Dodge Hornet oficiálně: Spřízněnost s Alfou nezapře, ale chce být za chuligána

Dodge vstupuje do segmentu kompaktních crossoverů se zcela novým modelem Hornet. Automobilka vůz v tiskové zprávě označuje jako CUV, tedy compact utility vehicle. A přestože se jedná o sourozence Alfy Romeo Tonale, pokouší se vůči italskému vozu jednoznačně vymezit zaměřením na drsnější, sportovnější charakter. Přístup značky k modelu jasně vysvětluje šéf Dodge,Tim Kuniskis:

Konkrétně Kuniskis říká: „Dodge Hornet je první elektrifikovaný produkt značky a zároveň jejím vstupem do zcela nového segmentu. Což činíme v typickém stylu Dodge. Děláme to jinak, než kdokoliv jiný v tomhle průmyslu, kdo v tomto segmentu soupeří. Všichni v tomto segmentu nakupují s ohledem na cenu, hodnotu a spotřebu, což není náš přístup. Přinášíme na trh agresivní, svalnatou nabídku. Uvádíme nejvýkonnější, nejrychlejší a nejlépe zrychlující CUV s cenou do 30.000 dolarů (726 tisíc korun).“

Tím ale nekončí: „Následně představíme PHEV verzi, ale nebudeme jí říkat PHEV. Dáme jí jméno R/T, protože přinese pořádné navýšení jízdních výkonů, jak by taky každé R/T mělo. Další krok bude směrem k Direct Connection (řada tuningových dílů Dodge) a na trh přineseme verzi GLH. Pro ty z vás, kteří si pamatují, co to znamená – znamená to, že se s naším nejmenším vozem postavíme největším hráčům. S novým Hornetem se téhle filosofie plně přidržíme. Nemůžeme se dočkat vstupu do tohoto segmentu, abychom pořádně rozvířili jeho vody. Vstupujeme do politicky korektního segmentu a uděláme to, co Dodge umí – otřeseme jím.“

Než se na nový Hornet podíváme blíže, ohlédněme se ještě do historie. Jméno Hornet původně patřilo automobilce Hudson, ale práva na jeho užívání přešla na tehdejší skupinu Chrysler (dnes koncern Stellantis), když v procesu dokončeném v roce 1990 pohltila skupinu American Motors Corporation (AMC). Pokud vám je ale povědomá i kombinace jmen Dodge a Hornet, nejste na omylu. V roce 2006 totiž americká značka představila koncept mini MPV nazvaný právě Hornet. A přestože se počítalo s jeho sériovou výrobou, nikdy k ní nedošlo. Produkční vůz s názvem Dodge Hornet tak přichází až nyní.

Na první pohled je zřejmá jeho spřízněnost s modelem Tonale italské automobilky Alfa Romeo. Celkový tvar auta je shodný, stejně jako boční linie oken. Přední světlomety ostatně také mají stejný tvar, ovšem s přepracovanou grafikou. Totéž platí o zadních sdružených svítilnách. Zadní nárazník se liší jen v detailech, takže největším rozdílem mezi vozy je čelní maska a přední nárazník. Velmi podobná je rovněž palubní deska, kde je největší změnou tvar výdechů ventilace. Dokonce i volant je totožný, jen přirozeně disponuje jiným logem.

Dodge Hornet GT

Všechny Hornety budou nabízet místo pro pět cestujících, čtyřválcový motor a pohon všech kol s vektorováním točivého momentu. Odlišovat se od sebe budou přístupem ke kombinaci komfortu a jízdních výkonů. Základem nabídky na americkém trhu bude provedení GT, pod jehož kapotou najdeme dvoulitrový přeplňovaný čtyřválec nazvaný Hurricane4. Podle Dodge jde o nejvýkonnější zážehový motor v segmentu, který nabídne přes 197 kW (268 k) a 400 Nm.

Pohonná jednotka je kombinována s devítistupňovou automatickou převodovkou. Ve výbavě je také výše zmíněné vektorování točivého momentu, které ve sportovním jízdním režimu zastává funkci elektronického samosvorného diferenciálu. Sportovní mód krom toho přiostřuje reakce vozu na plyn, optimalizuje řazení a k tomu v něm ztuhne řízení. Ve sportovním módu Hornet GT zrychlí z 0 na 60 mph (0-96 km/h) za 6,5 sekund.

Standardem dále jsou v segmentu unikátní tlumiče Koni s proměnnou charakteristikou tlumení, která je umožněna výrobcem patentovanou technologií Frequency Selective Damping. Kdyby ale měl zákazník zájem spíše o tlumiče s nastavitelnou tuhostí tlumení, může se si za ně připlatit, stejně jako za čtyřpístkové třmeny Brembo na přední nápravě.

Uvnitř naleznete 12,3“ digitální přístrojový štít, 10,25“ dotykovou obrazovku infotainmentu, bezdrátové nabíjení telefonu nebo například volitelné vyhřívané sedačky a volant. V provedení GT Plus je standardem audiosystém Harman-Kardon o celkovém výkonu 465 W se čtrnácti reproduktory. Po stránce bezpečnostní výbavy není nutné připlácet za systém hlídající a udržující vozidlo v jízdním pruhu, kontrolu slepého úhlu a vozidel přijíždějících ze strany při couvání z parkovacího místa nebo automatické nouzové brzdění.

Dodge Hornet R/T

Jak už řekl Tim Kuniskis na prvním videu v tomto článku, verze R/T je poháněna plug-in hybridní soustavou. Jejím základem je 1,3litrový přeplňovaný motor, elektromotor na zadní nápravě a šestistupňová automatická převodovka. Celkový výkon soustavy je přes 212 kW (288 k) a točivý moment 519 Nm. Elektromotor pohánějící zadní nápravu má udávaný maximální výkon 90 kW (122 k) a točivý moment údajně až 2.500 Nm od prakticky nulových otáček. Nechybí ani startér-generátor a 15,5kWh lithium-iontová baterie.

Hornet R/T zvládne sprint na 96 km/h za 6,1 sekund, ale zároveň dokáže ujet až 30 mil (48 km) čistě na elektřinu. Nabití baterie z domácí či veřejné nabíječky (nikoliv rychlonabíječky) má být podle Dodge otázkou dvou a půl hodin. I ve verzi R/T umí systém vektorování točivého momentu simulovat funkci samosvorného diferenciálu. A co víc, Hornet R/T je vybaven funkcí PowerShot, která se spouští přitažením obou pádel pod volantem a prošlápnutím plynového pedálu na podlahu. Pohonná soustava je v takovém případě schopná až po dobu 15 sekund poskytnout zhruba 25 koní navíc. Funkci je znovu možné použít až za dalších 15 sekund. A mimochodem, výše uvedený čas zrychlení za 6,1 s je možný za předpokladu využití této funkce. Bez ní sprint na 96 km/h trvá zhruba stejně dlouho jako v Hornetu GT.

Hybridní pohonná soustava samozřejmě disponuje schopností rekuperace brzdné energie, stejně jako možností volby ze tří jízdních režimů optimalizujících její činnost: Hybrid, Electric a E-Save. První dva režimy jsou jasné, přičemž ten třetí má za úkol upřednostňovat stav nabití baterie a tedy primárně zapojuje spalovací motor. V režimu E-Save existují ještě dvě možnosti, kde Passive znamená, že je pouze zachováván stav nabití baterie, zatímco Active se snaží baterii nabít.

V základní výbavě najdeme například čtyřpístkové brzdové třmeny na přední nápravě, které jsou v případě Hornetu GT za příplatek. Pro Dodge Hornet R/T bude časem dostupná také řada tuningových dílů z nabídky Direct Connection, ale k tomu automobilka zatím neposkytla bližší informace.

Dodge Hornet GLH

V rámci prezentace nového modelu se provedení GLH zatím ukázalo jako koncept s názvem Hornet GT GLH. Ono GT v názvu značí, že o pohon vrcholné verze Hornetu se bude starat stejný čtyřválec Hurricane4 jako ve výše zmíněném Hornetu GT. Zkratka GLH pak znamená Goes Like Hell, což by se dalo volně přeložit jako Jede Jako Blázen. Motor v Hornetu GLH samozřejmě nabídne větší výkon než v Hornetu GT. Trochu jsme zapátrali a kolegové z webu The Drive odhadují hodnotu kolem 300 koní. Na oficiální číslo si ale ještě budeme muset počkat.

Protože se Hornet GLH zatím ukázal jen jako koncept, nemáme k dispozici mnoho detailních informací. Víme alespoň například to, že standardem pro něj budou 20“ kola, zatímco verze GT bude standardně vyjíždět na 17“ a větší 18“ nabídne verze R/T. Podvozek bude snížený přibližně o jeden palec (cca 2,5 cm) a nebude chybět zvučnější výfuková soustava. Jak vyplývá z výše uvedeného, z fotek a z níže přiloženého videa, Hornet GLH bude zaměřený na výkon a ještě drsnější vzhled. Můžeme tedy očekávat rozsáhlejší úpravy ze strany Direct Connection a zároveň širokou nabídku příplatkových doplňků a tuningových dílů.

Dodge Hornet bude vznikat v nové italské továrně Giambattista Vico, kde již probíhá produkce Alfy Romeo Tonale. Američané ode dneška mohou objednávat Hornet GT, jehož první kusy k prodejcům zamíří koncem letošního roku. Hornet R/T do prodejen dorazí na jaře 2023 a Hornet GLH bude následovat o něco později, až se představí jeho produkční verze. Ceny budou ještě upřesněny, zatím víme alespoň to, že základní Hornet GT se cenou vejde do 30.000 dolarů (726 tisíc korun). Alfa Romeo Tonale přitom na českém trhu startuje s výkonem 96 kW (130 k) na částce 912.000 Kč.