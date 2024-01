Čínské automobilky zdemolují konkurenci, myslí si Elon Musk. Jsou prý extrémně dobré

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Názory na automobilku Tesla můžeme mít jakékoliv, ovšem nelze popřít, že její elektrická auta jsou globálně velmi úspěšná. Dokonce tak moc, že se crossover Model Y stal za rok 2023 globálně nejprodávanějším autem s 1,23 milionu kusů. Přesto má šéf automobilky Tesla Elon Musk obavu z tsunami elektromobilů z Číny.

Vyjádřil ji na středečním konferenčním hovoru o výsledcích hospodaření. „Pokud nebudou zavedeny žádné obchodní bariéry, v podstatě zdemolují většinu ostatních automobilek na světě,“ cituje Muska agentura Reuters. „Jsou extrémně dobří,“ dodal.

Čína za loňský rok předstihla Japonsko co do počtu exportovaných aut, ovšem z těch tvořily zahraniční, v Číně vyrábějící automobilky pár desítek procent a velký podíl také tvořil export do Ruska, odkud se západní automobilky stáhly poté, co ruský prezident Vladimir Putin rozpoutal válku na Ukrajině. V roce 2024 však čínské automobilky plánují expandovat na evropských trzích.

Musk není sám, kdo se záplavy levných čínských elektromobilů obává, ovšem zrovna jeho automobilka proti nim patrně nebude bezbranná. Excentrický šéf představil plány automobilky na crossover prozatím pojmenovaný Redwood, který má mít základní cenu do 30 tisíc dolarů (682 tisíc korun) a přijít na trh v roce 2025.

Je však nutno mít na paměti, že zrovna automobilka Tesla je známá mnohaměsíčními zpožděními v přivádění nových aut na trh. Stejně tak sám Musk nechodí daleko pro přehnaná prohlášení.

Na druhou stranu, že mají čínské automobilky nefér výhodu oproti těm západním v podobě státních dotací, se obává i Evropská unie. Dokonce tak moc, že spustila vyšetřování, zda kvůli tomu nebude třeba na importované čínské elektromobily uvalit clo.