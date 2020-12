Dálniční oddělení policie má nové auto. Bude to civilní superb

Auto je vybaveno i zařízením pro odhalování kradených vozidel, uvedla policie. Je to důležité i proto, že přes Královéhradecký kraj vede jedna z tras, po které převážejí kurýři kradené luxusní vozy ze západní Evropy do Polska.

Policie oddělení v Jaroměři otevřela s více než ročním předstihem, protože po nyní budovaném úseku dálnice D11 z Hradce Králové do Jaroměře by se mělo začít jezdit v prosinci roku 2021. Oddělení tak zatím dohlíží hlavně nad stále rostoucím provozem na silnicích prvních tříd číslo 33 a 37 z Hradce Králové do Náchoda a Trutnova. "Policisté z dálničního oddělení jsou samozřejmě také připraveni potírat v oblasti i případnou další trestnou činnost," uvedl krajský policejní ředitel Petr Petřík.

Na dálničním oddělení, které sídlí v budově jaroměřského obvodního policejního oddělení, zatím slouží zhruba deset policistů a v dohledné době by jich mělo být 15. Kromě nového superbu mají k dispozici dva motocykly BMW a dvě Škody Octavia.

Policisté z jaroměřského oddělení D11 se již zapojili do různých dopravních akcí a v případě potřeby nárazově slouží i jinde v Královéhradeckém kraji. "Za poslední zhruba měsíc uložili policisté dálničního oddělení Jaroměř už více než stovku pokut v příkazním řízení," uvedl vedoucí krajské dopravní policie Petr Dušek.

Po dokončení dalších úseků dálnice D11 by mělo na dálničním oddělení Jaroměř pracovat přes 30 policistů. Měli by již sídlit v novém oddělení ve Stříteži na Trutnovsku, které by mělo být součástí staveb u budované dálnice. Ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO) v únoru uvedl, že až na hranice v Královci by D11 mohla být hotová do roku 2026.

Zatím dálnici na východě Čech dozorují policisté z dálničního oddělení Pravy na Pardubicku, kteří mají na starosti úsek dálnice od 49. kilometru po Hradec Králové. Na první úsek D11 z Prahy po 49. kilometr dohlížejí policisté z oddělení Poříčany na Kolínsku.

Své zázemí v Jaroměři zásadně zlepšili i hasiči, kteří v září ve městě otevřeli novou základnu za 82 milionů korun. Na nové základně hasiči v budoucnu posílí o tři lidi. Důvodem je rostoucí počet zásahů a to, že k Jaroměři brzy povede D11.