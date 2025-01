Dakar 2025, 5. etapa: Macík vyhrál a zvýšil náskok, Prokeš zadřel motor

Při cestě do Hailu museli účastníci soutěže urazit 491 kilometrů, z toho bylo 428 měřených. V pátek čeká kolonu sedmatčyřicátého ročníku den volna. Na další trasu vyrazí v sobotu a n cílovou rampu přijedou v pátek 17. ledna.

Loprais musel zastavovat

V kategorii kamionů vedl Macík od prvních mezičasů Macík a průběžně zvyšoval svůj náskok před soupeři. „Chrono 48 a maratonská etapa rozhodly, jaké jsou výsledky. Etapu jsem si užil, auto fungovalo výborně a díky všem dalším posádkám, které nám půjčily gumy, abychom mohli přežít. A díky klukům, jak připravili auto. Nemůže to být lepší, když jsme v polovině Dakaru na prvním místě,“ uvedl Macík.

Složitá situace čekala Aleše Lopraise, který měl v první polovině maratonské etapy tři defekty a nemohl si dovolit další zaváhání. Na 320. kilometru však musel zastavit a později se u něj zastavil Litevec Zala, který zůstal stát ve chvíli, kdy Loprais pokračoval. Český závodník si přivezl do cíle etapy ztrátu půldruhé hodiny a v průběžném pořadí kategoriw klesl na třetí místo.

Rallye Dakar 2025, 4. etapa: Michek končí, Prokop těsně pod stupni vítězů Michal Štěpanovský Dakar 2025

Prokop to nevzdává

Desáté místo v etapě obssdil v kategorii automobilů český závodník Martin Prokop. V průběžné klasifikaci si poleúšil na čtrnácté místo a od první desítky ho dělí 36:28 minuty. „Škoda technického problému ve třetí etapě, kdy jsme ztratili hodinu a půl. Jinak Shrek (auto) funguje fantasticky, Viktor je taky v navigaci výborný. Dnes jsme jeli v první skupině, otevírali jsme trať a malovali stopy. Není to sice rychlé, ale na druhou stranu je to skvělá zkušenost pro navigaci. Jestli chceme přivézt nějaký výsledek, tak se musíme snažit jet pořád co nejlépe. Nemít už žádné větší trable a zkusit ještě něco dokázat. Nevzdali jsme to,“ řekl Prokop na sociáních sítích.

Smolařem etapy byl Martin prokeš z týmu Orion - Moto Racing Group. “Na 40. kilometru jsem zastavoval na patnáct minut, protože jezdec přede mnou celkem špatně spadl. Přiletěl pro něho vrtulník. Dostal jsem papír, že jsem tam stál a ztrátu mi strhnou. Na 105. kilometru se ozvala rána z motoru, vytekl všechen olej a tím to pro mě skončilo. Nešlo s tím nic dělat. Přivolal jsem vrtulník, odvezli mě do tankovačky. Určitě chci pokračovat dál. Závisí to na tom, kdy motorka dorazí a jaká na tom bude oprava,” uvedl Prokeš.

5. etapa

Motocykly: 1. L. Benavides (Arg./KTM) 4:53:00; 2. Van Beveren Fr./Honda) +47; 3. Cornejo Florimo ((Chile/Hero) +1:31; ... 26. Drdaj (ČR/KTM) +28:31; 28. Romančík (ČR/KTM) +32:46; 33. Brabec (ČR/KTM) +38:08; 49. Pabiška (ČR/KTM) +1:18:59; 54. Engel (ČR/KTM) +1:24:03; 55. Peschel (ČR/Husqvarna) +1:28:14.

Automobily: 1. Quintero, Zemz (USA, Něm./Toyota GR DKR Hilux) 4:32:53; 2. Al-Attiyah (Katar/Dacia Sandrider) +1; 3. Ekström, Berqvist (Švéd./Ford Raptor) +8; ... 14. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor) +17:17; 86. Trněný, Pritzl (ČR/Ford 150) +1:50:25.

Kamiony: 1. Macík (ČR/MM Technology) 5:01:35; 2. Koolen (Niz./Iveco) +18:42; 3. Mitchel Van den Brink (Niz./Iveco) +39:37; ... 5. Šoltys (ČR/Tatra) +49:31; 10. Vrátný (ČR/Tatra) +1:24:42; 11. Loprais (ČR/Iveco) +1:30:59.

Výsledky jsou neoficiální.

Průběžné výsledky

Motocykly: 1. Sanders (Aus./KTM) 30:20:15; 2. Schareina (Šp./Honda) +7:02; 3. Branch (Botswana/Hero) +17:48; ... 20. Drdaj +2:22:00; 29. Engel +3:29:06; 35. Romančík +4:21:59; 38. Brabec +5:06:16; 43. Pabiška +6:47:42; 53. Peschel +9:13:33.

Automobily: 1. Lategan, Cummings (JAR/Toyota Hilux IMT Evo) 28:10:11; 2. Al Radži, Gottschalk (S. Arábie, Něm./Toyota Hilus Overdrive) +10:17; 3. Ekström, Berqvist +20:54; ... 9. Prokop, Chytka +2:15:13; 60. Trněný, Pritzl +8:49:23.

Kamiony: 1. Macík 31:10:49; 2. Mitchel Van den Brink +1:56:23; 3. Loprais +2:16:53; 4. Šoltys +3:39:03; ... 10. Vrátný +11:33:21.

Classic (po 4. etapě): 1. Traglio, Briani (It./Nissan Terrano Pick-Up) 295 bodů; 2. Santaolalla Mill, Viňas (Šp./Toyota HDJ 80) 326; 3. Morera, Rubaová (Porsche 959 Dakar) 359; ... 45. Pazdera, Lounová, M. Holaň (ČR/Tatra T815-2) 5894; 49. Husek, Dočkal, D. Holaň (ČR/Tatra 815) 6357; 53. Martinec, Kopřiva (ČR/Toyota Land Crusier 90) 6618; 65. Bárta, Švec (ČR/Mitsubishi Pajero) 11 236; 78. Holická, Engová (ČR/Citroën 2CV) 14 899; 82. Vinš, Bajora (ČR/Mitsubishi Pajero) 16 004.

Výsledky jsou neoficiální.