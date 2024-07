DeLorean s V8 je splněným snem, který se ale nakonec stejně neprodal

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

John DeLorean je jednou z nejvýraznějších osobností v americkém automobilovém průmyslu. Během svého působení v Pontiacu dal světu vůbec první muscle car jménem Pontiac GTO, a když se v sedmdesátých letech rozhodl založit svou automobilku DeLorean Motor Company, začal pracovat na vývoji unikátního kupé DeLorean DMC-12 s netradičním nerezovým povrchem a designem od Giugiara. To se následně proslavilo hlavně díky filmové sáze Zpátky do budoucnosti a dodnes jej obdivují automobiloví nadšenci po celém světě.

Bohužel, jedním z největších problémů deloreanu byl jeho motor. John DeLorean se během vývoje snažil sehnat celou řadu různých motorů, a nakonec využil atmosférický 2,85litrový V6 s interním označením PRV vyvinutý ve spolupráci značek Peugeot, Renault a Volvo. Ten v Evropě disponoval 115 kW (156 koňmi) a pro tehdy ještě emisemi přísnější Spojené státy americké musel mít slabší naladění na 97 kW (132 koní). To pro tehdy relativně těžké kupé s pohotovostní hmotností 1233 kilogramů rozhodně nebylo něco oslnivého.

DeLorean DMC-12 by si už z továrny nepochybně zasloužil pro americké značky tradičnější vidlicový osmiválec, i když se vyráběl v Severním Irsku, ale DeLoreanova automobilka zkrachovala dřív, než DMC-12 stihlo projít nějakou zásadní evolucí. Jedním z hlavních důvodů bylo jeho zatčení americkým federálním úřadem pro vyšetřování FBI v Los Angeles, když se neopatrně namočil do obchodu s kokainem ve snaze vydělat několik milionů dolarů pro sebe i svou společnost. Při nastrčené léčce vlezl agentům rovnou do pasti.

Vraťme se však k deloreanu, protože ten se nedávno objevil na prodej s vysněným motorem. Na americkém aukčním serveru Bring a Trailer se prodával s neoriginálním 5,3litrovým atmosférickým osmiválcem LS4 od Chevroletu a pětistupňovou manuální převodovkou. Až na tuhle zásadní úpravu je na první pohled zcela originální a je překvapením, že nakonec nenašel nový domov.

Aukce se zúčastnila jen malá hrstka zájemců a s celkem dvaceti příhozy nejvyšší nabídka vystoupala až na 51.250 amerických dolarů, přibližně 1,19 milionu korun, ale nedosáhla na prodejcem nejnižší akceptovatelnou částku. Ten v diskuzi pod dražbou dokonce zveřejnil, že je rád, že se delorean a tyto peníze neprodal, protože by za něj chtěl dostat minimálně 57.500 amerických dolarů, tedy 1,33 milionu korun.

Známá historie zachovalého deloreanu s nájezdem 53 tisíc mil, zhruba 85 tisíc kilometrů, přitom neuvádí nic o závažných problémech nebo velkých opravách po dopravních nehodách v minulosti. Ty jsou deloreanů velkým problémem, protože na světě existuje jen minimum dostupných karosářských náhradních dílů a originální karoserie s nerezovým povrchem je náročná na opravy.

A co z toho můžeme usuzovat? Neúspěšný prodej osmiválcového deloreanu ukazuje, že ne o všechny exkluzivní vozy může být trvalý zájem. Když se neobjeví správný kupec, cokoliv vám může zůstat stát v garáži. U deloreanů navíc může být i ten problém, že jejich příznivci a sběratelé vyhledávají autenticitu, jež je tomuto kousku už bohužel cizí. Holt, taková je daň za neoriginální osmiválec.