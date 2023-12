Děsí vás podélné parkování? Dokonalý asistent existoval už v 50. letech

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Škrtání hliníkového kola o betonový obrubník je jeden z nejhorších zvuků v automobilovém světě. Chviličku jste nedávali pozor a udělali jen malou chybičku, ale následkem vám je nenávratná deformace kola. Už v tom okamžiku víte, že tohle už nikdy nerozleštíte a doufáte, že vás neviděl nikdo z vašich kamarádů nebo známých. A šrámy na kole vám to budou připomínat až do chvíle, kdy poškozené kolo nevyměníte nebo nenecháte opravit.

Také si říkáte, že v dnešních autech se záplavou jízdních a bezpečnostních asistentů chybí ten, který by vám zjednodušil parkování u obrubníků? Jsou automobilky, jejichž modely vám pomáhají speciální kamerou směřující na kolo na standardní straně krajnice a ti opatrnější z nás k obrubníkům raději couvají se zrcátkem sklopeným úplně dolu. A snad nejbezpečněji za pomoci asistence k obrubníkům zajedou pouze nejmodernější vozy s automatickým parkováním.

U všech ostatních vám bude muset stačit váš řidičský um. Jenže, světě div se, s ideálním řešením zabraňujícím poškození kol nebo spodku karoserie se řidiči setkávali už v padesátých letech minulého století. V automobilové kultuře se mu říká „curb feeler“, a přestože neexistuje doslovný překlad do češtiny, jednoduše tomu můžeme říkat „tykadla pro pocítění obrubníku“. Oč jde?

V padesátých letech se zejména na amerických autech začaly objevovat speciální kovové dráty s pružinou, které začaly škrtat o povrch obrubníku, jakmile jste byli nebezpečně blízko. Pružina bránila ulomení „systému“, a jakmile jste se zase vzdálili, vrátila se do přibližně původního tvaru. Zpravidla se montovaly do oblasti předních kol, přičemž nezvyklé nebyly ani u těch zadních.

Dnes už se s tykadly na autech setkáváme pouze u veteránů, ale stále nám ukazují, že docela nepříjemný problém umíme vyřešit jednoduchým způsobem. Ve Spojených státech amerických byl později dokonce zaregistrován patent přenášející „curb feelery“ do moderního světa elektroniky. Zakládal na optických snímačích detekujících nebezpečně blízkou překážku, jejichž řídicí jednotka následně informovala řidiče o poloze vozidla a přesné vzdálenosti překážky.

Umíte si představit, že by se stejná výbava objevila i na dnešních autech? My se bohužel obáváme, že by neprošla dnešními bezpečnostními předpisy.