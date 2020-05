Dětský pás místo autosedačky: Vyplatí se tahle levná alternativa?

Pokud střídáte v domácnosti s dětmi víc vozů, dobře znáte otravné přenášení sedaček z auta do auta. V řadě rodin to nakonec skončí pořízením nadbytečného počtu sedaček do každého vozu, aby se nemusely neustále přemontovávat. V horší variantě jízdou bez nich, protože „do školky je to přece jen kousek“. Připomínáme, že pokud nepřipoutáte sebe, je to za tři body. Ale jestliže nepoužijete sedačku odpovídající hmotnosti a výšce dítěte (do 36 kg a 150 cm), je to za body čtyři! A co kdyby se něco stalo?

Proto jsme přivítali, když se v obchodech objevil chytrý výrobek – bezpečnostní pás Smart Kid Belt, který je alternativou k sedačce, což mají dokládat i homologace do provozu. V balení je dokonce kartička pro případnou policejní kontrolu. Ani se nedivíme, nedůvěřivost policistů k novince bude pochopitelná.

Snadno přenosný

Za osm stovek dostanete v balení kus pásu s přezkami na zkrácení a dvě plastové spony. Vypadají možná „fórově“, ale na omak jsou bytelné a po zacvaknutí je dítě rozhodně samo neotevře. Přítomnost návodu u tak triviální záležitosti jsme nechápali až do doby, než jsme se pokusili doplněk laicky nasadit. Spony nám totiž nepasovaly a pás byl pořád moc dlouhý.

Důrazně proto doporučujeme přečíst si návod a upevnit pás, jak výrobce nařizuje – tedy sponou s našitým atestem dolů k nohám dítěte a vést výrobek za zády dítěte do oblasti ramen. Horní spona pak má být asi tři prsty nad ramenem.

Výhody pásu jsou zřejmé – stojí o dost méně než sedačka, a hlavně se dá snadno přenášet třeba i na dovolenou u moře, do půjčoven, taxíků nebo třeba k babičce a dědovi do auta.

Vyřeší škrcení

Pás je schválen pro kategorie II a III, tedy od 15 do limitních 36 kg. Tady přináší jasnou výhodu, protože menší děti od 15 do 25 kg (zhruba od tří let) ještě mají sedět v klasické autosedačce.

Zato u větších nad 22 kg (zhruba 10 let) už stačí podsedák. Ten slouží vlastně jen coby vyvýšené místo, které přiblíží dítě k hornímu upevnění bezpečnostních pásů v autě. Díky tomu je neškrtí přes krk, ale směřuje přes rameno, stejně jako u dospělého. A přesně tohle řeší i doplňkový pás Smart Kid Belt za osm stovek. Ovšem s tím rozdílem, že podle výrobce už pak nemusí dítě používat ani podsedák.

Po zkušenostech s prodloužením bezpečnostního pásů z webu eBay (psali jsme v čísle 44/2015) jsme už k podobným doplňkům nedůvěřiví – ten měl sice homologace, ale rozpínala se mu spona. Zákon o silničním provozu navíc jasně přikazuje přepravovat dítě pouze za použití dětské autosedačky. Opravdu jen pás postačí?

Skutečně legální!

Zaměstnali jsme proto dotazem Ministerstvo dopravy, pod jehož gesci legislativa spadá – policie odmítla konkrétní výrobek komentovat. A po vícedenním bádání a konzultaci s technickou zkušebnou jsme dostali verdikt, že homologace sice platí, ale ne pro samostatné užití! „Břišní popruh bude v této konfiguraci působit na bříško dítěte, což je nepřípustné. Síla z břišního pásu musí být při nárazu a rotaci dítěte přenesena na pánev, ale v tomto případě nemáme žádné zádržné zařízení,“ okomentoval výrobek resort dopravy s tím, že evropské předpisy od roku 2017 navíc zakazují samostatnou homologaci tohoto popruhu bez použití dalšího dětského zádržného systému. Jinými slovy – Smart Kid Belt podle Ministerstva dopravy ano, ale vždy jen s podsedákem.

Všechno plníme…

Obrátili jsme se proto na výhradního dovozce, společnosti Elem 6, s. r. o., jak je to tedy se samostatným použitím produktu. „Smart Kid Belt je atestovaný výrobek, plně schválený pro provoz na silničních komunikacích jak v EU, tak samozřejmě i v ČR,“ říká Miroslav Trávníček z distribuční společnosti. Pás lze podle něj legálně používat místo podsedáku i místo autosedačky v kategoriích II. a III. A tedy plně zastane funkci zádržného systému. Zároveň zmiňuje i použití v kombinaci s podsedákem, kde Smart Kid Belt zajistí optimální polohu pásu přes hrudník a rameno.

Pás v kombinaci s podsedákem radíme používat i my v redakci. Bezpečnost úplné dětské autosedačky pro skupinu II pás nemá, ostatně dovozce to ani netvrdí. Jeho výhody vidíme jako doplňku k podsedáku pro větší děti, kdy přitáhne horní pás níže. Výhodou je, že na podsedák můžete s doplňkovým pásem přemístit i děti od 15 kg, které jinak ještě patří do sedačky skupiny II. My je ale budeme držet v největším možném bezpečí dětské autosedačky, co nejdéle to půjde…

Jaké jsou typy sedaček?

Dětské sedačky se dělí do pěti tříd podle hmotnosti dětí, pro které jsou určeny. V praxi lze obvykle vystačit s takzvaným vajíčkem od narození a sedačkou pro větší děti, kterou později nahradí pouhý podsedák. Většina sedaček totiž spadá hned do několika tříd najednou.

Skupina 0, do 10 kg a zhruba 9 měsíců. Nejmenší děti do jednoho roku ještě samy nejsou schopny sedět a neudrží hlavičku. Nejmenší sedačka je tedy vlastně vypolstrovanou vaničkou, ve které leží. Vždy se umísťují čelem proti směru jízdy.

Skupina 0+, do 13 kg a roku věku. Už sedačka, ale stále zády ke směru jízdy.

Skupina I, od 9 do 18 kg, tedy 9 měsíců až 4 roky. Zhruba do čtyř let dítěte. Sedačka, která už směřuje čelem ke směru jízdy, ale ještě je vybavena vlastním pětibodovým pásem.

Skupina II, 15 až 25 kg, 3 až 6 let. Kompletní sedačka s opěradlem, která už nemá vlastní bezpečnostní popruhy, ale dítě je v sedačce drženo spolu se samotnou sedačkou bezpečnostním pásem pro dospělé.

Skupina III, od 22 do 36 kg, 6 až 12 let. Samotný podsedák sedák, bez opěradla, který dítě posune do takové výšky, jež umožňuje jeho připoutání bezpečnostním pásem pro dospělé. Sedák by měl mít schopnost upevnění pásem nebo isofixem, aby se při nárazu nevysunul zpod dítěte.