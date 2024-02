Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Čínská automobilová invaze do Česka pokračuje naplno. Do našich končin právě přijíždí nové čínské MPV, které snad ani nemá konkurenci a za lákavé peníze nabízí ideální kompromis mezi velkou prostorností, výkonem a cenou. Oficiální dovozce značky Dongfeng u nás v dnešních dnech zahajuje prodej nového sedmimístného MPV jménem U-Tour, takže by nepochybně měli zpozornět všichni zájemci o plnohodnotná rodinná auta.

Nový Dongfeng U-Tour se u nás začíná prodávat s bohatou základní výbavou, díky níž disponuje snad vším, co byste v životě mohli potřebovat. Standardně je vybaven kompletním LED osvětlením, panoramatickou střechou, automatickou klimatizací, infotainmentem s 10,25“ dotykovým displejem a audiem se šesti reproduktory, digitálním přístrojovým štítem nebo couvací kamerou i 360stupňovým pohledem okolo vozu.

Pro komfortnější cestování je U-Tour s konfigurací sedadel 2+2+3 vybaven vyhříváním i ventilací v prvních dvou řadách s elektrickým ovládáním, třetí řadu pak můžete sklopit do jedné roviny s kufrem. Velkou zajímavostí v této cenové kategorii je i skutečnost, že sedadlo řidiče disponuje masážními funkcemi. Přední sedadla je dokonce možné sklopit do roviny, čímž vznikne šikovná lůžková úprava.

Základem techniky Dongfengu U-Tour je přeplňovaná benzinová patnáctistovka s interním pojmenováním 4A95TD o maximálním výkonu 130 kW a točivém momentu 285 N.m. Je v kombinaci s jedinou sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou a pohonem předních kol. Oficiální technické parametry sice nepřibližují zrychlení vozu, ale maximální rychlost dosahuje 180 km/h. Udávaná kombinovaná spotřeba paliva je 6,8 l/100 km v cyklu WLTP.

A pokud si neumíte představit, jak je Dongfeng U-Tour velký, pojďme si jej přiblížit. Čínské MPV má délku 4850 milimetrů, šířku 1900 milimetrů, výšku 1715 milimetrů a rozvor náprav 2900 milimetrů. Ten zajišťuje bohatou prostornost sedmimístné kabiny. A pohotovostní hmotnost je 1550 kilogramů.

Potenciálními konkurenty modelu by tak mohli být Volkswagen Sharan nebo Seat Alhambra, kdyby se ještě prodávaly. Nejbližším soupeřem mu tak je Volkswagen Touran se základní cenou od 831.900 Kč.

Nový Dongfeng U-Tour se u nás však prodává za výhodnější cenu od 814.990 Kč. V oficiálním českém ceníku najdeme pět barevných konfigurací, přičemž volitelná metalická barva se u nás prodává za 16.490 Kč. Standardem je rozšířená záruka 2+1 rok nebo 100.000 kilometrů podle specifikace.