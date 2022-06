Digitální poznávací značky se šíří v USA, schválil je už čtvrtý stát

Minulý týden jsme psali o tom, že americký stát Kalifornie schválil používání nalepovacích poznávacích značek. V USA se však šíří i jiný typ značek, které jdou opačným směrem – jsou totiž digitální. Stojí za nimi společnost Reviver, která byla založena v roce 2009 Nevillem Bostonem a Michaelem C. Jordanem. Jejím cílem bylo zjednodušit a zefektivnit registraci vozidla a její následnou správu. Výrobce své elektronické značce, jejíž první prototyp vznikl v roce 2015, říká RPlate. Užívání těchto značek je legální po celých Spojených státech, stejně jako v Kanadě a Mexiku.

Video se připravuje ...

Prvním státem, který schválil prodej digitálních poznávacích značek a registraci jimi vybavených vozů, se v roce 2019 stala Kalifornie. Následovala Arizona, ke které se nyní přidává stát Michigan. Texas RPlate schválil také, ale pouze pro užitkové vozy. Společnost Reviver uvádí, že v různých stádiích schvalovacího procesu je více než deset dalších severoamerických států. Značky RPlate už nyní prodává přes 100 dealerů aut, přičemž další se postupně přidávají. Reviver nové prodejce láká příslibem významného podílu na zisku z prodeje a na podíl z následně obnovovaného předplatného.

Reviver totiž nenabízí své služby zadarmo, naopak si nechá slušně zaplatit. V nabídce jsou dvě provedení RPlate: s vyměnitelnou baterií, která by měla vydržet pět let, a s pevným připojením do elektriky vozu. Dle zvolené verze se pak liší ceny předplatného – přes oficiální stránky Reviveru je možné objednat pouze čtyřleté, s platbou měsíčně či ročně. Nutné je také počítat s cenou profesionální instalace, která je v případě bateriové RPlate volitelná, zato pro druhé provedení nezbytná. Viz tabulka (přepočet na koruny je zaokrouhlený):

Reviver RPlate - ceny předplatného a instalace Služby RPlate s baterií RPlate do elektriky Měsíční předplatné na 4 roky 19,95 $ (471 Kč) 24,95 $ (589 Kč) Roční předplatné na 4 roky 215,40 $ (5.085 Kč) 275,40 $ (6.501 Kč) Profesionální instalace 99,00 $ (2.337 Kč) 150,00 $ (3.541 Kč)

Ceny profesionální instalace jsou uvedeny pro běžné vozy, s tím, že cena pro nestandardní vozy může být vyšší. Na svých stránkách Reviver uvádí seznam vozů, které považuje za nestandardní, ale malým písmem doplňuje informaci, že seznam není kompletní a vyšší cena instalace může být účtována i u dalších aut či značek. Na seznamu jsou zmíněny například vozy Audi R8, Ford GT, nebo všechny modely takových značek jako Aston Martin, Ferrari, Lotus, McLaren či Rolls-Royce.

Video se připravuje ...

Uživatelům RPlate Reviver slibuje jednodušší registraci vozidla a její následnou správu, možnost personalizace poznávací značky (světlý/tmavý mód, přidání vlastního textu) či oznámení o pohybu vozu do mobilní aplikace Reviveru s následnou možností nahlásit krádež. V případě nahlášené krádeže značka zobrazí nápis STOLEN, v případě neplatné registrace INVALID, nebo může zobrazovat výstrahy v případě mimořádných událostí. Prodejcům aut Reviver slibuje rozšířené možnosti individualizace za účelem propagace značky či zvýšení atraktivity v rámci prodeje.

Společnost Reviver na své značky poskytuje omezenou doživotní záruku, u které uvádí, že je poskytována po dobu očekávatelné životnosti produktu. V poznámce pod čarou se píše, že předpokládaná životnost produktu je sedm let. Kromě různých právních výjimek a pravidel výrobce slibuje, že poškozenou nebo nefunkční značku vymění či opraví bez nutnosti doložení účtenky či povinnosti vysvětlit, jak k poškození došlo. Podmínkou však je, že je RPlate řádně instalovaná na voze a majitel (ať už původní nebo nový) udržoval nezbytné předplatné od doby původní instalace.

Závěrem je dobré ještě zmínit, že digitální poznávací značky je zatím možné instalovat pouze dozadu. Pro užití na přední části vozu nejsou určeny, ale je možné, že se to časem změní. Každopádně, kdyby bylo podobné řešení nabídnuto i u nás, šli byste do toho, nebo to spíše vidíte jako drahou zbytečnost?