totiž nejen řidič auta, ale i rychle jedoucí cyklista může „sestřelit“ neosvětleného, který se kochá, anebo mu to jen jede pomaleji kvůli zátěži typu brašny nebo dítěte v sedačce.

Nestačí odrazky nebo reflexní prvky? Myslím si, že nestačí. Jednak, světla pro denní svícení se ve 100 metrů vzdáleném reflexním prvku za denního světla neodrazí, nebo alespoň ne dost výrazně. A jednak, řada řidičů svítících i přes den potkávacími světly je má sklopená tak nízko, že nemůžou osvítit reflexní prvky na oděvu cyklisty, zejména jsou-li na trupu a nikoliv u kotníků.

Můžete namítnout, že chci po jedněch účastnících provozu, aby napravovali nedostatky jiných účastníků provozu. Vidím to však jinak – při nehodě dopadne hůř ten, který je zranitelnější, bez ohledu na zavinění nehody. A tak mi přijde logické, že když mi hrozí větší nebezpečí, budu se víc starat o to, abych nebezpečí – riziko, že mě někdo přehlédne a srazí – zmírnil, i kdybych za případnou nehodu nemohl já.

Honza Mička: Pohled cyklisty

Markově motivaci k napsání tohoto článku plně rozumím. Sám se považuji za cyklistu, byť rekreačního a často za účelem dojíždění do práce, dovolí-li to počasí, osobně bych si ale netroufl vyrazit na silnice bez pořádného osvětlení a je úplně jedno, jestli je ráno, poledne, nebo večer.

Jak Marek správně uvedl, policie při případné kontrole vyžaduje osvětlení jenom za snížené viditelnosti, to je ale málo. Vždyť i auta musejí přes den jezdit s denním svícením a ta jsou na silnici rozpoznatelná daleko lépe než cyklista. Než tedy v televizních reportážích bazírovat na odrazkách v pedálech a výpletu kol (ve dne jsou prakticky k ničemu), založil bych se o doplnění výbavy kola například o homologovaná světla i blikačky a vyžadoval jejich použití, kdykoliv je kolo v provozu.

Je super, že spousta cyklistů, kteří berou bezpečnost opravdu vážně, světla i přes den používají. Řada z nich přinejmenším vzadu, kde bývají součástí moderních radarů detekujících zezadu přijíždějící auta.

Takový cyklista ví o autě za ním mnohem dříve, než si některé z, nestydím se říct prasat za volantem, stačí přehmátnout na páčku ostřikovačů ve snaze „osprchovat“ cyklistu chemickou břečkou schopnou rozežrat hmyz přímo na čelním skle. Pokud tohle cyklistům děláte, uvědomte si možné následky při zasažení očí či pádu cyklisty v důsledku vašeho jednání. Může mu jít o život a vám o kriminál.

Moderní přední a zadní blikačky jsou velice výkonné, takže i v protisvětle dokážou řidiče upozornit na přítomnost cyklisty. A to povinně vyžadovaná odrazka prostě nedokáže. Ta pomůže až za šera nebo za tmy, přinejmenším stejně, spíš ještě lépe dokážou fungovat reflexní prvky kvalitního cyklistického (nebo obecně sportovního) oblečení. Já bych bez reflexních prvků už za šera ani nevyběhnul do ulic malé obce, v níž bydlím, natož sedl na kolo a vyrazil na silnice.

Na základě vlastních zkušeností bych proto navrhoval nové složení povinné výbavy kola a cyklisty:

Přední blikačka (ve dne)/světlo (za šera, v noci)

Zadní blikačka (ve dne)/světlo (za šera, v noci)

Reflexní prvky kol (výplet, obvod ráfků)

Dvě na sobě nezávislé brzdy

Cyklista: Helma (obecně, ne jenom do 18 let věku), brýle, reflexní prvky na oblečení

Je mi jasné, že spousta cyklistů s tímto nebude souhlasit, protože další povinné prvky jenom prodraží jejich koníček a přijdou o tu svobodu prostě jenom tak sednout na kolo a jet. Ale je třeba si uvědomit, že pokud se chtějí pohybovat po silnicích, musejí být vidět a musejí umět přijmout zodpovědnost za to, čeho se bez adekvátní výbavy mohou dopustit. A to platí nejen pro cyklisty, ale také pro řidiče aut, kteří si myslí, že silnice patří jenom jim a „pumpičky“ by vyhnali jenom na stezky (které mnohdy vedou po silnicích) nebo do lesa.

