Přehledně: Kde v Evropě nejvíc podporují nákup elektromobilu?
Ceny elektromobilů jsou pořád vysoko a dobíjecí infrastruktura se rozvíjí pomaleji, než by si řidiči přáli. Přesto evropské vlády provádí kroky pro to, aby dostaly více bezemisních aut na silnice. Tady je velký evropský přehled.
Podle současně platné evropské legislativy čeká automobilky zásadní úkol: do roku 2030 musí snížit průměrné emise nově prodaných osobních aut o 55 % oproti roku 2021. Tento cíl je součástí klimatického balíčku k uhlíkové neutralitě v roce 2050.
Proto vlády jednotlivých zemí rozjíždějí celé spektrum pobídek, aby lidem i firmám usnadnily přechod na elektromobilitu. Rozdíly jsou ale obrovské: někde stát nabízí štědré hotovostní příspěvky, jinde sází spíše na daňové úlevy nebo investice do infrastruktury.
Itálie vede: Až 11 tisíc eur na nový vůz
Nejštědřejší podporu letos představila Itálie. Od poloviny října začne nabízet až 11.000 eur (cca 267.000 Kč), což pokryje zhruba 30 % ceny nového elektromobilu. Záleží ale na příjmu žadatele a vozy dražší než 42.700 eur (včetně DPH) už na dotaci nedosáhnou.
Důvod, proč se Řím rozhodl přitlačit na pilu, je jasný – Itálie má jednu z nejnižších prodejních čísel v Evropě. Podíl čistě elektrických aut se od ledna do července 2025 pohyboval jen kolem 5,2 %, zatímco průměr EU byl trojnásobný.
Řecko a Polsko: Kolem 9 tisíc eur, plus bonusy navíc
Na druhém místě se drží Řecko a Polsko, kde mohou řidiči získat přibližně 9000 eur. Řekové k tomu přidávají až 2000 eur za sešrotování starého vozu a dalších 1000 eur pro řidiče mladší 29 let. Elektromobily jsou tu navíc osvobozené od registrační a silniční daně. Podíl BEV na trhu byl v Řecku 5,3 %.
V Polsku se kromě dotace neplatí registrační daň a elektromobily tu od ledna do července 2025 tvořily 5,4 % nových registrací.
Slovinsko, Španělsko a Chorvatsko: Štědrá pomoc i daňové úlevy
Slovinsko nabízí dotaci až 7200 eur na vozy s cenovkou do 35.000 eur. Přidává také výrazně sníženou registrační daň, a není divu, že se tu elektromobily podílejí na trhu už 9,2 %.
Španělsko podporuje nákup částkou 4500 až 7000 eur (u plug-in hybridů 2 500 až 5 000 eur). K tomu snižuje daň z příjmu o 15 % ceny vozu (max. 3000 eur) a v hlavních městech nabízí až 75% slevu na silniční dani. Tržní podíl BEV tu mezi lednem a červencem dosáhl 7,8 %.
Chorvatsko v roce 2025 spustilo nový dotační program zaměřený hlavně na firmy, který rozděluje přes 21 milionů eur na nákup elektromobilů a vozidel s nulovými emisemi. Podle kategorie lze získat až 2500 eur na malá vozítka či skútry a až 9000 eur (max. 40 % ceny vozu do cca 50.000 eur) na osobní auta nebo dodávky. Elektromobily jsou navíc osvobozené od spotřební, ekologické i silniční daně. V plánu je i další výzva ve 4. čtvrtletí 2025, kde by stát mohl přidat kolem 45 milionů eur pro flotily taxi a doručovacích služeb.
Sever: Méně přímých dotací, přitom rekordní prodeje
Zajímavé je, že země s největším podílem elektromobilů – Norsko (94,1 %) a Dánsko (64,3 %) – žádné přímé dotace na nákup neposkytují. Vsadily na chytré daňové úlevy. V Norsku jsou vozy osvobozené od DPH, cla i registračních poplatků a řidiči platí méně za silniční daň, mýtné nebo trajekty. V Dánsku zase elektromobily platí 40 % registrační daně, kterou snižuje ještě speciální odečet více než 22.000 eur.
I ve Švédsku stát přímé nákupní dotace v minulosti zrušil, ale elektromobily tu i přesto rychle přibývají – v roce 2025 tvoří čistě elektrické vozy už zhruba 39 % nových registrací. Podporu dnes řidiči cítí hlavně v podobě daňových úlev pro služební auta, osvobození od silniční daně a snížených poplatků u nízkoemisních vozů. Vláda navíc chystá od roku 2026 cílený program, který má pomoci venkovským a nízkopříjmovým domácnostem s nákupem elektromobilu.
Česko a Slovensko: Drobnější úlevy
Česko: jednotlivci nedostávají žádné přímé dotace na nákup elektromobilu, dotační program pro firmy/OSVČ byl vyčerpán už v roce 2024, a fyzické osoby mohou čerpat podporu jen na domácí nabíjecí stanici v rámci programu Nová zelená úsporám (15 až 25 tis. Kč).
Slovensko: V roce 2025 lidé při koupi elektromobilu žádné přímé dotace od státu nedostanou – vláda se soustředí hlavně na podporu výstavby nabíjecích stanic. Řidiči ale mohou využít několik výhod: při registraci BEV zaplatí jen 33 eur, na rozdíl od běžných aut je silniční daň nulová a od ledna 2025 firmy odvádějí za služební elektromobily při soukromém užívání jen 0,5 % ceny vozu měsíčně místo původního 1 %. Navíc je povoleno rychlejší odepisování a do nákladů si podniky mohou dát i výdaje spojené s dobíjením nebo instalací nabíjecí stanice.
V Maďarsku v roce 2025 běžní řidiči přímou dotaci na koupi elektromobilu nedostanou, stát ale nabízí řadu úlev – vozy se zelenou značkou jsou osvobozeny od registrační i převodní daně a neplatí za ně ani silniční daň. Přímé finanční příspěvky v řádu 2,8 až 4 milionů forintů na auto jsou dostupné jen pro firmy
Jinde podpora menší, nebo se teprve připravuje
V Německu už od ledna 2024 neexistují žádné státní dotace na koupi elektromobilu pro soukromé osoby, ale vozy registrované do konce roku 2025 mají desetileté osvobození od silniční daně (nejdéle do 2030), zatímco auta registrovaná později platí jen poloviční sazbu. Firmy navíc mohou až do roku 2028 využít mimořádný odpis 40 % hodnoty vozu v prvním roce.
Rakousko své programy pro jednotlivce zrušilo, zatímco Švédsko chystá novinku – od ledna 2026 plánuje příspěvek 4938 eur, rozložený do 36 měsíců, výhradně pro nízkopříjmové domácnosti na venkově.
Francie rozpočet na dotace seškrtala, ale stále nabízí zajímavý balík. Nově přidá 1 000 eur na elektromobily vyrobené v Evropě, pokud jejich cena nepřesáhne 47.500 eur.
Finsko uvažuje o šrotovném: až 2500 eur pro ty, kteří se zbaví auta staršího deseti let a pořídí si nízkoemisní náhradu.
Zajímavost: Turecko je tichým tygrem
Evropská část Turecka tvoří jen 3 % rozlohy země a samozřejmě nepatří do EU. Situace s elektromobily je tu ale momentálně tak zajímavá, že si zaslouží pozornost. Přímé dotace na nákup elektromobilů tu řidiči sice nedostanou, stát však zvýhodňuje elektromobily výrazně nižšími daněmi.
Klíčová je zvláštní spotřební daň (ÖTV), která je u elektromobilu nastavená podstatně níž než u vozů se spalovacím motorem. Od srpna 2025 platí nové sazby: menší a levnější elektromobily spadají do pásma 25 %, dražší či výkonnější vozy pak postupně do vyšších sazeb (55–75 %). K tomu se přidává i nižší každoroční silniční daň.
A funguje to. V Turecku zažívají elektromobily v roce 2025 skutečný boom. Jen mezi lednem a červencem se prodalo přes 100 tisíc čistě elektrických aut, což odpovídá 17,9 % celkového trhu – oproti loňským 7,7 % jde o skokový nárůst. V červenci už elektromobily tvořily dokonce pětinu všech nově prodaných vozů.
K dubnu 2025 bylo v Turecku již 11 949 veřejných nabíjecích stanic, celkem s 29.496 zásuvkami pro elektromobily. Z toho asi 4941 zásuvek má výkon 151 kW a více.
Zdroje: Euronews, ACEA, Alternative Fuels Observatory (EAFO), Daily Sabah, Hürriyet Daily News, Reuters, Xpatloop, SURI.cz, Leasing ČS, Registr-vozidel.cz, Motor1.com 〡 Foto: Archiv