Czinger 21C: Extrémní sporťák pro 21. století dostal hybridní V8 o výkonu 1250 koní

Kalifornská společnost Czinger Vehicles Inc. vstupuje do světa extrémních supersportů s hybridní prvotinou 21C, která kombinuje hybridní 2.88 litrovou V8 s extrémně lehkou karoserií.

Hybridní supersport Czinger 21C je již na první pohled celkem nevšedním strojem – a to i na poměry dnešních supersportů. Stačí se podívat na jeho podlouhlou prosklenou kabinu, určenou pro dva pasažéry, kteří však musí sedět za sebou. Celkový design exteriéru je pak výrazně podřízen funkci, tedy ideální kombinaci aerodynamického odporu a přítlaku.

Vůz se navíc může pochlubit skutečně působivou pohotovostní hmotností pouhých 1.250 kilogramů, ke které výrazně přispělo masivní využívání karbonu a různých slitin hliníku či titanu. Při konstrukci se navíc ve velkém využívala technologie 3D tisku, pomocí které byly vyrobeny i některé komponenty šasi nebo výrazná koncovka výfuku.

Srdcem vozu je uprostřed uložený 2.88 litrový motor V8 s plochou klikovou hřídelí a přeplňováním twin-turbo, který je dokáže točit až 11.000 ot/min. O zpracování výkonu se pak stará sedmistupňová sekvenční převodovka.

Kromě toho je ale vůz vybaven ještě dvojicí elektromotorů na přední nápravě, díky čemuž dokáže nabídnout pohon všech kol a kombinovaný výkon až 1.250 koňských sil. Dvojice motorů přitom čerpá energii z lithium-titanových baterií o kapacitě 2kW, které se oproti běžným Lithium-iontovým bateriím rychleji nabíjí i vybíjí. Baterie jsou uloženy v prazích a jejich dobíjení zajišťuje generátor u hlavního motoru. V podstatě se tak jedná o tradiční hybrid.

Kombinovaný výkon 1.233 koní sice není v dnešním světě nijak oslnivý, ovšem při hmotnost okolo 1.250 kilogramů se prý můžeme těšit na působivé schopnosti. „Miluju Bruce Lee. Nejsem fanoušek Arnolda Schwarzeneggera. Budoucnost je o tom být lehký, středně velký a efektivní, všechno je to o poměru výkonu k váze,“ uvedl Kevin Czinger, zakladatel a ředitel společnosti, v rozhovoru pro Top Gear.

Co to ale znamená v praxi? Czinger 21C by měl být schopen akcelerovat z 0 na 100 km/h za pouhých 1,9 sekundy a za 15 sekund pokoří hranici 300 km/h. Sprint na ¼ míle (402 m) by měl zvládnout za 8,1 sekundy a jeho maximální rychlost by měla dosahovat až 432 km/h.

Kromě výkonného motoru a fantastické akcelerace však mžeme očekávat i extrémní brzdy. Czinger totiž uvádí, že jeho 21C zvládne pokořit rekord Koenigseggu Agera RS v akceleraci z 0 na 400 km/h a následném úplném zastavení. Zatímco Koenigsegg potřeboval 31,49 sekundy, Czinger by to měl zvládnout za 29 sekund. Zatím se však jedná pouze o předpoklad.

Kromě silniční verze bychom se navíc časem měli dočkat i speciálního závodního modelu, určeného výhradně na okruhy. Ten by měl být ještě lehčí (cca 1218 kg) a jeho karoserie by měla být optimalizována pro ještě lepší přítlak, což by se mělo podepsat na snížení maximální rychlost na „pouhých“ 380 km/h.

Ovšem zatímco silniční verze vygeneruje při rychlosti 250 km/h přítlak okolo 250 kilogramů, závodní speciál by měl být schopen vygenerovat při stejné rychlosti přítlak až 790 kilogramů.