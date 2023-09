Další obří svolávací akce kvůli airbagům je na obzoru. Firmy Takata se netýká

Když se začne hovořit o vadných airbazích v autech, člověka okamžitě napadne firma Takata, ovšem tentokrát se jejích výrobků problémy netýkají. Nafukovače airbagů, na něž upozorňuje americký Národní úřad pro bezpečnost silničního provozu (NHTSA), pochází od firem ARC Automotive a Delphi Automotive.

Není to poprvé, co se o problémech s nafukovači ARC dozvídáme. Podle agentury Reuters úřad NHTSA už v květnu žádal, aby firma ARC sama zorganizovala svolávací akci. Ta však odmítla, takže úřad začal pracovat na vynucení svolávačky.

To je poměrně vzácný krok, o němž úřad informuje měsíc před veřejným slyšením. Na tom se rozhodne, zda svolávací akce bude či nikoliv. Pokud ano, s potenciálem ke svolání až 52 milionů aut by to byla jedna z největších svolávacích akcí v dějinách automobilového průmyslu. Týkala by se některých modelů automobilek Ford, GM, Stellantis, Tesla, Toyota, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz, BMW a Volkswagen, vyrobených v letech 2000-2018.

Ovšem, že ke svolávací akci dojde, není vůbec jisté. Problém nafukovačů ARC je v tom, že plyny určené k naplnění pytle „mají jen jednu cestu skrz otvor, aby opustily nafukovač a naplnily polštář airbagu“, uvedl úřad v květnovém prohlášení, kdy se svět o tématu prvně dozvěděl. Pokud by tento otvor něco ucpalo, např. struska vzniklá při svařování, „přetlak v nafukovači má potenciál způsobit roztržení, ústící ve vržení ocelových zlomků do interiéru,“ pokračoval úřad.

NHTSA devět stovek airbagů s těmito nafukovači testovala a závada se neobjevila ani u jediného. V dopise, kterým v květnu žádala o zorganizování svolávací akce, uvedla sedm případů vážného zranění a jedno úmrtí na území USA v důsledku roztržení nafukovače ARC. Firma však odmítá, že by šlo o plošně přítomnou výrobní vadu – v jednom případě způsobil ucpání a následné roztržení nafukovače cizí předmět, v dalších šlo o jiný typ nafukovače či kus vyrobený jindy a jinde, než ty, kterých se má týkat svolávačka.

„Nafukovače airbagů, které se roztrhají, když dostanou příkaz nafouknout airbag, jsou prostě vadné, protože jednak nechrání osádku, jak by měly, a navíc samy o sobě představují nepřiměřené riziko vážného zranění či smrti,“ odmítla NHTSA čerstvě argumenty firmy ARC.

Uvedla dále, že „věří, že důkazy identifikují pravděpodobnou příčinu“ a že argument ARC, že se nepodařilo najít příčinu, „není důvod odkládat svolávací akci“. Koncern GM patrně souhlasí, neboť v souvislosti s vadnými nafukovači ze své vůle svolal milion aut.

Firma Delphi, zmíněná zkraje, vyráběla dotčené nafukovače airbagů licenčně ve stejných specifikacích. Vyrobila 11 milionů kusů; zbylých 41 milionů vzniklo v závodech ARC.

Video se připravuje ...

Proč zmiňujeme firmu Takata, když ta v roce 2017 zbankrotovala a její zbytky pohltila společnost Joyson Safety Systems? Vadné nafukovače airbagů značky Takata, které se v obrovských počtech montovaly do aut na přelomu tisíciletí, ústily ve více než třicítku úmrtí a stovky zranění při jinak banálních nehodách.

Používaly totiž dusičnan amonný, který je levný – proto také automobilky masově upřednostnily levnější nafukovací kapsle od Takaty oproti jiným, dražším – ale v kombinaci s vlhkostí velmi nebezpečný. Místo rychlého, ale řízeného nafouknutí airbagu totiž dusičnan amonný svou kapsli může roztrhat a do interiéru vozu vrhnout ostré kovové střepiny jako granát.

V minulém desetiletí automobilky kvůli těmto nafukovačům svolaly přes 100 milionů aut, aby je vyměnily za bezpečnější. Dodnes však nejsou vyměněny všechny – v květnu letošního roku došlo k poslednímu úmrtí kvůli vadnému nafukovači Takata, a to u bočního airbagu pick-upu Dodge Ram z roku 2003. Koncern Stellantis poté vydal varování 29 tisícům majitelů aut ze stejné série, aby s nimi nejezdili, dokud nebude airbag s vadným nafukovačem vyměněn.