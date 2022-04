Do zkoušek autoškol nově přibudou edukativní videa z reálných situací v provozu. Videa budou součástí další nové sady 32 testových otázek, které se zaměří hlavně na nejzranitelnější účastníky provozu, jako jsou motorkáři, cyklisté a chodci. Novinářům je představili zástupci ministerstva dopravy a Asociace autoškol ČR.

Ministerstvo začalo nové otázky zařazovat do zkoušek loni. I se starými je jich nyní celkem kolem 900. Každý žadatel v současnosti u zkoušky řeší 25 příkladů. V Česku skládá zkoušky k řidičským oprávněním zhruba 120.000 žadatelů ročně.

Novou sadu otázek pro závěrečné zkoušky úřady zařadí do zkoušek od 5. a 6. června. "Textovou i audiovizuální formou budou ještě lépe představovat budoucím řidičům běžný provoz, ve kterém se budou moci již zakrátko po složení zkoušky pohybovat. Nově nebudou chybět ani plnohodnotná videa například s pohybujícími se chodci, takže zase celý systém posouváme dál," řekl dnes ředitel odboru agend řidičů ministerstva dopravy Stanislav Dvořák.

Začlenění otázek do systému měl na starost státní podnik Cendis, podle něhož bylo nutné systému rozšířit o několik možností jejich zobrazení. "Při cvičném testu se lze k videu vrátit zpátky, ale vždy se musí vidět celé, aby bylo možné zadat či změnit odpověď. Chtěli jsme se tak co nejvíce se přiblížit reálné dopravní situaci, kdy řidič v provozu nemá možnost zastavit čas, vrátit se a rozhodnout se jinak, správně," popsal ředitel Cendisu Jan Paroubek.

Nové testové otázky se zaměří hlavně na témata souvisejícími se zlepšujícím se počasím na jaře a v létě, kdy se na silnicích řidiči více setkávají s motorkáři, cyklisty či chodci. Poukazují například na zákonitosti záchranářské uličky nebo na situace, kdy je potřeba se před otevřením dveří zaparkovaného auta dobře podívat do zpětného zrcátka, aby vystupující řidič neohrozil projíždějícího cyklistu, podotkl předseda Asociace autoškol Aleš Horčička. Zájemci si otázky budou moci vyzkoušet i na webu noveotazky.cz.

Nové otázky jsou součástí projektu Nová generace testových otázek pro žadatele o řidičské oprávnění, který ministerstvo spustilo už loni na podzim. Jde zatím celkem o 100 nových textových a 20 animovaných dopravních otázek. Ministerstvo je postupně zařazuje do ostrých zkoušek.

Resort bude sady otázek rozšiřovat i dál, garant programu Milan Janda předpokládá doplňování sad každého zhruba čtvrt roku. Do budoucna počítá například s novými formami otázek, na které by byl omezený čas nebo by se k nim už po zadání odpovědi nebylo možné vracet. Otázky se budou zaměřovat také na specifické situace, například denní dobu, počasí, hustotu provozu a další.

Asociace autoškol zatím statistiky z úspěšnosti nových otázek v ostrém provozu nemá, uchazeči však podle autoškol mají v posledních měsících vyšší zájem o teoretickou přípravu na zkoušky.