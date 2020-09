Jak se zase omezuje doprava? Nové cyklopruhy nechápe odborník, ani cyklista

Praha letos vydá na rozvoj cyklistiky 170 milionů korun, o 49 víc než loni a o 153 víc než před třemi lety. Řada vozovek se před semafory začervenala vyhrazenými plochami pro kolaře a ledaskde přibývají pruhy, ačkoliv tam cyklistu nepotkáte.

Když jsme před čtvrtrokem v čísle 15 napsali o tom, že se nově namalované pruhy na Evropské nelíbí ani policistům, ozvali se nám následně ze spolku AutoMat. Organizace lobbuje pro cyklostezky, pruhy místo zaparkovaných aut, a pokud není prostor na stezku, pak aspoň vyhrazený prostor v silnici. „Přijímáme zřizování cyklopruhů na rušných ulicích jako náhradní řešení. Podél každé hlavní ulice, která je dle některých názorů nevhodná pro cyklopruhy, měla už dávno vést souvislá a pohodlná cyklostezka. Když ale nelze rychle realizovat lépe chráněná opatření, jsou cyklopruhy dočasná nouzová náhrada,“ vysvětlil nám mluvčí spolku Vratislav Filler.

Vjezd povolen

Současné vedení magistrátu je cyklistice nakloněno a zřídilo komisi pro cyklodopravu – byť podle optimistických propočtů Centra dopravního výzkumu používá v ČR kolo denně jen 4,5 % lidí. Tipujeme spíš méně. Pro většinu jde o rekreační sport, kdy neváhají volit spíš cesty po stezkách do přírody.

Jenže místo toho vzniká v centrech měst množství dopravních opatření, která mají okatě ztrpčovat motoristům život. Navíc jsme u mnohých získali podezření, že ani neodpovídají předpisům. Požádali jsme proto o odborné posouzení autorizovaného dopravního projektanta. Stačilo projít nejbližší okolí naší redakce, aby nás upozornil na řadu chyb.

„Nejenže je stezka pro chodce a cyklisty špatně označena, ale ještě je úplně nesmyslně nasměrována,“ s tím nás vítá inženýr Jiří Nedvěd na pražském Libeňském mostě. Na stezku pro chodce smí cyklista jen v případě, že jízdní kolo vede vedle sebe. Jenže tady je pod ní nestandardně ještě dodatková tabulka s jízdním kolem a textem „Vjezd povolen“. „Ovšem pro stezku pro chodce a cyklisty máme vlastní značku, nedává tedy smysl používat náhradní řešení,“ vysvětluje projektant a přidává další závadu proti technickým předpisům i logice věci – cedule ani není nasměrována tak, aby ji viděli pěší, co jdou po chodníku, a byli upozorněni na přítomnost cyklistů. „Směřuje někam tamhle přes silnici,“ kroutí hlavou pan inženýr nad úrovní cyklistických opatření na Praze 7.

Nám zase vrtá hlavou, proč o pár metrů dál v silnici nedávno namalovali ochranný pruh pro cyklisty, takže jsou obě opatření sotva pár metrů od sebe. „Nevidím důvod, proč pruh vytvořili. Pomalí jezdci využijí pohodlně stezku na chodníku a my sportovní cyklisté jsme stejně rychlí jako auta a nepotřebujeme to,“ říká nám vzápětí cyklista David z Prahy, který tudy často jezdí. Skoro to vypadá, že si tady spíš někdo zapsal hned dvě čárky pro podporu cyklistiky…

Dočasná opatření jako trvalá

Ujdeme jen pár metrů a už nám pan inženýr mezi řečí ukazuje plastové obrubníky určené pro dočasnou instalaci, které jsou vylité betonem. „To rozhodně není dočasné opatření,“ krčí rameny a předvádí související nepředpisové kompromisy, které si takové řešení vyžádalo – přerušení signálního pásu pro nevidomé, což zavání průšvihem.

Naprosté nepochopení pak přichází za holešovickým nádražím ve Vrbenského ulici, která je součástí městského okruhu. Tady je chodník přetnut velkou červenou plochou s vodorovnou značkou Dej přednost v jízdě. K čemu to může sloužit, nechápeme my ani projektant. Dokonce ani oslovený cyklista David, který tudy často jezdí: „Vypadá to, jako by pruh měl stáhnout cyklistu doprava, ale vůbec to není potřeba. A ještě jsem neviděl nikoho, kdo by toho využil,“ potvrzuje cyklista naše pozorování. Projektant přitakává, že je to dílo zbytečné a nejspíš nebylo ani zrovna levné.

Tady bych na kole nejel

Tragikomický průzkum završuje série opatření na nábřeží Kapitána Jaroše směrem na Hlávkův most – z původních dvou jízdních pruhů je teď pouze jeden a uvnitř nájezdu je namalován ochranný pruh pro cyklisty. Strávili jsme tam během dvou návštěv přes hodinu času a nepotkali jediného kolaře. Proč taky? Existuje mnohem bezpečnější řešení s variantou krátkého převedení bicyklu. „Nikdy bych tady na kole nejel. Dá se to objet snadno po vyznačené stezce na chodníku. Nebo vedlejší cestou, kde je zlomkový provoz,“ vysvětluje cyklista David.

Cyklisté z AutoMatu ale oponují. „Úseky s vedením kola jsou naprosto nepřijatelné a zelená na přejezdech pro cyklisty souběžných s hlavní ulicí nesmí být na tlačítko. Jenom tak se zajistí, že cyklostezka bude cyklistům opravdu sloužit a nebude jen zástěrkou pro jejich vykázání ze silnice,“ oponuje Vratislav Filler ze spolku.

Máte nějaká čísla?

Když na nekoncepčnost cykloopatření nedávno upozornil opoziční radní Tomáš Portlík (ODS) s odůvodněním, že poukázání na kdejaký nesmyslný cyklopruh z něj ještě nedělá nepřítele cyklistiky, připravila komise pro cyklodopravu neuvěřitelnou odpověď: „Nedává smysl monitorovat intenzity uživatelů a vytvářet na jejich základě úsudky o jejich nevhodnosti.“

Takže se nedivte, že v nepochopitelných místech vznikají opatření, kterým nerozumíte. A často jim nerozumějí ani odborníci. Bohužel se ledaskde nelze ubránit dojmu, že tady cyklopruh postavili jen proto, aby se ukrojila část z rozpočtu.

Opoziční pražský zastupitel, který nechce být jmenován, ale jehož totožnost známe, se pro nás vyjádřil lapidárně: „Opravdové problémy se neřeší. Mnohem snadnější je změnit někde režim dopravy a namalovat cyklopruhy, abyste před volbami mohli prohlašovat, kolik ze svých slibů jste splnili!“ Podpora cyklistiky je vlastně jen záminka.

Přechod vs. přejezd

Na webu Prahy 7 se například dozvíte: „Navzdory vžité představě pravidla provozu na pozemních komunikacích cyklistům jízdu na kole po přechodu pro chodce výslovně nezakazují. Zároveň ani nestanovují povinnost z kola sesednout a přes přechod ho vést.“ Autorem textu je David Horatius, cyklospecialista pražského magistrátu, který se zjevně inspiroval článkem svých kolegů ze sdružení Brno na kole. Ti totéž zveřejnili už před časem. Jejich výklad ovšem vychází ze srovnání s oficiálním postojem Ministerstva dopravy coby svérázný a silně účelový. „Přechod pro chodce je určen chodcům, nikoli cyklistům, těm je určen přejezd pro cyklisty. Vzhledem k tomu, že chodcem je i osoba vedoucí jízdní kolo, pokud chce cyklista použít přechod pro chodce, musí z kola sesednout a vést ho,“ má ve věci jasno Ministerstvo dopravy. Za pravdu mu dává i policie, Besip a Centrum služeb pro silniční dopravu. Jedinou výjimkou je sdružený přechod pro chodce a přejezd po cyklisty, který poznáte podle kostiček doplněných po stranách. Tam jet cyklista pochopitelně může, ale řidiči auta mu nemusí zastavit jako chodci.