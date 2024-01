Další naděje pro spalovací motory? Velká politická síla chce „revidovat“ jejich konec v Evropě

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Volby do europarlamentu, které jsou v plánu na červen 2024, mají potenciál zamíchat klimatickými plány Unie. Očekává se, že „zelení“ ve volbách o část mandátů přijdou a naopak konzervativní strany posílí. Evropská lidová strana (European People’s Party, EPP) patří k největším stranám v Evropském parlamentu a i ona by mohla ve volbách získat.

To by mohlo znamenat stéblo naděje pro spalovací motory, neboť tato strana patří k dlouhodobým odpůrcům zákazu spalovacích motorů. Web Euractiv se dostal k jejímu předvolebnímu manifestu, v němž strana odmítá zákazy a tuto politiku „co nejdřív zreviduje“.

Jens Gieseke, německý europoslanec za skupinu EPP, už před časem varoval, že rozhodnutí fakticky ukončit prodej aut se spalovacími motory by vedlo k „havanskému efektu“ – lidé by si nechávali svá konvenční auta desítky let, neobměňovali by je za nové elektromobily. Po nějaké době by to tedy v Evropě vypadalo jako na Kubě.

EPP v přístupu k dekarbonizaci drží postoj technologické otevřenosti, podle kterého by si EU neměla vybírat, které technologie pro cestu za nějakým cílem nařídí. Místo toho by se měla soustředit na dosažení cíle jakoukoliv cestou.

Záměr revidovat plán zakázat prodej nových aut se spalovacími motory, nejsou-li uzpůsobeny na spalování výhradně syntetických paliv, může mít dalekosáhlé důsledky. Není vyloučeno, že se objeví snahy přezkoumat i další části tzv. Green Dealu, který si vytyčil za cíl učinit Evropu uhlíkově neutrální do roku 2050. Balíček opatření Fit for 55, který je jeho součástí, ovšem hrozí energetickou chudobou 120 milionům Evropanů.