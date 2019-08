Dlouhodobý test Renault Zoe: Na jaře jsme zatím s elektromobilem dojeli nejdál

Za uplynulých sedm měsíců se z Renaultu Zoe stal řádný člen redakce. Nemůžeme říci, že by změnil náš dlouhodobý pohled na elektromobilitu, a bereme ho jaksi s rezervou. Jako by to chápal, nestaví své zelené poslání na odiv a snaží se zapůsobit hlavně skromnou a vstřícnou náturou, což se mu daří. Většina z nás ho má ráda, protože se příjemně a snadno řídí, posádku hýčká pohodlnými předními sedadly a v Praze parkuje zadarmo. Ani jeho francouzský šarm doprovázený neotřelým odstínem modré se dosud neokoukal. Ve městě zoe získává body za dobrý výhled, kompaktní rozměry a schopnost otočit se na pětníku.

Tichou jízdu a působivý zátah elektromotoru přidává spíš mezi řečí. Dobře ví, že elektropohon znamená něco za něco. Středem pozornosti totiž zůstávají dojezdové vzdálenosti a nabíjecí časy.

Úsporný chládek

Hned na startu musel modrásek přiznat barvu. Po chladných Vánocích přišly lednové mrazíky a topení běželo stále naplno. Zatímco výrobce udává v cyklu NEDC spotřebu 10,2 kWh/100 km, my jsme se pohybovali většinou kolem 18 kWh a ani nejzdrženlivější courání neklesalo pod šestnáct. Takhle drsné rozdíly proti laboratorním podmínkám jsou u běžných aut se spalovacím motorem zcela výjimečné, a tak jsme byli velmi zvědavi, co přinese jarní tání.

Pověst nelhala, se sněženkami začala spotřeba rychle klesat a kolem ideálních 20 °C jsme se při úsporné jízdě mimo Prahu dostali těsně pod 12 kWh/100 km. Kvůli převládajícímu městskému provozu jsme se většinou pohybovali o kilowatthodinu výš, ale i to je dobrá hodnota.

Klimatizace povinná

Důsledkem toho je samozřejmě delší dojezd. V lednu se s plnou kapacitou pohyboval kolem 235 km, ovšem předpokladem bylo nabíjení trvající 2,5 hodiny. Pokud jsme chtěli hodinu ušetřit a nabili na 80%, měli jsme k dispozici jen 200 km. Na jaře začalo být veseleji, v květnu dojezd vystoupal k 320 km a při cíleně úsporné jízdě po okreskách jsme na displeji viděli rekordních 350 km. S tím už se dá žít, zejména když během nabíjení nemrzneme a z definice ztracený čas – včetně dojíždění tramvají z redakce k nejbližšímu stojanu nebo zevlování po přilehlých obchodech a restauracích – můžeme ztrácet příjemněji.

Letní vedra a zapnutá klimatizace nám křídla opět přistřihla. Samozřejmě jsme v zájmu úspor zkoušeli jezdit i bez ní, ale záhy jsme zjistili, že se potímezbytečně. Kompresor totiž stejně běží,aby bylo čím osvěžovat vzduchem chlazenoubaterii. Proudění do kabiny musice trochu práce přidá, ale vliv na spotřebuje téměř zanedbatelný. Spotřeba seustálila na 13,3 kWh, takže dojezd kleslk 320 km.

Kam a za kolik

Reálný dojezd kolem 300 km a zvolna rostoucí síť nabíječek umožnily i pár víkendových dobrodružství. Na jihu se zoe podíval k zámku Blatná i elektrárně Temelín, na severu do Lužických hor i do Krkonoš. Reportážní cesty už mu přejí méně, protože řada z nich je příliš dlouhých nebo náročných na dálniční rychlost, která zoemu nepřiměřeně zvyšuje spotřebu.

Tím se dostáváme k penězům. Za sedm měsíců jsme ujeli 10.000 km, přičemž bez ohledu na projeté kilowatthodiny platíme za nabíjení v sítí ČEZ paušál 540 Kč měsíčně. Každý kilometr tedy vyšel na 38 haléřů. To zní lákavě, ale základní verze modelu zoe s 66 kW a výbavou Life stojí 837.000 Kč. Clio 1.0 TCe se stejným výkonem vyjde v aktuálním výprodeji na 246.900 Kč. Rozdíl 591.000 Kč by se při šestilitrové spotřebě benzinu vyrovnal po ujetí 388.816 km, což je prostě moc, i když cliu přičteme k tíži pětadvacet výměn oleje a minimálně jednu spojku, zatímco elektromobil celou dobu šetří za parkovné v centru města.

Na stejné trati

Vliv počasí na spotřebu jsme ověřovali opakovaným průjezdem 120 km dlouhé trasy z Prahy do Neveklova – směrem tam přes Štěchovice, zpátky přes Benešov. Zastoupeny jsou tedy jak okresní silnice, tak dálnice a plynulý průjezd městem. V květnu při teplotě 17 °C dosáhla spotřeba 12,9 kWh/100 km, při červencových 33 °C se zapnutou klimatizací vystoupala na 13,7 kWh.

Co je doma…

Na začátku dlouhodobého testu jsme poznamenali, že jsme k vozu zatím nedostali kabel pro domácí nabíjení ze 400V třífázové zásuvky, kterou máme v redakční garáži k dispozici. Bohužel kabel nedostaneme nikdy, výrobce ho nedodává. O tento druh nabíjení je zřejmě na západních trzích malý zájem – kdo nabíjí v rodinném domku, nechá si namontovat elegantní nástěnný box se zásuvkou Mennekes. Kabely na „motorový proud“ se dají koupit ve specializovaných obchodech, my ovšem v rámci záruky s neautorizovaným příslušenstvím experimentovat nemůžeme. Za přiměřené štěstí tak můžeme považovat jen dva stojany, které nedávno zprovoznil ČEZ u stanice metra Holešovice. Z redakce to máme jen dvě zastávky tramvají, a tak jsme u auta na to šup.

Nabíječky: Střídavě oblačno

Dojet k nabíječce je jedna věc, nabít auto druhá. Aplikace ČEZ nás navedla třeba ke stojanu u elektrárny Mělník. Ta ovšem nestojí v Mělníku, ale v 15 km vzdálených Horních Počaplech. Uprostřed polí bez možnosti skrýt se aspoň před deštěm – podotýkáme, že zoe během nabíjení nedokáže topit. Ideální polohu má nabíječka v Litoměřicích: zahrada u bývalé hvězdárny je hezké místo v centru s výběhem pro děti, vzdálené jen tři minuty chůze od Mírového náměstí. V Písku je nabíječka u McDonaldu na obchvatu, odkud se dá do centra dojít pěšky za čtvrt hodiny. Bohužel jeden ze stojanů v létě opakovaně stávkoval a odmítal přijmout náš čip – naštěstí vedlejší zařízení funguje a bylo u něj vždy volno. Přímo na stojanu je telefonní číslo do ČEZ, kam se ale večer ani o víkendu nedovoláte. Z webových stránek energetického giganta můžete poslat e-mail jen dodavateli stojanů ABB, který ani po týdnu neodpoví.

Stránky EV Mapa nás při cestování po jižních Čechách zavedly ke stojanu, který pro turisty s elektrokoly vybudovala obec Bernartice u Milevska. Bohužel přípojka Mennekes pro elektromobily právě nefungovala, službu se podařilo zprovoznit až druhý den po e-mailové komunikaci s provozovatelem EV Mapy.

Na severu nás EV Mapa zavedla ke golfovému hřišti u České Lípy s romantickým výhledem na Ještěd. Nabít jsme zde mohli ze stojanů Tesla, a to dokonce zdarma.

Kudy kudy cestička?

Po Praze už známe rozmístění nabíječek nazpaměť. Vestavěná navigace TomTom bohužel i po nejnovější aktualizaci ukazuje jen jaksi výběrově, a tak musíme na delších cestách spoléhat na externí zdroje informací. V terénu se nám osvědčila aplikace Polyfazer Direct, do které je zapojený ČEZ, u jehož stanic platíme elektronickým čipem. Aplikace umí k nejbližšímu stojanu ČEZ i navigovat.

Další příležitosti otevírá projekt českých příznivců elektromobility s názvem EV Mapa, na níž najdeme i nabíječky ostatních distributorů včetně malých soukromých. Z mobilu se pak nabíjení zapne, vypne i zaplatí. Pracuje se s ní poněkud obtížněji, protože zatím nejde o aplikaci, ale webovou stránku.