Nové otázky v autoškolách: Průvan, nebo vichřice?

Už za pár dní, 24. října, se k 855 textovým otázkám ke zkouškám v autoškolách přidá prvních 35 z celkem 120 naplánovaných nových. A sice stovka textových a dvacítka animovaných dopravních. Jejich celkový počet se tak vyšplhá pomalu k tisícovce.

Není to už moc? „Ne, ve vyspělých zemích je obvyklé, že otázek bývají až dva tisíce,“ říká ředitel odboru agend řidičů Ministerstva dopravy Stanislav Dvořák. „Program rozšiřování bude pokračovat i v dalších letech,“ dodává. Ani ohlášených 120 otázek tak není konečným počtem.

Původní, s nimiž jsme se při skládání řidičských zkoušek setkávali před lety, zůstávají v platnosti. Zatím.

Co se mění

Kromě zvyšování počtu otázek je nová koncepce náhledu na řešení dopravních situací. „Smyslem nových otázek není ztěžovat zvyšováním jejich počtu biflování se nazpaměť, ale naučit adepty přemýšlet o provozu,“ vysvětluje Aleš Horčička, předseda Asociace autoškol, která společně s ministerstvem, policií a dopravními odborníky na tvorbě nových otázek pracovala.

„Mají navodit momenty, kdy řidič včas dokáže vyhodnotit situaci, která se může ukázat jako riziková,“ hájí nový systém Roman Budský, dopravní expert z Platformy Vize Nula.

V první várce nových otázek je věnována zvýšená pozornost kromě jiného autem v sousedství cyklostezek či za zhoršených povětrnostních podmínek, například na sněhu.

Svět motorů 41/2021

Možné nebezpečí

Z pohledu zvyšování bezpečnosti na silnicích se nový směr jeví jako bohulibý záměr. Ale… Podle Světa motorů hrozí jedno nebezpečí: může nabourat zažité stereotypy ve vnímání provozu. Příklad? Léta zažitá přednost tramvají. Čerstvá situace, která se v testech oficiálně objevuje, se ptá, kdo má přednost: auto odbočující vlevo, či tramvaj jedoucí v přímém směru? Jí vozidlo kříží cestu. Ilustrační fotografie, podle níž má adept rozhodnout, byla pořízena v Praze.

Autoškola

Mnoho řidičů si třeba řekne, že jedoucí tramvaj má přednost vždy. Jenže ouha, většina lidí, které jsme oslovili, otázku zodpověděla chybně – na vyobrazení situace přehlédli dopravní značku. Ta dokládá, že tramvaj vyjíždí z pěší zóny. Elektrický vůz MHD tudíž musí dávat přednost všem vozidlům, tedy i automobilu odbočujícímu vlevo. Platí to již přes dvacet let, od účinnosti zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích.

„Stejně se ale budu obávat, že to leckterá tramvaj nevnímá, a prostě počkám, až přejede,“ svěřuje se nám řidič Petr Maršíček, který do Prahy dojíždí za prací z venkova. Není sám.

Z pohledu tramvajáků je ale situace jasná a motoristé se prý nemají čeho obávat. Pražský Dopravní podnik ústy své mluvčí Anety Řehkové sice řidiče chválí za obezřetnost, ale jejich obavy má za zbytečné: „Řidiči tramvají při vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo ni – například z pěší zóny, ale i některých tramvajových obratišť, či některé části tramvajové tratě – vždy dávají přednost všem vozidlům jedoucím po pozemní komunikaci, a to i těm odbočujícím.“ Jsou na to prý připravováni i v rámci pravidelných školení.

Přiškolování?

Adepti řidičáku to mají jasné – nové dopravní situace je nutí správně vyřešit testová zkouška, bez jejíhož úspěšného absolvování je nepřipustí k závěrečným jízdám.

A co ostatní? Neplánují úředníci povinné doškolování či jinou formu zvládnutí nových otázek?

„Tuto povinnost neplánujeme,“ má jasno Dvořák z Ministerstva dopravy. Stejně to vidí expert Roman Budský. „Jsem odpůrcem zavádění povinných doškolování pro řidiče, kteří jsou držiteli oprávnění již řadu let. Jednak by se jednalo o další zátěž, a navíc průzkumy neprokazují, že by podobné opatření vedlo ke zvýšení úrovně bezpečnosti na silnicích.“

Kde se můžete s novými otázkami setkat? Nejpohodlnější z variant je nahlédnutí a vyzkoušení si odpovědí na následujících stránkách Světa motorů. Tam jsme vybrali nejzajímavější situace. Kompletně je pak naleznete na internetových stránkách noveotazky.cz.

Pak jsou tu ještě zaměstnavatelé. Ti proškolují v rámci povinných školení, je tedy nabíledni, že se s nimi tak jako tak brzy setkáte. A senioři se s nimi mohou seznámit při aktivitách zaměřených na šoféry v důchodovém věku – například v projektech Senior bez nehod či Jedu s dobou.

Stanislav Dvořák, Ministerstvo dopravy: Testy budou přibývat

Nově nasazené otázky i jejich forma jsou podle resortu dopravy pro řidiče přínosné. Jejich počet bude ministerstvo navyšovat.

Na koho míří první rozšíření otázek, které vejde oficiálně v platnost 24. října?

V této první sadě jsme se primárně zaměřili na zranitelné účastníky silničního provozu, a to zejména na cyklisty. Považujeme totiž za nutné účastníky provozu seznámit s pravidly a zásadami bezpečné jízdy ve vztahu cyklista/ řidič motorového vozidla. Pozornost si zaslouží i problematika provozu s tramvajemi, kde se také často chybuje.

Jaké další okruhy se připravují?

Chceme se zabývat průřezově všemi tématy. To proto, aby se žadatel v rámci teoretické zkoušky setkal také s dopravními situacemi, které nezažil v praxi během výcviku – ať už je to z důvodu místní lokality, nebo například kvůli ročnímu období. Plánujeme se zaměřit také na momenty, které jsou nejčastějšími příčinami dopravních nehod. Tady vycházíme z podnětů od policie. Může se tak jednat například o jízdu v jízdních pruzích, předjíždění či další zranitelné účastníky provozu. Sady nových otázek proto nebudou vždy zaměřeny na nějakou konkrétní problematiku, ale budou obsahovat pokaždé více témat. Jako v první sérii.

Kdy budou zbylé dvě série první várky nových otázek uvedeny?

Jejich postupné nasazení plánujeme přibližně v kvartálních intervalech. Další sadu je tedy možné očekávat již začátkem roku 2022.

Proč zůstávají v platnosti všechny staré otázky?

Nové otázky jen reagují na nové trendy, přitom neříkají, že současný stav je špatný. Aktuální znění otázek totiž není špatné a jsou s ohledem na současnou legislativu a techniku vozidel plně odpovídající. Jsou generovány s ohledem na danou skupinu řidičského oprávnění – například žadatel o řidičské oprávnění pro skupinu B tak nemusí mít znalosti z techniky jako žadatel o skupiny C a D.

Aleš Horčička, předseda Asociace autoškol: Bylo potřeba to rozhýbat

Nové testové otázky přimějí adepty řidičáku poznat řízení v širším spektru, přijde ale i vyřazení nepotřebných znalostí?

Které z nových testových otázek považujete za přínosné?

Hlavním naším cílem je jisté „rozpohybování“ teoretické závěrečné zkoušky, a proto věřím, že nové dynamické dopravní situace jsou tím správným trendem, kterým se chceme v budoucnu co nejvíce ubírat. Chceme uchazeče o řidičáky u teoretické zkoušky dostat do různých modelových situací, které běžně vznikají na pozemních komunikacích, ale u závěrečných praktických zkoušek není vždy jednoduché,či vůbec možné je zažít či nasimulovat. Chceme tak třeba adepty řidičáku v létě vyzkoušet i ze znalostí jízdy v zimním období nebo uchazeče z menších měst vyzkoušet i ze znalostí jízdy po dálnici či chování se vůči tramvajím.

Počet otázek po prvním rozšíření se přiblíží k tisícovce, Ministerstvo dopravy říká, že to není konec. Není už tisíc otázek až dost?

Musíme si uvědomit, že otázky by měly ideálně pokrýt celé penzum znalostí nejen o zákonu 361/2000 Sb., ale i ostatních předpisech nutných k řízení motorového vozidla. V zemích Unie je průměrný počet otázek v celkovém balíku často přes dva tisíce, tedy i v České republice se budeme chtít blížit většímu objemu. Jejich smyslem by ale mělo být především to, aby se žadatelé neučili otázky nazpaměť, ale pochopili problematiku a tím se i naučili hledat a najít správné řešení konkrétní dopravní situace či dopravního problému.

Proč zůstávají všechny staré otázky – například proč by měl adept řidičáku na skupinu B znát podrobnosti o řízení a technice traktoru i u zkoušek?

Aktuálně jsme se s kolegy z Ministerstva dopravy snažili zaměřit zejména na vhodné doplnění testových otázek, ovšem určitou drobnou revizi budou stávající otázky skutečně potřebovat.

Kdy redukci otázek předpokládáte?

V průběhu příštího roku.

Roman Budský, expert Platformy Vize Nula: Konec vypečeností!

Nové testové příklady nemají jen reagovat na zvýšení dopravního provozu a nové účastníky, ale učit řidiče více při jízdě přemýšlet.

Kde jsou negativa dosavadního systému?

Že se budoucí řidiči uchylují k memorování správných odpovědí na testové otázky, což se následně promítá do jejich nedostatečné schopnosti řešit plejádu situací v provozu. Z vlastní zkušenosti někdejšího instruktora autoškoly vím, že žáci, kteří si důkladně prostudovali pravidla silničního provozu, zvládli jejich osvojení rychleji, a navíc kvalitněji než ti, kteří se jen dokola učili nazpaměť správné odpovědi. A velký rozdíl byl vidět i při cvičných jízdách. Vyšší počet testových otázek by tak měl vést k odrazení od takového způsobu přípravy.

V čem naopak spatřujete největší plus nových testových otázek – kromě zvýšení jejich počtu?

Je to zaměření na vnímání rizik. Znamená to větší důraz na schopnosti nových řidičů komplexně vnímat potenciální rizika a včas a správně na ně reagovat. Testy vedené tímto směrem má zavedeno zatím jen několik států, například Austrálie, Nizozemsko či Velká Británie. Jsem rád, že se k nim od konce října zařadí i Česká republika. Mohli jsme však být na této cestě již podstatně dříve. Test vnímání rizik byl zmíněn již ve věcném návrhu nového autoškolského zákona v roce 2011.

Co by tedy měl nový trend v praxi přinést?

Očekávám, že se to projeví v postupném snižování nehodovosti mladých řidičů. Noví šoféři by měli být schopni i díky vnímání rizik zvládat řešení všemožných potenciálně nebezpečných situací a předvídat možná pochybení ze strany ostatních účastníků silničního provozu. Ostatně podle průzkumu nizozemského nezávislého dopravního ústavu SWOV vyšlo, že ve 44 % nehod nových řidičů sehrála roli právě jejich neschopnost včas zaregistrovat a rozpoznat hrozící nebezpečí.

Jak toho dosáhnout?

Jako nejúčinnější se mi jeví videospoty či kvalitní animace zobrazující různé potenciálně rizikové situace. Uchazeči o řidičské oprávnění pak musí prokázat, že jsou schopni danou situaci včas zaregistrovat a adekvátně se zachovat. Tedy nikoliv jen prostou razantní reakci na akutní riziko. A tomu je třeba věnovat náležitou pozornost už při vlastní přípravě. Zásadní chybou by bylo jen již zmíněné memorování správných řešení z příslušných zkušebních spotů či animací.

Mohlo by ještě něco přispět k vylepšení řidičského umu mladých řidičů?

Nový směr výcviku by jim měl dát i schopnost dívat se na řízení motorového vozidla v širokých souvislostech – měli by tedy vědět o vlivu osobnosti řidiče či únavy i některých léků na jeho výkon, umět si naplánovat trasu i dobu jízdy s ohledem na klimatické podmínky či očekávatelnou hustotu provozu. Také by si měli být schopni uvědomit možné dlouhodobé dopady nejen zaviněné účasti na vážné dopravní nehodě. Pro viníka i poškozené, ale také jejich sociální okolí. Tomu se věnují ve státech, kde mají zavedený takzvaný řidičský průkaz na zkoušku. Snad se dožijeme i této fáze. Přece jen stavět práci s novými řidiči jen na rychlejší možnosti vybodování se není správné, a není to ani fér.

Mělo by dojít k selekci stávajících otázek?

Ano, přimluvil bych se za odstranění zbytečně technických otázek, jež nemají přímý vliv na bezpečný provoz. Pečlivým studiem se totiž budoucí řidič seznámí s tím, kde v případě potřeby důležité informace v zákoně najde – není proto třeba vymýšlet vyumělkované otázky a ještě vypečenější odpovědi.

Z historie testových otázek 1975 800 otázek podle vyhlášky 100 (třicet sad po 27 otázkách pro všechny skupiny, dalších třicet pak pro skupiny C, D a T) 2006 Překlopení otázek z tištěné do elektronické podoby 2013 Zrušeno zkoušení z údržby vozidla (25 otázek pro osobní auta, 15 pro motocykly) 2021 do 24. října – 855 otázek 2021 od 24. října – 890 otázek

Nové otázky v autoškolách

Cyklistovi, který dává znamení o změně směru jízdy proto, aby mohl přejet z vyhrazeného jízdního pruhu pro cyklisty do průběžného pruhu, řidič jedoucí v přilehlém pruhu:

Musí tento úkon umožnit snížením rychlosti jízdy, popřípadě i zastavením vozidla. Nemusí tento úkon umožnit, pokud jej neohrozí. Nemusí tento úkon umožnit, jedná se o jízdu z pruhu do pruhu, cyklista nesmí ohrozit ani omezit řidiče jedoucí v pruhu, do kterého se zařazuje.

Nové otázky v autoškolách

Tato dopravní značka označuje:

Parkoviště, na kterém řidič musí ve vozidle viditelně umístit kotouč s nastavením začátku stání. Parkoviště na kruhovém objezdu. Placené parkoviště s parkovacím automatem na mince.

Nové otázky v autoškolách

Řidič vozidla z výhledu při objíždění označené překážky v provozu:

Nesmí omezit cyklistu jedoucího ve vyhrazeném jízdním pruhu. Může omezit cyklistu jedoucího ve vyhrazeném jízdním pruhu.

Nové otázky v autoškolách

Řidič vozidla z výhledu odbočující na křižovatce vlevo:

Musí dát přednost v jízdě vozidlům přijíždějícím zprava a přizpůsobit rychlost jízdy okolnostem, které je možné předvídat, zejména možnosti smyku na zasněžené vozovce a případné tvorbě náledí na mostu. Musí dát přednost v jízdě vozidlům přijíždějícím zprava, přitom nemá povinnost přizpůsobit rychlost jízdy okolnostem, které je možné předvídat. Má přednost v jízdě před ostatními vozidly, přitom musí přizpůsobit rychlost jízdy okolnostem, které je možné předvídat, zejména možnosti smyku na zasněžené vozovce a případné tvorbě náledí na mostu.

Nové otázky v autoškolách

Smí řidič motorového vozidla, který není držitelem platného parkovacího oprávnění pro danou oblast, zaparkovat za touto dopravní značkou v sobotu v poledne?

Ano, bezplatně. Ano, pokud uhradí parkovné. Ne.

Nové otázky v autoškolách

Technickou silniční kontrolou se mimo jiné rozumí kontrola technického stavu vozidla. Řidič motorového vozidla je povinen:

Na výzvu policisty podrobit vozidlo technické silniční kontrole. Na výzvu policisty podrobit vozidlo technické silniční kontrole, pouze pokud uplynula doba 1 roku od řádné technické prohlídky vozidla. Na výzvu policisty podrobit vozidlo technické silniční kontrole v případě, kdy vozidlo vykazuje nebezpečnou závadu.

Nové otázky v autoškolách

Tato dopravní značka:

Přikazuje řidiči dát přednost v jízdě protijedoucím vozidlům. Informuje řidiče o přednosti v jízdě před protijedoucími vozidly. Zakazuje vjezd více jak dvou vozidel v jednom směru jízdy.

Nové otázky v autoškolách

Co znázorňuje vodorovná dopravní značka na obrázku?

Jízdní pruh pro cyklisty. Prostor pro cyklisty. Piktogramový koridor pro cyklisty.

Nové otázky v autoškolách

Žadatel o řidičské oprávnění smí řídit motorové vozidlo skupiny, o kterou žádá:

Pod dohledem učitele autoškoly. Pod dohledem osoby s nejméně pětiletou praxí v řízení. Pod dohledem rodičů, nebo zákonného zástupce.

Řidič vozidla z výhledu odbočující na křižovatce vlevo:

Má přednost v jízdě před ostatními vozidly, přitom musí přizpůsobit rychlost jízdy okolnostem, které je možné předvídat, zejména riziku smyku na zasněžené vozovce. Přitom dává znamení o změně směru jízdy vlevo. Má přednost v jízdě před ostatními vozidly, přitom není povinen dát znamení o změně směru jízdy vlevo, protože projíždí křižovatkou po hlavní pozemní komunikaci, přitom musí přizpůsobit rychlost jízdy okolnostem, které je možné předvídat, zejména riziku smyku na zasněžené vozovce. Musí dát přednost v jízdě protijedoucím vozidlům, přitom musí přizpůsobit rychlost jízdy okolnostem, které je možné předvídat, zejména riziku smyku na zasněžené vozovce.

Nové otázky v autoškolách

Jakou rychlostí můžete jet v obci jako řidič osobního automobilu z výhledu na vyobrazené situaci za nejbližší informativní značkou zónovou:

80 km/h 50 km/h 110 km/h

Nové otázky v autoškolách

Ve zřízeném prostoru pro cyklisty na křižovatce se světelnými signály se mohou řadit pouze:

Cyklisté. Potahová vozidla a cyklisté. Motocyklisté a cyklisté.

Nové otázky v autoškolách

Na uvedené křižovatce řidič vozidla z výhledu:

Smí odbočit vpravo, přitom musí dát přednost v jízdě vozidlům a jezdcům na zvířatech jedoucím ve volném směru a útvarům chodců jdoucím ve volném směru. Je doplňkovou zelenou šipkou informován o přednosti v jízdě vozidel přijíždějících zprava. Nemusí se při odbočení vpravo řídit světelnými signály, neboť těmto je nadřazena přenosná svislá dopravní značka „Práce na silnici“, která informuje o poruše světelných signálů.

Nové otázky v autoškolách

V úseku pozemní komunikace, který následuje za touto svislou dopravní značkou, jako řidič motorového vozidla:

Nesmíte zastavit a stát ve vyhrazeném jízdním pruhu pro cyklisty. Smíte ve vyhrazeném jízdním pruhu pro cyklisty zastavit na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu. Smíte zastavit a stát ve vyhrazeném jízdním pruhu pro cyklisty.

Nové otázky v autoškolách

Řidič osobního vozidla odbočujícího ve vyobrazené situaci vlevo:

Musí dát přednost v jízdě tramvajím v obou směrech. Má přednost v jízdě před tramvajemi v obou směrech. Musí dát přednost v jízdě pouze protijedoucí tramvaji.

Nové otázky v autoškolách

Řidič vozidla z výhledu v této dopravní situaci:

Může projet křižovatkou. Musí zastavit vozidlo v místě, odkud má náležitý rozhled do křižovatky. Musí zastavit vozidlo před příčnou čárou souvislou.

Nové otázky v autoškolách

Co znázorňuje vodorovná dopravní značka na obrázku?

Prostor určený pro cyklisty čekající na světelný signál „Volno“. Pruh nebo stezku pro cyklisty. Přejezd pro cyklisty.

Nové otázky v autoškolách

Řidič se smí otáčet:

Na křižovatce, na které je provoz upraven dopravními značkami. Na křižovatce, na které je provoz řízen světelnými signály. Na přejezdu pro cyklisty.

Na vyobrazeném místě musí řidič:

Odbočit vlevo, přičemž musí dát přednost vozidlům přijíždějícím zprava. Odbočit vlevo, přičemž má přednost před vozidly přijíždějícími zprava. Odbočit vpravo, přičemž má přednost před vozidly přijíždějícími zleva.

Nové otázky v autoškolách

Ve vyobrazené situaci řidič vozidla z výhledu vpravo:

Nesmí zastavit a stát. Smí stát. Smí zastavit.

Nové otázky v autoškolách

Řidič vozidla z výhledu je povinen v této situaci:

Sledovat přechod pro chodce a vozidla přijíždějící zprava, kterým musí dát přednost. Odbočit vpravo. Sledovat pouze přechod pro chodce; vozidla přijíždějící zprava musí dát přednost jemu.

Nové otázky v autoškolách

Smí řidič z výhledu zastavit vozidlo na přechodu pro chodce, aby měl náležitý výhled do křižovatky?

Ano. Ne.

Nové otázky v autoškolách

Řidič vozidla z výhledu hodlá odbočit vlevo. V jakém pořadí projedou vozidla touto křižovatkou?

Tramvaj, vozidlo z výhledu. Vozidlo z výhledu, tramvaj. Obě vozidla mohou projet současně.

Nové otázky v autoškolách

Které směrové sloupky označují úsek pozemní komunikace, kde hrozí zvýšené nebezpečí námrazy:

Modré. Bílé. Červené.

Nové otázky v autoškolách

Za vyobrazenou dopravní značkou se můžete jako řidič motorového vozidla setkat:

S jízdou cyklistů v protisměru, které nesmíte ohrozit. S jízdou cyklistů v protisměru, kterým musíte dát přednost. S cyklisty v protisměru, kteří vedou kolo.

Nové otázky v autoškolách

Platnost zónových dopravních značek:

Je ukončena dopravní značkou informující o jejím konci, není-li stanoveno jinak. Je ukončena na nejbližší křižovatce. Končí po 100 m od značky.

Řidič vozidla z výhledu hodlá pokračovat v jízdě po hlavní pozemní komunikaci. Přitom:

Musí dát znamení o změně směru jízdy vlevo. Musí dát znamení o změně směru jízdy vpravo. Nemusí dát znamení o změně směru jízdy.

Nové otázky v autoškolách

Do úseku pozemní komunikace za touto dopravní značkou můžete jako řidič motorového vozidla s maximální přípustnou hmotností nepřevyšující 3500 kg jet jen v případě, že použijete zimní pneumatiky s hloubkou dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně:

4 mm, a to bez ohledu na datum a aktuální nebo předpokládané povětrnostní podmínky. 4 mm, a to v období od 1. listopadu do 31. března. 2 mm, a to bez ohledu na datum a aktuální nebo předpokládané povětrnostní podmínky.

Nové otázky v autoškolách

Toto označení:

informuje účastníky provozu o řízení vozidla méně zkušeným řidičem. upozorňuje na povinnost označit vozidlo výstražným trojúhelníkem. označuje prostor určený pro odkládání zavazadel ve vozidlech hromadné dopravy.

Nové otázky v autoškolách

Do oblasti za těmito dopravními značkami:

je možné vjet za účelem parkování vozidla. je možné vjet za účelem zkrácení si cesty. je zakázáno vjet.

Nové otázky v autoškolách

Řidič vozidla z výhledu hodlá na nejbližší křižovatce odbočit vpravo. Za této situace:

Je řidič povinen dát přednost v jízdě cyklistům jedoucím v jízdním pruhu pro cyklisty. Jsou cyklisté jedoucí v jízdním pruhu pro cyklisty povinni dát mu přednost v jízdě.

Nové otázky v autoškolách

Řidič vozidla z výhledu se chystá odbočit vlevo. Musí dát přednost v jízdě tramvaji?

Ne. Ano.

Autoškola

S čím jako řidič motorového vozidla musíte počítat v místech označených touto vodorovnou dopravní značkou?

Se zvýšeným provozem cyklistů. S blížícím se prostorem určeným pro cyklisty čekající na světelný signál "Volno". S blížícím se přejezdem pro cyklisty.

Nové otázky v autoškolách

Co znázorňuje tato informativní směrová značka?

Směrová tabulka pro cyklisty informuje o čísle cyklistické trasy. Dopravní značka označuje cyklostezku. Směrová tabulka označuje jízdní pruh pro cyklisty a jeho číslo.

Nové otázky v autoškolách

Jakou minimální hloubku hlavních dezénových drážek nebo zářezů u zimních pneumatik musí mít řidič vozidla do 3500 kg celkové hmotnosti za touto dopravní značkou?

4 mm, a to bez ohledu na datum a aktuální nebo předpokládané povětrnostní podmínky. 4 mm, a to v období od 1. listopadu do 31. března. 1,6 mm, a to v období od 1. dubna do 31. října.

Nové otázky v autoškolách

Správné odpovědi jsou vždy pod bodem 1.