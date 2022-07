Dnes startuje KVIFF 2022: Doprava, parkování a další užitečné informace

Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, známý také jako karlovarský filmový festival či KVIFF, letos odstartuje již po šestapadesáté. Během následujících devíti dnů, tedy od pátku 1. července do soboty 9. července, se návštěvníci mohou těšit na pestrou nabídku filmů, diskuze, setkání s celebritami, občerstvení, relaxační zóny a mnoho dalšího. V BMW Lounge a ORLEN Benzina relax zone Stop Cafe si přitom na své přijdou i milovníci motorismu.

Karlovy Vary autem

Kdo si ale chce karlovarský filmový festival naplno vychutnat, bude na něj muset nejprve dorazit. Vůbec nejsnazší cestou z Prahy do Karlových Varů je dálnice D6, na kterou následně navazuje silnice první třídy E46. Na trase dlouhé necelých 130 kilometrů by nyní řidiče neměly čekat žádné zásadní dopravní komplikace, přesto si na cestu raději vyhraďte cca 2 hodinky času. Ostatně zahájení festivalu by mohlo přitáhnout širokou veřejnost, což může vést k zácpám, atd.

Pokud nemáte koupenou dálniční známku, nemusíte věšet hlavu. Na výjezdu z Prahy je potřeba včas sjet z dálnice D6, nejpozději sjezdem na Jeneč, a následně stačí kopírovat dálnici. Zpět na silnici E46 je pak možné se připojit u obce Krupá. S přesnějšími navigačními pokyny nicméně hravě poradí každá navigační aplikace. Oproti jízdě po dálnici se přitom bavíme o zdržení zhruba 20 minut.

Parkování v Karlových Varech

Jako v minulých letech lze předpokládat, že parkování v centru Karlových Varů bude kvůli festivalu problémové. Organizátoři proto doporučují ověřit si možnosti parkování v okolí ubytovacích prostor, případně lze zvolit některé z veřejných parkovišť. Například v blízkosti hotelu Thermal doporučují organizátoři MFF Karlovy Vary následující parkoviště:

V blízkosti Grandhotelu Pupp pak organizátoři doporučují parkovací dům v Libušině ulici. Pokud se vám ale nepodaří zaparkovat v okolí centra, nemusíte zoufat. Organizátoři totiž mysleli také na veřejnou dopravu, včetně možností mikromobility. Snadno tak můžete zaparkovat i dál od centra, kam se pohodlně dostanete MHD či na zapůjčeném kole.

KVIFF autobusem i na kole

Návštěvníci šestapadesátého ročníku MFF Karlovy Vary totiž mohou využít tři speciální autobusové linky F1, F2 a F3, které budou jezdit po celou dobu konání festivalu, do všech festivalových míst (včetně stanového městečka) a pro účastníky festivalu jsou zadarmo. Linky zajišťuje Dopravní podnik Karlovy Vary a v provozu budou od 1. do 9. července 2022. Linka F1 ovšem až do 10. července. Kromě speciální festivalové linky ale bude možné využívat i klasickou městskou hromadnou dopravu.

Alternativou pro sportovněji založené návštěvníky festivalu může být půjčovna kol Specialized. Kola budou k dispozici u hotelu Pupp, stanového městečka Rolava a hotelu Thermal. Na místech bude možnost si kola jak vypůjčit, tak i vrátit. Ke každému kolu přitom zákazník dostane i helmu a zámek na kolo. Kola budou k zapůjčení od 8 do 23 hodin, v posledních dnech festivalu pak jen do 20 hodin. Zápůjčka je možná až na 4 hodiny, přičemž první hodina je zdarma, další započatá hodina vyjde na 100 Kč.

KVIFF vlakem či autobusem

Když už jsme načali otázku hromadné dopravy, sluší se dodat, že na Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary není nutné cestovat pouze autem. Při cestě z Prahy lze využít přímé spojení jak vlaky, tak i autobusy. Vlak Krušnohor vyráží z Hlavního nádraží a cesta do Karlových Varů mu zabere přibližně 3 hodiny a 20 minut. Pokud preferujete autobusy, pak můžete využít služby celé řady přepravců (včetně FlixBus nebo RegioJet/Student Agency), přičemž nejčastějším místem odjezdu bývají autobusová nádraží Hradčanská/Florenc.

Využitím hromadné dopravy odpadají starosti s parkováním, autobusové i vlakové nádraží se přitom nacházejí pouze 15 minut chůze od hotelu Thermal a pro další pohyb po festivalu lze využít již zmiňovanou hromadnou dopravu.