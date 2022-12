Rallye Dakar 2023: Kategorie automobilů. Prokop touží po top 5!

Pro nadcházející řádky jsme využili informace z oficiálního webu soutěže www.dakar.com.

Prokop: Rallye je každý rokem těžší

Martin Prokop přijíždí na Dakar vždy s malým týmem a velkými ambicemi. Český soukromník se účastní každý rok od roku 2016 a v roce 2019 se umístil na šestém místě, což je nejlepší český výsledek v této kategorii. Rychlý a konzistentní, skončil v top 15 při všech startech s výjimkou posledního ročníku, kdy se vyskytly velké mechanické problémy a celkově se propadl na 25. místo. Talentovaný čtyřicátník je vždy na místě a na svůj osmý Dakar přijede s vylepšenou verzí svého Fordu Raptor RS Cross Country, známého jako „Shrek“. On a spolujezdec Viktor Chytka nedokázali na Dakaru 2022 držet tempo, ale pro rok 2023 zlepšili svou maximální rychlost. Martin se opravdu těší. Už letos absolvoval vynikající závod na Abu Dhabi Desert Challenge, kde skončil druhý za Stephanem Peterhanselem. K tomu přidal páté místo na Rallye du Maroc. Zúčastnil se také pěti podniků mistrovství světa v rallye, ve kterém startuje již od sezony 2005. Byl hodně zklamaný, když musel na keňské Safari rallye, kde už měl v roce 2021 velkou havárii, znovu odstoupit. Tentokrát z dvanáctého místa pro poruchu motoru. Česká hvězda očekává na Dakaru tvrdou konkurenci a stále sní o umístění v první pětce.

Martin Prokop: „Na Dakaru 2022 se nám dařilo držet se na třetím místě, takže to bylo opravdu skvělé. Pak však přišly velké opravdu velké problémy, které nás zastavily na pět hodin a my ztratili jakoukoli šanci bojovat o dobrý výsledek. Dakar byl příliš rychlý a nám chyběla dobrá maximálka. Potřebovali jsme těžší úseky, kde musíte vymýšlet, jak je zvládnout. V té době jsme hovořili o těžším Dakaru a na jeho startu nyní jsme. Ve druhém týdnu soutěže by mělo být hodně dun a duny mohou všechno změnit, což je dobře.

Abu Dhabi Desert Challenge byla skvělá, přesně to, co jsme potřebovali, těžký závod jako vždy. Navzdory opravdu silné konkurenci jsme skončili druzí, hned za Audi s Peterhanselem, takže to byl skvělý výsledek. Pak přišlo Maroko a my testovali nové auto na Dakar. Byli jsme docela spokojeni se zlepšením nejvyšší rychlosti. Cítíme se opravdu motivováni pro příští sezonu a další Dakar. Těšíme se také na řízení nového vozu, co se týče aerodynamiky, kterou jsme hodně změnili. Vyměnili tlumiče, takže doufám, že se dočkáme nějakého zlepšení trakce a přilnavosti. Stále máme svůj motor V8, pětilitrový Mustang, kde jsme na hranici výkonu.

Rallye je rok od roku těžší. Přijíždí tolik dobrých vozů se silnými a motivovanými posádkami. Boj o první desítku je něco, co se nám líbí, jsme rádi vždycky nahoře. Protože jsme jednou skončili šestí, pořád myslím na první pětku. Každý sní o první trojici, odnést si domů trofej. Ale top pět je něco, o co opravdu bojujeme, a doufám, že se nám to jednou podaří.“

Zapletal: První dvacítka je cílem

Už je to šestnáct let, co se Miroslav Zapletal poprvé postavil na start Dakaru, ale šestapadesátiletý český jezdec je stále stejně zapálený pro dálkové rallye. Jako chlapec začínal s motorkami a endurem, ale brzy našel své pravé povolání na čtyřech kolech. Závodní vozy staví v dílnách svého týmu Offroadsport pro řadu špičkových jezdců v České republice i pro zahraniční. Při svém debutu na Dakaru v roce 2007 se vrátil domů na skromném 54. místě, než se v sezoně 2009 dostal s Tomášem Ouředníčkem na celkové sedmé místo, což je jeho dosud nejlepší umístění v kariéře. Poté, co na Dakaru 2010 utrpěl po havárii vážné zranění krku, dokončil rallye v kamionech v roce 2012 a v sezoně 2016 obsadil solidní 16. místo. V roce 2020, kdy rallye dorazila do Saúdské Arábie, objevil se na startu se současným navigátorem Markem Sýkorou a v cíli byli šestnáctí. Čtyřicetiletý Slovák je talentovaný všestranný závodník, který poprvé okusil Dakar v roce 2016 jako mechanik kamionu Roberta Randýska. Po 24. místě na Dakaru 2022 si duo Offroadsportu užilo další plodnou sezonu. Ve Světovém poháru FIA pro Cross-Country Bajas skončil Zapletal v hodnocení jezdců na druhém místě za Yazeedem Al Rajhim, zatímco Marek získal titul spolujezdců. Mirek a Marek, kteří najezdili obrovský počet kilometrů, se cítí připraveni. Doufají, že Dakar 2023 bude náročný. Vychutnávají si vyhlídku na bitvu s vozy T1+, protože míří na další sportovní vrchol a to je výsledek v první dvacítce v konečném pořadí.

„Na posledním Dakaru jsme se přiblížili k první dvacítce a byli s tím spokojeni. Zbytek sezony byl hodně nabitý. Jeli jsme téměř dvacet soutěží v Evropě a na Blízkém východě! V Saúdské Arábii jsem absolvoval mnoho závodů a vždy jsou zajímavé. Mám rád opravdový offroad, s technickou jízdou v těžkém terénu. Doufám, že si tento Dakar užiju víc než ten loňský, kde mnoho úseků připomínalo spíše rallye. Na Dakar 2023 pojedeme se stejným autem jako loni. Na úpravy nebyl čas, protože jsme klientovi stavěli nové auto, ačkoliv se na Dakar zatím nechystá. Pracovali jsme také na vývoji speciálu pro třídu T1+, jednoho pro klienta a druhý vůz pro sebe. Umístění v top 20 je stále naším cílem. Uvidíme, jak to půjde. Stále je tu šance, i když budeme bojovat s vozy T1+.“

Trněný: První krok do neznáma

Karel Trněný absolvuje svůj druhý Dakar, ale v mnoha ohledech to bude pro českého jezdce po boku jeho obchodního partnera Milana Horyla, něco nového. Karel závodí přes pětadvacet let, své první rallye se zúčastnil již v roce 1997. Stal se ostříleným borcem na české scéně, v sezoně 2007 získal český titul ve sprintrallye a během nabitého roku 2022 se zúčastnil čtrnácti podniků. V roce 2017 absolvoval Dakar za volantem rychlého asistenčního kamionu, kde poskytoval podporu špičkovému českému jezdci Martinu Prokopovi a týmu Buggyra. Tentokrát bude soutěžit sám za sebe v autech a bude chtít přenést své evropské rallyeové dovednosti do saúdské pouště ve Fordu F150 Raptor. Vůz se představil již na Dakaru 2020, kdy jej Boris Vaculík přivezl na 56. místě, ale Karel s Milanem ho před Dakarem 2023 přestavěli. Oba podnikatelé se rozhodli vstoupit do nejtěžší rallye světa teprve před několika měsíci, takže bylo docela úspěchem vše připravit včas na prolog 31. prosince. Český tým Workoutland ACCR nemá pro tento Dakar žádné konkrétní cíle; chtějí jen dostat svůj Ford do cíle celý a získat nějaké zkušenosti pro další starty.

„Klasickou rallye dělám od roku 1997. Celý život to byl můj zájem a koníček, s veškerou potřebnou podporou mé rodiny. Dakar je další krok, o kterém jsem si myslel, že nepřijde. Milan je nováček v motorsportu, ale stejně jako já měl vždy kladný vztah k závodění. Dakar je Milanův velký sen, takže mezi námi očekávám dobrou chemii; to je velmi důležité pro přežití. Milan a já jsme obchodní partneři a náš závodní vztah vychází především z našich snů. Rozhodli jsme se soutěžit na Dakaru 2023 teprve před několika měsíci poté, co jsme o nich mluvili. Dakar byl pro nás největším snem, takže bylo snadné se rozhodnout a říct ano, dokážeme to. Všechno bylo rychlé. Celý tým a vybavení jsme dali dohromady za pouhé dva měsíce, skončili jsme sotva několik hodin před technickými přejímkami. Na společné testování nebo závodění nebylo dost času.

Letošní rok bude jen o tom, zažít Dakar takový, jaký je, a připravit se na další roky. Řízení kamionu v roce 2017 bylo úplně jiné: velké vozidlo, méně pohodlí. A jako rychlá asistence nešlo o to být na pódiu, ale zůstat za Martinem Prokopem a Buggyrou a podpořit je. Proto jsme po čtyřech etapách skončili a pokračovali jako běžná servisní posádka. Uznávám, že závodění v dunách je velmi odlišné od klasické rallye. Pro nás je to krok do neznáma a budeme muset závodit s chladnými hlavami. Navzdory omezenému času jsme udělali maximum, abychom se na rallye připravili. Strávili jsme pár dní v Saúdské Arábii tréninkem v dunách a učením se závodních stylů na různých typech písku. Náš cíl pro tento Dakar je docela jednoduchý: rádi bychom viděli cílovou čáru. Jsme úplně nový tým s novým vozem, takže to bude spíše o testování a sbírání zkušeností místo šlapání na plyn.“