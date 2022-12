Dakar 2023 a kamiony: Dočkají se Češi konečně výhry?

Pro nadcházející řádky jsme využili informace z oficiálního webu soutěže www.dakar.com.

Macík: Závodní duch se vrátí

Bez silného Kamazu to bude fascinující Dakar, ale Martin Macík má dost zkušeností na to, aby věděl, že pokořit nejtěžší rallye světa bude všechno, jen ne jednoduché. Třiatřicetiletý hráč má na svém jedenáctém Dakaru jedinečnou příležitost stát se prvním českým vítězem od doby zesnulého skvělého Karla Lopraise v roce 2001. Bude čelit tvrdé konkurenci takových osobností, jako jsou Janus van Kasteren, Martin van den Brink. a Karlův synovec Aleš Loprais. Martin začal svou dakarskou kariéru jako navigátor Vlastimila Vildmana v roce 2013, sám usedl za volant v roce 2015 a v roce 2021 byl čtvrtý. V tomto ročníku nenastoupí za tým Big Shock Racing, který před šesti lety založil s otcem Martinem.

Místo toho pojede pod hlavičkou MM Technology a bude řídit zbrusu nový vůz s novým barevným schématem: oranžová a černá, místo obvyklé žluté a černé. V dílnách MM Technology v Sedlčanech byl další rušný rok. Martinův tým také stavěl nový kamion pro italského jezdce Claudia Bellinu. Na Dakaru budou poskytovat podporu týmu Firemen Dakar a Keesi Koolenovi. Martin je přesvědčen, že jeho nový stroj přezdívaný ‚Čenda‘ je jedním z nejlepších, jaký kdy jeho tým vybudoval. Charismatický Čech se svými kolegy Františkem Tomáškem a Davidem Švandou nyní doufá, že tento ročník Dakaru bude pro ně nezapomenutelný.

Martin Macík: „Bude to jiný Dakar, ale nejen proto, že tam nejsou kamazy. Všichni o tom mluví. Vyhrát rallye, která trvá 15 dní a 10 000 kilometrů, není tak snadné. Nejprve to musíte přežít, závodit v něm bez problémů. Není to tak snadné, jak to vypadá! Každý den to bude nahoru a dolů. Moc se těším, protože nikdo nemůže nic předvídat. Mám pocit, že se vrátí závodní duch. Všichni jsou rádi, že mohou závodit proti sobě, ale přesto být přátelští a užít si to spolu. V MM Technology jsme postavili dva nové vozy, přezdívané Čenda a Jenda; Bellina bude mít Jendu a my budeme v Čendovi. Jsou to nejlepší dva náklaďáky, jaké jsme kdy postavili.

Když šlo všechno podle plánu, dokázal jsem jet neuvěřitelně rychle. Vyhráli jsme v Maroku, což je samozřejmě vždy skvělé. Chtěli jsme také vyhrát W2RC, ale vyhrál ho Kees Koolen, takže všichni odvedli dobrou práci. Kees mě mohl v Maroku porazit, což dokazuje, že loňský kamion je stejně konkurenceschopný jako ten nový. Všechny materiály jsou nové, v nejlepším možném stavu. Museli jsme udělat nějaké změny na motoru. Chci udělat maximum. Jedu tam závodit a chci být tak dobrý, jak jen můžu.“

Šoltys: Očekávám nejtěžší Dakar

Český jezdec Martin Šoltýs se vrací do známého prostředí týmu Tatra Buggyra ZM Racing, když se zúčastní svého šestého Dakaru v roce 2023. Devětačtyřicetiletý jezdec absolvoval své první čtyři ročníky jako sekundant Martina Kolomého. Dosáhl na 12. místo v roce 2018, 11. - 2020 a 10. v sezoně 2021. Poté se připojil k týmu Big Shock Racing jako podpora Martina Macíka. V 10. etapě však skončil a rozhodl se vrátit ke svému bývalému týmu, přičemž přiznal, že dává přednost Tatře před Ivecem Powerstar. Poté, co se na jaře znovu spojil s Tatrou Buggyra ZM Racing, se výrazně podílel na stavbě své nové Tatry 815 s tím, že ji zná „do posledního šroubku“.

Jeho nový vůz se může pochlubit motorem Gyrtech a automatickou převodovkou Allison a také lehčí kabinou než Phoenix, se kterým pojede Jaroslav Valtr. Martin a jeho posádka budou také testovat některé nové komponenty před Dakarem 2024, protože Buggyra čeká na hybridní éru nejtěžší rallye světa. Bývalý motorkář Roman Krejčí bude Martinovým navigátorem druhým rokem, zatímco mechanika Davida Hoffmanna čeká druhá zkušenost na Dakaru. Martin tuší, že při absenci kamazů je odhodlán zlepšit své předchozí výsledky a možná zacílí na prvních pět.

Martin Šoltys: „Samozřejmě jsem rád, že se vracím do Buggyra Racing. Prožil jsem s nimi čtyři opravdu dobré roky. Rád na to navážu a už se těším na Dakar 2023. V týmu Big Shock Racing jsem jezdil s kamionem s 'nosem' a pevnými nápravami. Byl to super zážitek, ale kamion se mi nelíbí tak jako tatra. Proto jsem se vrátil do Buggyry, kde budu závodit s osvědčeným podvozkem Tatra. Očekávám, že Dakar bude těžší. Čeká nás mnohem náročnější a delší trať. Při absenci kamazů budou všichni cítit, že mají šanci vyhrát. Dostat se do nejlepší desítky v konečném pořadí bude úspěch. Chci dokončit Dakar, přežít a užít si to. Samozřejmě bych si rád výrazně polepšil, spokojil bych se s pátým nebo šestým místem.“

Valtr: Soutěž bude hodně vyrovnaná

Nejstarší ze závodního roku Valtrů se na Dakar vrací v roce 2023 jako součást týmu Tatra Buggyra ZM Racing, se kterým dosáhl svého nejlepšího výsledku v kamionech (8.) v roce 2016. Třiapadesátiletý závodník jezdí už dlouho a dokonce svůj vlastní tým Valtr Racing, za který pravidelně startuje po boku svých synů Jaroslava mladšího a Michala. Český jezdec debutoval na Dakaru v roce 2012 a obsadil 12. místo za tým KM Racing, který spoluzaložil Martin Macík starší. (jeho syn Martin Macík jr. je nyní jedním z nejlepších pilotů v kamionech). Jaroslav snášel frustraci, když v letech 2013 a 2014 rallye nedokončil, ale v roce 2016 se probojoval do první desítky s Tatrou Buggyra ZM Racing. Z Dakaru pak na čas odešel a zaměřil se na Africa Eco Race, ale lákal ho Dakar v Saúdské Arábii. Jaroslav startoval za Valtr Racing s vozem Iveco Powerstar, který získal od Macika staršího. Vypadalo to na 12. místo až do havárie v závěrečné rychlostní zkoušce, po které musel do nemocnice se zraněním zad.

Říká, že se z této zkušenosti poučil a na Dakaru 2023 to nebude přehánět, protože ví, že konzistence na nejtěžší rallye světa často převáží nad rychlostí. Přesto se těší, až usedne za volant Tatry Phoenix Buggyra, která se může pochlubit pořádnou palebnou silou a automatickou převodovkou, díky níž je jízda v kabině pohodlnější. Do tohoto 45. ročníku se zapojí i Jaroslav mladší, který bude působit jako navigátor Aleše Lopraise. Při absenci týmu Kamaz má Česká republika jedinečnou příležitost dobýt třídu trucků poprvé od roku 2001, kdy Alešův zesnulý strýc Karel získal poslední ze svých šesti titulů.

Jaroslav Valtr: „Myslím, že je potřeba dávat si ty nejvyšší cíle. Chceme vyhrát, ale víme, že Dakar je tak těžká soutěž, že ji můžeme hodnotit až po projetí cílem poslední etapy. Už jsem jel šest Dakarů ve čtyřech týmech, takže mám všeobecný přehled o českých týmech a kamionech. K návratu do Buggyry mě přivedl fakt, že jsem si uvědomil, že náš vůz není dost dobrý pro špičkové závody. Chtěl jsem vyzkoušet automatickou převodovku a náklaďák s velkým výkonem. Tatra je osvědčený kamion, který už na Dakaru vydržel hrozné věci. Myslím, že tento Dakar bude zajímavý a budeme se bavit jako rodina. Už si děláme srandu a sázíme. Bez kamazů bude soutěž nyní velmi vyrovnaná. Pojedu svůj vlastní závod a uvidíme, jaký bude výsledek na konci. Především budeme spokojeni, pokud se ve zdraví vrátíme domů.“

Loprais: Doufám, že budu nejlepší

Stejně jako mnoho špičkových soupeřů v kamionech, i Aleš Loprais ví, že má jedinečnou příležitost vyhrát na Dakaru 2023. Vzhledem k absenci týmu Kamaz, který zvítězil v posledních šesti ročnících, by se dvaačtyřicetiletý Aleš mohl stát prvním českým vítězem od doby svého milovaného strýce Karla, který bohužel zemřel v předvečer loňského Dakaru. Navzdory náhlé ztrátě šestinásobného šampiona posádka InstaForex Loprais Praga na Dakaru 2022 odváděla dobrou práci. Byli na cestě ke čtvrtému místu, dokud nepřišly problémy v 10. etapě, kdy je zlomený sloupek řízení srazil na 21. místo. Aleš loni vtipkoval, že nastoupit proti Kamazu bylo jako jít do fotbalového zápasu „s 11 muži proti 44“, ale tentokrát by měly být mnohem vyrovnanější podmínky. Olomouckého rodáka v jeho věrné Praze V4S DKR již druhým rokem doplňují talentovaný mladý navigátor Jaroslav Valtr mladší a mechanik Petr Pokora.

Aleš Loprais: „Karel byl skvělý přítel, součást naší rodiny a celosvětový hrdina Dakaru. Pro nás všechny bylo těžké ho ztratit, ale věříme, že nás stále sleduje a užívá si zasloužený odpočinek v dakarském nebi! Myslím si, že bez Kamazu by mohl být Dakar 2023 velmi atraktivní soutěží. Střední pole kategorie kamionů je velmi vyrovnané a konkurenceschopné. Moje filozofie je: ať vyhraje nejlepší posádka a já doufám, že budu nejlepší! Naše 'Lady' je vynikající, dobře otestovaný vůz. Věřím jí!“

Vrátný: Pokračujeme v našem projektu

Po náročném Dakaru 2022 se svým novým týmem Fesh Fesh je Tomáš Vrátný odhodlán užít si lepší ročník. Český jezdec kamionu a majitel týmu soutěží více než deset let a debutoval na Dakaru v roce 2012. V průběhu pěti let jihoamerické anabáze vždy skončil v první dvacítce, v roce 2015 se dostal až na 14. místo. Sedmačtyřicetiletý pilot se vrací se na 45. ročník s velkým týmem, který se skládá ze tří závodních kamionů, čtyř doprovodných vozidel a dvou mediálních vozů. K Tomášovi se již druhým rokem připojují Polák Bartlomiej Boba a Jaromír Martinec, když přechází z Fordu Cargo na modernizovanou Tatru Jamal Evo I. Ostravský rodák Vrátný skončil celkově třetí ve World Rally-Raid Championship (W2RC) a bude se snažit na to navázat konzistentnějším výkonem na Dakaru 2023.

Tomáš Vrátný: „Dakar 2022 pro nás nebyl vůbec jednoduchý. Hned na začátku nás zastihla smutná zpráva o smrti Karla Lopraise, která nás hluboce zasáhla. Pak se celý tým musel potýkat s různými komplikacemi a potížemi. Náš ford jsme srolovali a silně poškodili, takže nebylo možné pokračovat. Oprava nám zabrala spoustu času, a proto se naše posádka rozhodla v roce 2023 jet s Tatrou Jamal. Má novou automatickou převodovku a modernizovaný motor produkuje 950 koní a 4 500 nm točivého momentu. Vkládáme do něj docela velké naděje.“

Tomeček: Čeká mě perfektní práce

Již třetí rok po sobě bude mít South Racing jednoho z nejlepších řidičů kamionů. Tomáš Tomeček je opravdovou legendou Dakaru, když v roce 1995 poprvé vyhrál rallye jako navigátor Karla Lopraise. 'The Desert Master' si také připsal dvě umístění na stupních vítězů jako jezdec, třetí v roce 1999 a druhý v roce 2003. Dvaapadesátiletý jezdec se v Jižní Americe představil jen párkrát, raději soutěžil v Africa Eco Race. Vyhrál v letech 2011, 2012 a 2014. V roce 2022 tam zvítězil i historicky: jel sám ve své osvědčené Tatře 815, bez navigátora a mechanika. V souladu s další ze svých přezdívek, „Kapitán Solo“ se Tomáš stal vůbec prvním řidičem kamionu, který získal sólové vítězství ve vytrvalostní rallye.

Český veterán však na Dakar nesmí jet sám, a tak se k němu připojí holandský navigátor Ard Munster a italský mechanik Niccolo Funaioli, který byl součástí jeho posádky už loni. Jejich sedmnáct let staré oranžové monstrum se pyšní vzduchem chlazeným motorem V12 a manuální převodovkou. Uveze až tunu nářadí a náhradních dílů. South Racing se snaží na Dakaru 2023 dobýt dvě třídy, protože přihlásil řadu špičkových posádek v lehkých prototypech (T3) a SSV (T4), které se budou spoléhat na chytré, rychlé a obratné služby.

Tomáš Tomeček: „Těším se. Je to pro mě perfektní práce a jsem moc rád, že ji mám. Přivážím vítězný kamion z Africa Eco Race a věřím, že společně odvedeme dobrou práci. Letos jsem jel Afrika Eco Race sám počtvrté. Je to svoboda. Svoboda závodit. Miluji to. Tatra si se vším poradila. Také jsem chtěl jet Dakar bez navigátora, ale nebylo mi to dovoleno. Tak jsem oslovil Arda Munstera. Před několika lety jsme spolupracovali se sběrným kamionem na Morocco Desert Challenge. Známe se, takže budeme mít na čem stavět.“

Randýsek: Žiju pro tento okamžik

V roce 2023 se Dušan Randýsek vrací k rychlému asistenčnímu kamionu. Tento 51letý jezdec jel svůj první Dakar v Africe v roce 2007. Pomohl vyvinout jedno z prvních lehkých vozidel, Arctic Cat Wildcat, to roku 2013. Závodil s buginou na Dakaru 2016, aby se vrátil v sezoně 2021, aby nahradil svého bratra Roberta. Nezapomenutelný zážitek si český veterán odnesl loni. Na oslavu svých padesátých narozenin vstoupil Dušan do Dakar Classic v čele týmu Vintage Racing a řídil Land Rover Series II z éry 60. let po boku dospívajícího syna Františka. Dvojice otec a syn dojela do cíle, Dušan jejich dobrodružství přirovnal k dobrodružství původních dakarských průkopníků na konci 70. let.

V tomto ročníku 2023 bude Dušan pracovat pro Team SSP a dohlížet na čtyři vozidla ve třídách T3 a T4. K němu se přidává navigátor Anthony Robineau, pro kterého jsou nákladní auta rodinnou záležitostí. Francouzův dědeček André založil tým Robineau v roce 1983 a postavil Volvo F10, se kterým jeho syn Pascal vyhrál slavný závod 24 hodin Le Mans v roce 1985. Jednatřicetiletý Anthony, který startoval ve francouzském šampionátu tahačů, se nemůže dočkat svého debutu na Dakaru. K němu a Dušanovi se připojuje, bývalý motorkář Joel Darboure, který bude působit jako mechanik posádky.

Dušan Randýsek: „Dakar 2022 nebyl o rychlosti, ale o vášni zažít něco jiného. Jet s nejstarším vozem a nejmladším účastníkem, zdolávat nerovný terén se základním odpružením a nízkým výkonem. Vyrazit do dun bez předního náhonu a celkově udržet starého muže při životě chtělo velkou odvahu! Asi největším překvapením pro mě byl výkon Františka: navigoval s velkým chladem a přesností. Bylo hezké se na něj spolehnout. Spojení s mladou generací mi ukázalo i sílu médií a byli jsme mile překvapeni, že máme zpětnou vazbu z celého světa. Měli jsme fanoušky ve Velké Británii, USA a Jižní Americe, kteří sledovali každý náš metr. Obecně žiji okamžikem, takže asi proto je Dakar, který právě dělám, ten nejlepší!“