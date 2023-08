Ústupky, které se zřejmě nebudou líbit zákazníkům BMW. Rodinná SUV z řady X se v příštích generacích budou muset s největší pravděpodobností obejít bez osmiválce. Minimálně na evropském trhu.

Modernizace největších SUV modelů proběhly v minulém (X7) a letošním (X5 a X6) roce. U modelu X7 je aktuálně na vrcholu nabídky 4,4litrový osmiválec M60i xDrive doplněný o 48V mild-hybridní technologii s výkonem 530 koní.

Stejná motorizace potěší zákazníky také u menších modelů X5 a X6, kde nabízí u varianty M60i xDrive totožných 530 koní. U modelů X5 a X6 M Competition je 4,4litrový osmiválec posílený a generuje výkon 625 koní.

Právě této motorizaci má podle zdroje blízkého BMW s novými generacemi zmíněných modelů odzvonit. BMW X5 nové generace by se mělo z této trojice představit jako první a to ve druhé polovině roku 2026. Následovat bude model X7 a to v polovině roku 2027. BMW X6 si dá na čas a představí se o další rok později v roce 2028.

O důvodech konce motorů V8 nemusíme dlouze přemýšlet. Nastávající emisní norma Euro 7 může být pro spoustu automobilek likvidační a je třeba činit opatření. Automobilky musejí své kroky plánovat na roky dopředu a žádná z nich se nemůže spoléhat na to, že se zázrakem norma Euro 7, vstupující v platnost od roku 2025, v některých nesmyslných bodech umírní.

Šance na změnu podoby Euro 7 tu ale stále je. Kompromisní návrh na její úpravu má přijít na podzim. Na výsledek návrhu bude samozřejmě čekat celý evropský automobilový průmysl. V sázce je mnoho.