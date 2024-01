Dakar 2024: Návrat Čechů s bouřlivými ovacemi fanoušků

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Martin Macík (kamiony, MM Technology, Iveco Powerstart, 1.): „Rozhodně nejtěžší ročník, jaký se v Saúdské Arábii konal. Ovšem tím, že jsme byli my i naše technika perfektně nachystaní, tak jsme si soutěž maximálně užili. V úvodních etapách jsme si oťukávali soupeře a zjišťovali, jaký bude systém navigace. Pak jsme dostali penalizaci třicet minut, ale další etapu se nám podařilo vyhrát. To znamenalo startovat jako první do dvojetapy 48Chrono. Její první část, kdy jsme do toho šlapali i v dunách fakt fest a naplno, tak nám vyšla naprosto perfektně. Druhý den jsme v cíli soutěže zjistili, že se nám podařilo vyhrát o hodinu a to byl myslím zlomový okamžik soutěže.“

Libor Podmol (motocykly, Podmol Dakar Team, Husqvarna 450 Rally Replica, 53.): „Jestli pojedu příští rok, to v tuhle chvíli nedokážu říci. Vrátím se do svého koloběhu a 3. února udělám v Praze talk-show. Dávám do kupy fotky a videa, budu se tím probírat, abych dal dohromady knížku a případně nějaký film. Pak budu plánovat co dál, možná všechno nasměruju zpátky k Dakaru. Ale jak říkám, v tuhle chvíli to nedokážu říci.“

Martin Prokop (automobily, Orlen Jipocar Team, Ford Raptor, 5.): „Když jsme tady na letišti přišli mezi diváky, skoro jsem ztratil řeč, kolik lidí nás přišlo přivítat. Pokud jde o samotný Dakar, myslím, že dvě etapy v písku místo dvou v kamení by byly asi prospěšnější. A jestli se dá tenhle výsledek posunout? Kdybychom v první etapě neztratili padesát minut, ale třeba patnáct a neudělali pár chyb, tak ta bedna nebyla tak daleko. Na druhou stranu, nemuselo to takhle dobře dopadnout a už se to třeba nemusí opakovat. Važme si toho, co máme. Splnili jsme svůj cíl být v nejlepší pětce mezi automobily a to je prostě top výsledek.“

Martin Prokeš (motocykly, Orion – Moto Racing Group, KTM 450 Rally Replica, 43.): „Připravoval jsem se, že to bude těžká soutěž, ale bylo to náročnější, než jsem čekal. Když jsme ve dvoudenní etapě 48Chrono přijeli v noci do bivaku a ráno se oblékali a obouvali do mokrých věcí, tak to bylo vážně drsné. Navigace byla náročná, ale dalo se to zvládnout zejména v kamenitých úsecích, kde člověk nemohl číst stopy po soupeřích. V dalších měsících mě čekají domácí a mezinárodní závody a teprve uvidíme, zda se na Dakar ještě vrátím.“

Martin Michek (motocykly, Orion – Moto Racing Group, KTM 450 Rally Replica, 10.): „Přivítání diváků je naprosto úžasné, to člověk pozná, jak Dakar v Česku baví spoustu lidí. Z hlediska terénu to bylo nejobtížnější, co jsem v Saúdské Arábii užil. V šesté etapě jsem si do tvrdém dopadu po jednom skoku bolestivě narazil levé zápěstí a ruku jsem ji cítil až do konce. K tomu se v posledních čtyřech etapách přidala ještě viróza a teploty, takže to byl boj až do poslední etapy. V té jsem navíc nepříjemně upadl. Byl to pro nás rozhodně nejtěžší Dakar, jaký jsme s týmem absolvovali v Saudské Arábii.“

Jaroslav Romančík (motocykly, Orion – Moto Racing Group, KTM 450 Rally Replica, nedojel): „O spokojenosti bych asi moc nemluvil. Na začátku to nevypadalo dobře, protože jsem pokazil všechno, na co jsem sáhl. Když zapomenu na negativní věci, tak určitě mám spoustu zkušeností, které bych využil při dalším startu. Rád bych byl na startu Dakaru 2025, ale to uvidíme, jak to bude možné finančně. Pokud jde o pomoc Milanu Engelovi, věděl jsem hned, že zastavím, protože je to kamarád, který jede o dobrý výsledek. O takových věcech se v takovou chvíli nepřemýšlí, ty se musí udělat. Přišlo mi to jako správné, když jsem sám musel skončit.“

Milan Engel (motocykly, Orion – Moto Racing Group, KTM 450 Rally Replica, 22.): „Za deset let, co jezdím Dakar, to byl určitě nejtěžší ročník a jsem rád, že jsem ve zdraví doma. Zvláště po tom, co jsem měl těžký pád ve druhé polovině soutěže. Novinka v soutěži, což byla dvojetapa 48 Chrono byla až skoro drastická, nevzpomínám, že bych něco tak náročného ještě jel. Výsledek je jaký je a myslím, že dobrý.

Jan Brabec (motocykly, Strojrent Racing, KTM 450 Rally Replica, 27.): „Spokojenost je to tak padesát na padesát. Začátek soutěž byl určitě vydařený, ale pak přišla viróza, která se šířila bivakem, a to mi vzalo dost energie. Člověk to chtěl pak především dojet. Podle mého jezdeckého vkusu bych určitě uvítal více etap s pískem, než těch kamenitých. Za měsíc mě čeká v Abú Dhabí start soutěž mistrovství světa a sezona bude ještě dlouhá.“

David Pabiška (motocykly, SP Moto Bohemia, KTM 450 Rally Replica, 42.): „Tak je to zase čtvrté místo a v přeneseném smyslu slova další bramborová medaile v kategorii bez asistence. Kamarádi my s nadsázkou říkali, že by to chtělo trochu majonézy a mohl bych si z těch výsledků udělat bramborový salát. Ale vážně. Ze sportovního hlediska mi trochu unikl začátek soutěže, ale i tak jsem spokojený. Mám za sebou patnáct startů na Dakaru a rád bych pokračoval. To ovšem nezáleží jenom na mě, ale také na přízni partnerů a financí.“

Michal Valtr (kamiony, Valtr Racing Team, Iveco Powerstar, 13.): „Bylo tam spousta nečekaných věcí a překvapení, ale to k pozici nováčka patří. Maximálně jsem si to užil, snažil se učit a moc doufám, že všechno, co jsem navnímal, dokážu zužitkovat v příštích startech.“¨

Jaroslav Valtr starší (kamiony, Tatra Buggyra ZM Racing, Tatra Phoenix, 18.): „Oba moji synové byli v jiných posádkách lepší. Myslím, že je správné, když děti dokáží, jak jsou dobré a porážejí své rodiče. Pro mě to byl určitě poslední Dakar a už myslím, že více závodit nebudu. Na světě je spousta jiných koníčků, které se dají dělat.“

Dušan Drdaj (motocykly, Orion – Moto Racing Group, KTM 450 Rally Replica, 94.): „Zklamání, které přišlo po problémech se zadní nádrží, to už je pryč. Od šesté etapy jsem jel sice mimo soutěž, ale snažil se si Dakar maximálně užívat. Jel jsem na Dakar nasbírat, co nejvíce zkušeností a to se mi podařilo. Zejména poslední dvě etapy, ve kterých se mi podařilo být do dvacítky, byl skvělý zážitek.“

Barbora Holická (Classic, Czech Samurais, Citroën 2CV, 63.): „Závěr soutěže byl psychicky hodně náročný, abychom něco, slušně řečeno, nepokazily. Byly tam obrovské šutry, na kterých se snadno dala prorazit olejová vana. Utrhli jsme kus ochranného plechu, ale povedlo se nám ho přidělat zpátky. Ve spojovací etapě k cílové rampě jsme si hlídaly každou křižovatku, aby se něco nestalo. Na druhou stranu bylo neuvěřitelné, jak si nás všímali zahraniční novináři. Mediální týmy organizátorů nebo Red Bullu nám dávaly spoustu prostoru ve vysíláních i na sociálních sítích. Mám Red Bull spojený s hvězdou jako je Ester Ledecká a ne já.“

Lucie Engová (Classic, Czech Samurais, Citroën 2CV, 63.): „Ohromně mě překvapilo, jaký byl zájem o nás a naše auto. Skoro každý den za námy chodili novináři a televizní štáby a neustále se o nás zajímaly. Pokud jde o samotný terén, raději jsme měly kameny, které se nám podařilo nějak přeskákat. V dunách to bylo horší. Tam jsme často ztrácely výkon a musely auto hodně vyhrabávat, ale s tím jsme počítaly. Bylo to těžké, ale krásné a člověk se chce vrátit.

Tomáš Ouředníček (automobily, Toyota Gazoo Racing Czech, Toyota Hilux GR Overdrive): „Řekl bych, že nás francouzští jezdci nemají moc rádi. Na začátku nás jeden vůz trefil čelně, v předposlední etapě do nás najel zezadu. Když jsme při dvojetapě 48Chrono nocovali v poušti, napadlo nás, že pro nás Dakar končí. Pak však přišli organizátoři s úpravou pravidel pro všechny a my mohli pokračovat. Poslední dny jsme už brali jako přípravu na příští ročník, ve kterém chceme použít turbomotor, který je nezbytný pro dobrý výsledek. Musím poděkovat za neskutečnou práci navigátorovi Davidu Křípalovi, protože za celou soutěž jsme nedostali jedinou penalizaci na neprojetí waypointu (kontrolní časový bod).“