Cyklisté chtějí maratonem prověřit dodržování předpisů, sami je porušují

Prostor na silnicích je samozřejmě omezený a s nárůstem počtu aut je to znát čím dál víc, přesto se na silnice všichni vejdeme. A to i s traktory, kombajny, občasným chodcem nebo třeba cyklisty. Jediné, co je k tomu potřeba, je navzájem o sobě vědět, respektovat se a dávat si dostatečný prostor.

S takovou zprávou ve dnech 1.–4. července vyrazí peloton cyklistů na celkem 550 km dlouhou trasu z geografického středu Slovenska v Ľubietové kousek od Banské Bystrice do srdce České republiky v Číhošti nedaleko Jihlavy. „Milovníci cyklistiky“ při ní „budou moci porovnat rozdíly v zákonem stanovených předpisech nebo chování účastníků silničního provozu v obou zemích“, říká tisková zpráva společnosti Continental, která „propojuje svět motoristů a cyklistů a prostřednictvím kampaně #ShareTheRoad apeluje na dodržování společných pravidel“.

Pojede na čtyři etapy v plném provozu, přičemž „prověří dodržování předpisů v praxi a rozšíří povědomí o bezpečné jízdě“, uvádí dále zpráva, která o maratonu s názvem „Mission Ride“, tedy „Mise jízda“, média informuje.

Ona prověrka dodržování předpisů má však už ze startu poměrně zásadní kaňku. Přiložené fotografie cyklistů totiž ukazují, že oni sami ty předpisy porušují. V pelotonu kol na silnici totiž řidiči nemotorových vozidel jedou ve dvojicích vedle sebe, třebaže jim odst. 3 § 57 zákona 361/2000 Sb. nedovoluje jinou jízdu, než jednotlivě za sebou.

Také jejich vozidla nejsou patřičně vybavena pro jízdu po pozemní komunikaci. Nemají totiž vpředu odrazky bílé barvy, jak ukládá příloha č. 8 k vyhlášce č. 153/2023 Sb., a stejně tak chybí oranžové odrazky ve výpletech předních i zadních kol.

Nebudeme se pouštět do spekulací, zda je za nedostatky „pouhá“ nedbalost či neznalost předpisů, či něco jiného. Před pár lety hojně debatovaný odstup 1,5 metru při předjíždění cyklisty, který však platí pouze pro řidiče motorového vozidla, nikoliv pro jiného cyklistu, je mezi aktivními řidiči znám dobře. V průzkumu ho 80 % českých řidičů uvedlo správně; u Slováků, kde je pravidlo stejné, ho zná 70 % řidičů.

„Sdílení silnic není jen udržení vzdálenosti 1,5 metru. Jde především o empatii, zodpovědnost a respekt nejen k sobě, ale i k ostatním účastníkům silničního provozu. Každý se chce dostat do svého cíle,“ říká Adrián Gazdík, organizátor akce.

Jak na bezpečné soužití?

Svou bezpečnost má samozřejmě každý v rukou zejména sám, což u cyklistů znamená např. správnou jízdu či ochranné a reflexní prvky. Až 95 % respondentů v průzkumu, o kterém také informuje Continental, uvedlo, že se „často“ nebo „občas“ setkávají s cyklisty, kteří nejsou za soumraku nebo tmy zřetelně osvětleni dle výše zmíněných předpisů, nebo aspoň vybaveni reflexními prvky.

U řidičů aut to znamená nejen defenzivní jízdu, při níž člověk počítá s tím, že za horizontem či nepřehlednou zatáčkou může potkat pomalu jedoucí peloton cyklistů, ale třeba také správné fungování osvětlení. Za šera a tmy např. špatně seřízené světlomety, svítící příliš nízko nebo naopak „na veverky“ do korun stromů, znamenají, že řidič později uvidí cyklistu, který své osvětlení zapomněl doma.

Samozřejmostí by také mělo být dodržování dostatečného odstupu nejen při předjíždění – i když ten metr a půl není jak změřit – ale i při míjení, a to vzájemně mezi řidiči motorových i nemotorových vozidel, tedy cyklisty. Nebo třeba to, že člověk nezahájí předjíždění, ať už za volantem nebo řidítky, pokud bude během sta, dvou set metrů odbočovat.