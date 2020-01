Děsivý rentgen snad konečně odradí lidi od pokládání nohou na palubní desku

Před riziky spojenými s odkládáním nohou na palubní desku už jsme vás varovali v srpnu 2017, kdy se internetem šířil příběh Američanky jménem Audra Tatum. Ta si z drobné dopravní nehody v roce 2015 odnesla poměrně závažná zranění, protože měla před nehodou nohy zkřížené na palubní desce.

Samotná nehoda nikomu z posádky nezpůsobila žádná vážnější poranění, exploze airbagu však Audry vymrštil nohy proti obličeji a způsobil ji zlomeninu nosu, stehenní kosti a kotníku na čtyřech místech. „Prakticky celá má pravá polovina byla zlomená, a to jen kvůli mé ignoraci,“ uváděla tehdy Audra v četných rozhovorech pro média.

Tatum přitom před nehodou pracovala jako zdravotnice, ani několik let po nehodě se však plně nezotavila a do práce se nevrátila, takže svůj čas věnovala alespoň varování ostatních prostřednictvím rozhovorů do médií. Nohy položené na palubní desce jí naprosto změnily život.

A podobná změna čeká zřejmě i mladou ženu z Walesu, jejíž rentgenový snímek momentálně koluje po sociálních sítích. Stejně jako Audra, i tato žena měl za jízdy nohy položené na palubní desce. Následkem nehody a vystřelení airbagu však utrpěla poranění pánve a zlomeninu levé holenní kosti, zatímco pravá holenní kost je vykloubená a poměrně dost daleko od svého původního místa.

Here is an X-ray of horrific injuries sustained to the front seat passenger who had their feet on the dashboard at the time of a collision. If you see your passenger doing it stop driving and show them this. pic.twitter.com/f3XCT8ePvi